Detuvieron a un hombre que se atrincheró por más de una hora en su departamento de Recoleta

Efectivos de la Policía de la Ciudad y de la División de Operaciones Especiales (DOE) lograron reducirlo

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Durante el mediodía de este miércoles, efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvieron a un hombre de 35 años que estuvo atrincherado por más de una hora en su departamento del barrio porteño de Recoleta. Debido al intenso operativo, el tránsito se vio interrumpido.

El episodio ocurrió alrededor de las 12, en una vivienda ubicada en la calle Montevideo al 900, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que todo comenzó a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un sujeto que estaba atrincherado en la planta baja del edificio.

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En este contexto, efectivos de la Policía de la Ciudad y de la División de Operaciones Especiales (DOE) se desplazaron hasta la zona. A su vez, se hizo presente el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y un mediador, quien negoció con el sospechoso por más de una hora.

Según pudo saber este medio, los agentes del DOE ingresaron al domicilio y lograron la captura del sujeto. Fuentes del caso detallaron que se trata de un hombre de 35 años, quien, según indicó su madre, tendría problemas psiquiátricos.

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El hecho ocurrió en un edificio de la calle Montevideo al 900, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear

Personal del SAME constató que el aprehendido se encontraba en buen estado de salud. Sin embargo, lo sedaron y luego lo trasladaron en ambulancia a un centro de salud porteño.

Por otro lado, producto del operativo, hubo un corte total en la zona.

Un antecedente reciente en Rosario

A mediados de marzo, un hombre, identificado como O.P.M., se atrincheró en la cabina de seguridad del predio de una empresa de logística de Rosario exigiendo el pago de una deuda salarial. El sujeto, visiblemente alterado, amenazó con prender fuego el lugar y mantuvo un tenso intercambio telefónico con sus superiores, mientras era rodeado por al menos seis policías.

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Tras varios minutos de negociaciones frustradas, un efectivo intentó neutralizarlo utilizando una pistola Taser. En ese momento, el trabajador se roció con un líquido inflamable y se prendió fuego, provocando un incendio que lo envolvió completamente y alcanzó además a dos policías, quienes sufrieron heridas leves.

El hombre descendió de la estructura entre gritos de dolor y fue asistido de inmediato por bomberos, quienes lograron controlar las llamas con matafuegos. O.P.M. fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde los médicos le diagnosticaron quemaduras en el 80% de su cuerpo y quedó internado en estado reservado y con riesgo de vida. La causa, iniciada en la Unidad de Homicidios Culposos como tentativa de suicidio, fue remitida a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional para investigar el accionar policial y esclarecer la secuencia de los hechos.

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