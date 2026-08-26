Escándalo en la Champions: un jugador del Fenerbahçe provocó con gestos obscenos y un hincha del Lyon lo atacó a patadas en el túnel

El futbolista del Fenerbahçe realizó gestos hacia el público local del Lyon y provocó una gresca entre jugadores y aficionados

Guardar

Guendouzi hizo gestos obscenos, gritó “Allez l’OM” y desató una batalla campal que manchó la clasificación del Fenerbahçe a la Champions League tras eliminar al Olympique de Lyon este miércoles 26 de agosto en el Groupama Stadium de Lyon, Francia.

El mediocampista francés Mattéo Guendouzi, ex figura del Olympique de Marsella, convirtió la noche en un escándalo mayúsculo que opacó el triunfo turco por 2-1 en el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League (con global de 3-2). Desde el calentamiento y hasta el pitido final, las provocaciones del volante escalaron sin pausa hasta terminar en una feroz pelea en el túnel de vestuarios.

PUBLICIDAD

Todo comenzó antes del inicio del partido. Cuando Guendouzi salió al campo para la entrada en calor, los hinchas del Lyon lo recibieron con una lluvia de silbidos. El jugador de 27 años, lejos de ignorarlos, se dio vuelta hacia las tribunas y les mostró el dedo medio en repetidas ocasiones. El gesto no fue casual: Guendouzi disputó 103 partidos con el Olympique de Marsella, el rival histórico del Lyon, lo que lo convierte en una figura cargada de simbolismo para la afición lionesa.

Mattéo Guendouzi hizo gestos obscenos y gritó "Allez l'OM" en Lyon, en un escándalo que opacó la clasificación del Fenerbahçe a la Champions League

El partido en sí mismo no estuvo exento de tensión. La serie llegaba igualada 1-1 tras el juego de ida en Estambul. El Fenerbahçe tomó el control desde temprano: Vedat Muriqi abrió el marcador a los 24 minutos con un cabezazo que el arquero rechazó y el propio delantero empujó al fondo, y apenas cuatro minutos más tarde Archie Brown sentenció el 2-0 con un remate de cabeza en el área chica. Malick Fofana descontó a los 62 minutos para el Lyon, que además vio anulados dos goles —a Lois Openda y a Kail Boudache— en la segunda mitad, pero no pudo revertir la historia.

PUBLICIDAD

Con el pitido final y la clasificación consumada, Guendouzi tomó nuevamente el protagonismo por las razones equivocadas. El volante se acercó a las cámaras y gritó “Allez l’OM” —“Vamos Marsella”— con total desparpajo, luego hizo el gesto de Jul, el popular rapero marsellés, hacia las gradas repletas de hinchas del Lyon. Las provocaciones generaron una reacción inmediata entre los jugadores locales y desataron una trifulca en el campo de juego, que debió ser disuelta por los integrantes de ambos cuerpos técnicos.

Lo peor, no obstante, estaba por ocurrir. Cuando Guendouzi se encaminó hacia el túnel de vestuarios, continuó con sus gestos y gritos frente a la tribuna. En ese momento, un espectador saltó desde la platea directamente sobre el jugador y lo agredió con una patada. La escena, grabada por hinchas presentes en la platea mostró cómo el portero del Fenerbahçe, Ederson, y otros compañeros del equipo turco respondieron físicamente al agresor en medio del caos. Volaron proyectiles desde las gradas mientras la situación se salía de control en los alrededores del túnel.

PUBLICIDAD

La clasificación del Fenerbahçe de İsmail Kartal lo metió en la fase de liga de la Champions League, mientras el Lyon jugará otra temporada en la Europa League.

Las conductas de ambas partes resultan injustificables, aunque en distinto grado. Las provocaciones de Guendouzi podrían derivar en una sanción de la UEFA si el organismo decide actuar de oficio. La invasión de campo y el ataque físico al jugador, en cambio, constituyen una conducta de mayor gravedad y ya está bajo análisis de las autoridades competentes. Por el momento, no se reportaron heridos de consideración entre los protagonistas del incidente.

El triunfo del Fenerbahçe, dirigido por el técnico turco İsmail Kartal, metió al gigante turco de lleno en la fase de liga de la Champions League, con el sorteo de rivales previsto para este jueves. Para el Olympique de Lyon, la eliminación significa una temporada más en la Europa League, la misma competencia en la que militará Nicolás Tagliafico, el lateral argentino que entró desde el banco en el minuto 86 —en su regreso a la competencia oficial tras la final del Mundial 2026— y no pudo evitar la caída.

PUBLICIDAD