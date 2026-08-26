Crimen y Justicia

Ronquidos, reproches y acusaciones de “show”: la tensa audiencia de “Pity” Álvarez que terminó con un revés para su nueva defensa

El TOC N°29 rechazó todos los planteos de los nuevos abogados del músico, que volvieron a cuestionar su capacidad para afrontar el proceso. Cruces con la Fiscalía, llamados de atención y una salida anticipada marcaron la cuarta audiencia del juicio por el crimen de Cristian Díaz

Pity Álvarez viste una camiseta gris con letras escritas, mangas de red y gafas de sol negras sobre la cabeza
"Pity" Álvarez durante el juicio (RSFotos)
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La cuarta audiencia del juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz debía comenzar este miércoles a las 10.30. Sin embargo, a esa hora el músico todavía no había llegado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Finalmente apareció en auto, pasadas las 11, junto a su hermana y su abogado y fiel amigo Sebastián Queijeiro, quien desde que comenzó el debate lo pasa a buscar religiosamente por su domicilio para llevarlo hasta la sede judicial.

Álvarez bajó del coche con anteojos de sol, calzas, una camiseta de red y, una vez más, una remera gris con la inscripción “La gente manda” estampada como un grafiti. Para entonces, en la puerta ya lo esperaban su otro defensor, Javier Baños, y Rafael Herrera Milano, el médico psiquiatra convocado por la defensa commo perito de parte, que llevaba un informe de 31 páginas sobre el estado de salud del músico.

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La audiencia comenzó finalmente a las 11.20, casi una hora después de lo previsto. Antes de avanzar, el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, preguntó por la demora y pidió a los defensores que en las próximas jornadas procuraran llegar a horario para no retrasar el debate. Fue el primero de varios reproches que marcarían una audiencia cada vez más tensa.

Baños pidió entonces la palabra. La nueva defensa llevó una batería de planteos, pero el más fuerte apuntaba a volver a discutir si Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio. Mientras el abogado desarrollaba sus argumentos, “Pity” se recostó contra una pared, cerró los ojos y, poco después, comenzó a roncar.

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Juicio Pity Álvarez - 26 de agosto
El músico llegó al tribunal media hora más tarde y comiendo una medialuna (RSFotos)

Goerner interrumpió la exposición. “Yo ya lo he dicho en audiencias anteriores: si no puede estar en condiciones adecuadas, lo invito a que se retire y quede representado por sus defensores”, señaló. Y advirtió: “No vamos a continuar en estas condiciones”.

Después del llamado de atención, el músico se reincorporó, tomó agua y se llevó una pastilla a la boca. De inmediato, su otro abogado, Sebastián Queijeiro, cambió de lugar y se sentó más cerca de él. No fue la última vez que Álvarez cerró los ojos durante la jornada.

Juicio Pity Álvarez - 26 de agosto
Sebastián Queijeiro, Luciana Comerci, Alejandra Córdoba y Javier Baños: la nueva defensa del músico (RSFotos)

Los planteos y la respuesta de la Fiscalía

La nueva defensa del músico sostuvo que las conductas observadas durante las primeras audiencias justificaban una nueva evaluación neuropsicológica. Para respaldar el pedido, presentó el informe elaborado por Herrera Milano y ofreció que el psiquiatra ingresara a la sala para explicar sus conclusiones. “En la puerta del tribunal está un médico que puede explicarlo. Sería imprescindible y muy serio escucharlo”, planteó Baños.

Los abogados también cuestionaron la competencia del TOC N°29, reclamaron que Álvarez sea juzgado por un jurado popular, pidieron suspender el proceso hasta que Casación resuelva un recurso pendiente. También objetaron las condiciones en las que declararon dos testigos durante las jornadas anteriores.

Cuando llegó su turno, el fiscal Sandro Abraldes dejó en claro desde el comienzo que su lectura era completamente distinta. “Es claro que ‘Pity’ y su defensa no quieren este juicio”, lanzó. Y apuntó directamente contra lo que había ocurrido en la mañana: “Si quiere dormir, comer facturas o hacer un show de fotografía, esta sala de audiencias no es el lugar”.

La tensión aumentó cuando Abraldes habló de un “intento sobreactuado del imputado y su defensor” y contrapuso la imagen de Álvarez dentro de la sala con un video que el músico había publicado apenas once horas antes en sus redes sociales. Allí aparecía despierto, cantando y hablando sobre la suspensión de sus próximos shows. “Ahí no se hace el dormido”, disparó el fiscal.

En ese contexto, la Fiscalía pidió rechazar todos los planteos. La querella, representada durante la jornada por Fabián Améndola, adhirió a esa postura.

Un hombre con anteojos oscuros en la cabeza y mangas de red sostiene su mano abierta, la cual tiene el dibujo de un ojo en la palma
"Pity" en la audiencia y su "ojo que todo lo ve" (RSFotos)

Un revés y una salida anticipada

El tribunal también dijo que no. Rechazó los planteos de la nueva defensa, incluido el reclamo por un juicio por jurados y el pedido de volver a evaluar la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso.

Goerner recordó que esa última cuestión ya había sido resuelta antes del comienzo del debate y consideró que la conducta del músico durante las audiencias no constituía un hecho nuevo. También descartó escuchar a Herrera Milano y ordenar los nuevos estudios solicitados.

Mientras el presidente del tribunal explicaba la decisión, “Pity” volvió a cerrar los ojos por momentos.

Después hubo un cuarto intermedio de veinte minutos. Cuando se habilitó el ingreso a la sala, el músico ya no volvió a ocupar su lugar junto a los abogados. Permaneció de pie en el sector de las butacas, acompañado por su hermana y su manager, Santiago Ríos, con un café en la mano.

A las 13.40, previo a que se anunciaran los testigos previstos para la jornada, Queijeiro pidió interrumpir la audiencia argumentando que estaban por cumplirse las tres horas de permanencia de Álvarez en el debate. Finalmente, se resolvió que el músico podía retirarse y quedar representado por sus abogados.

Antes de salir, volcó unas gotas del café que tenía en la mano y agradeció al presidente del tribunal. Mientras se encaminaba hacia la puerta, algunos periodistas le advirtieron sobre un cable que había en el piso. “Sí, sí, lo vi”, respondió. El juicio continuó sin él.

La nueva defensa de "Pity" dijo que evaluará los próximos pasos a medida que avance el debate (Maximiliano Luna)
La nueva defensa de "Pity" dijo que evaluará los próximos pasos a medida que avance el debate (Maximiliano Luna)

Cuatro policías y el final de la audiencia

Durante el último tramo declararon cuatro policías que intervinieron en las primeras actuaciones y en la investigación posterior al homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Los testimonios recorrieron la llegada de los primeros móviles al barrio Samoré, el hallazgo de un arma en una alcantarilla y la búsqueda posterior de Álvarez.

El último fue Lisandro Suazo, entonces integrante de la División Homicidios, quien contó que los investigadores analizaron cámaras y siguieron el recorrido de un Polo verde atribuido al músico, reconocible por una luz defectuosa. También recordó los intentos por encontrarlo durante aquellas horas: “Recorrimos muchos lugares, pero no dimos con él”.

Álvarez terminó presentándose posteriormente ante las autoridades.

Tras la audiencia, en diálogo con Infobae, Sebastián Queijeiro adelantó que evaluarán los próximos pasos a medida que avance el debate.

Además insistió en que la capacidad de Álvarez para cantar o mantener determinados intercambios no contradice el planteo sobre su estado mental. Para explicarlo utilizó una comparación: “Un menor puede realizar diferentes tipos de actos, puede cantar, puede hablar, puede entender. Pero no puede entender, por ejemplo, la criminalidad del acto. Cristian es como un nene chiquito, más complicado todavía”, sostuvo. Y agregó que el músico puede cantar porque lo hace “en modo automático”, ya que es una actividad que realiza desde hace décadas.

La próxima audiencia será el miércoles 2 de septiembre a las 10.

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