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El fuerte castigo que les aplicaron a 17 barras de Huracán por los incidentes en la previa del partido contra Deportivo Riestra

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad tomó una decisión después de los disturbios registrados el último fin de semana

Operativo por tiroteo barra en Huracán
17 barras de Huracán fueron sancionados con una prohibición de concurrencia por cuatro años a los estadios donde se desarrollen eventos futbolísticos y sus perímetros de seguridad
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Este sábado se produjo un nuevo enfrentamiento que recrudeció la interna de la barra brava de Huracán, luego de que el grupo comandado por el Gordo Pablo Centurión y Cristian Travieso atacara a la facción dominante de los hermanos De Respinis en la plaza José C Paz horas antes del encuentro del Globo con empate sin goles ante Deportivo Riestra. A partir de esta situación, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad aplicó una serie de castigos a 17 involucrados en los incidentes.

El organismo decidió una sanción de 48 meses de impedimento de acceso y permanencia en estadios y sus perímetros de seguridad a estos individuos, siendo la máxima pena prevista por la normativa, por el hecho policial ocurrido en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó.

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Todo se produjo un rato antes de las 17, cuando había muchas familias en la zona disfrutando la tarde soleada. La facción oficial comenzó a reunirse en su lugar de siempre con la intención de ir en caravana para ver el encuentro en el Palacio Ducó y, en un momento, dos motos aparecieron de la nada, cada una con dos hombres a bordo, con casco y bufanda para no ser identificados, y abrieron fuego sobre los barras reunidos en esa locación, que se tiraron al suelo de manera inmediata y comenzaron a responder con otros balazos.

Operativo por tiroteo barra en Huracán
Se registraron 17 detenciones en Parque Patricios

La Policía de la Ciudad, que realizaba un recorrido preventivo por la zona, fue alertada por esta situación. Al llegar al lugar, observaron a varios hombres que comenzaron a correr y efectuaron disparos de arma de fuego de manera intimidatoria hasta controlar los disturbios. Incluso, en otro sector del parque también se registró una gresca y los participantes arrojaron elementos contundentes contra el personal policial.

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Durante el operativo se secuestró un arma de fuego (revólver calibre 32), desde el cual presuntamente salieron los disparos de la barra oficial cuando fue atacada por la disidente, sumado a vainas servidas, varias facas y otras armas blancas. Además, se labraron actuaciones por portación de arma de guerra, portación de armas no convencionales y atentado y resistencia a la autoridad, entre otras infracciones. Se detuvieron en el lugar a 14 barras y se realizó otro operativo en la Plaza España, lugar de encuentro de la facción disidente, en el que se detuvo a otras tres personas, que tenían facas en su poder.

Operativo por tiroteo barra en Huracán
El episodio se registró horas antes al partido entre Huracán y Riestra por la sexta fecha del Torneo Clausura

La interna comenzó a partir de 2024, año en que le comenzó a ir bien al Globo en materia deportiva y los beneficios empezaron a duplicarse, pero no a derramarse. En julio de ese año, la gente de Villa Zabaleta, con el Gordo Pablo a la cabeza, formalizó un planteo para emparejar la cuestión, pero la respuesta fue negativa. Un mes después, sucedió lo peor: a metros de la cancha de Independiente minutos antes del comienzo del partido contra Argentinos Juniors por la Copa Argentina, se produjo el primer enfrentamiento a balazos que dejó un herido. El sábado se registró el tercer ataque a balazos.

La resolución del Ministerio forma parte del programa Tribuna Segura y establece que el impedimento tendrá una duración de cuatro años y alcanza a los estadios donde se desarrollen eventos futbolísticos y sus perímetros de seguridad.

A partir de las actuaciones policiales, los 17 involucrados fueron incorporados a la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la Ciudad.

Operativo por tiroteo barra en Huracán
La plaza José C Paz fue el punto de pelea entre la facción oficial y la disidente de Huracán

La barra de Huracán protagonizó un hecho de violencia

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