Dolor en el ambiente artístico: la despedida de los famosos a Rubén Rada

Los famosos se despidieron de Rubén Rada en las redes sociales (RS Fotos)

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La noticia llegó a las 15:30 del miércoles 26 de agosto y el mundo artístico del Río de la Plata reaccionó de inmediato. Rubén Rada, el músico uruguayo que durante más de seis décadas fusionó el candombe con el rock, el jazz y el pop, había muerto tras un mes de lucha contra una neumonía bilateral. Su familia lo confirmó a través de las redes sociales del artista y, en cuestión de minutos, las plataformas digitales se llenaron de imágenes, canciones y palabras de despedida.

Charly García fue uno de los primeros en reaccionar. Sin escribir una sola palabra, el músico argentino publicó en sus historias de Instagram una foto junto a Rada —ambos en traje, riendo a carcajadas en lo que parece una celebración— y eligió como banda sonora el tema “Dedos”, uno de los clásicos que Rada compuso durante su etapa con Tótem. La imagen y la música dijeron lo que las palabras no alcanzaban.

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Pedro Alfonso compartió una foto junto al músico uruguayo, tomada en un backstage con luces rojas de fondo. La acompañó con una fila de corazones y tres palabras que resumieron el sentimiento colectivo: “Qepd Maestro”.

Charly fue uno de los primeros en despedirse del cantante uruguayo

Pedro lo recordó cuando fue de visita a Olga en marzo del año 2024

Coti tan solo subió una foto de Rubén a modo de despedida

"Se fue uno de los músicos más grosos del Río de la Plata", escribió Valeria en el posteo que hizo en sus redes

El cantante Coti eligió la sobriedad. Publicó una fotografía en blanco y negro del rostro de Rada, sereno y con anteojos de marco grueso, con un corazón negro como única leyenda. Al pie de la imagen, las fechas que resumen una vida: 1943-2026.

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Larry de Clay optó por el color y la alegría como forma de homenaje. Eligió una imagen de Rada posando con un sombrero de tela multicolor y una camisa estampada, sonriendo con la energía que lo caracterizó hasta el final. “Gracias por Tanto mi Negro Querido”, escribió sobre la foto.

Mario Pergolini recurrió al blanco y negro para su despedida. Publicó un retrato de Rada —lentes redondos, barba blanca, sonrisa amplia— con un texto que funcionó como epitafio: “Ruben Rada, descansa en paz y danos música desde el cielo”.

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Valeria Lynch, que compartió la versión local de Hair junto a Rada, fue la más extensa en sus palabras. Compartió una foto junto a Rada en un pasillo, ella con campera de plumas y él con un saco celeste y una corbata estampada con personajes de Star Wars. Publicó la imagen primero como story con la leyenda “Por siempre en mi corazón” y luego la acompañó con un texto completo: “Se fue uno de los músicos más grosos del Río de la Plata. El querido Negro Rada nos deja un legado maravilloso. Su música y su estilo inconfundibles. Gracias x tanto querido amigo. Que la luz ilumine tu camino hacia el descanso eterno. Prometo recordarte con una sonrisa. Mis condolencias a su familia y amigos. Rubén Rada QEPD”.

Nicki tuvo lla posibilidad de conocerlo y lo recordó con una foto de ese momento

"Gracias por tanto mi Negro querido", escribió Larry Clay

Pergolini también se sumó a la ola de despedidas

Nicki Nicole se despidió con dos publicaciones. En la primera, una foto junto a Rada en un pasillo de producción, escribió: “Rubén querido gracias por ser tan inspirador, te vamos a extrañar mucho”. En la segunda, compartió la tapa del álbum Quién Va A Cantar en Spotify y eligió una sola palabra como título de su historia: “eterno”.

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Trueno cerró su homenaje con una dimensión personal y cultural que excedió el gesto convencional. Junto a la portada de “Uruguay”, el tema que grabó junto a Rada, escribió: “Que en paz descanses negrito querido, gracias por el respeto musical y la cercanía hacia mi familia desde que nací, que los orishas te acompañen Rubén”. La mención a los orishas —las deidades de la religión yoruba presentes en la tradición afro-rioplatense— subrayó el vínculo que Rada mantuvo toda su vida con las raíces culturales del candombe.

El posteo de la familia en la cuenta del artista se convirtió además en punto de encuentro de músicos de toda la región. La cantante brasileña María Gadú escribió: “Naoooooo que tristeza!!! Maestro querido!”. Dante Spinetta dejó: “Gracias por tanto Negro querido!”. Kevin Johansen sintetizó con precisión lo que muchos sentían: “Querido y admirado por todos, universal su música y persona...”.

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Trueno compartió la canción con la que colaboraron tiempo atrás

En los comentarios de la publicación que hizo la familia de Rada también dejaron un adiós

Dante Spinetta fue uno de los que dejó su comentario

Migue Granados, Andrea Rincón, Conociendo Rusia, Nito Mestre fueron algunos de los que comentaron

Nito Mestre también dejó su mensaje en la publicación: “Un enorme abrazo para toda la familia. Como lo vamos a extrañar. Tremenda tristeza!”. La banda La Beriso escribió: “Que tristeza tan grande, se nos va un gran músico y sobre todo perdona. gracias por esos hermosos momentos que nos regalaste, un abrazo gigante a toda la familia”.

Moni Navarrock fue más allá del duelo personal y habló en nombre de un colectivo: “Rada por siempre. Abrazos enormes a toda la familia tan tan querida para toda la comunidad musical. Estamos de luto”. Dread Mari sumó: “Que tristeza!! Gracias por tu alegría y la música interminable! Buen viaje. Abrazo familia Rada!”.

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Conociendo Rusia escribió: “Te amamos negro. Abrazo enorme para la flia y amigos”. Andrea Rincón dejó: “Te vamos a extrañar tanto Negrito hermoso!”, luego en un posteo, amplió su despedida con palabras que excedieron el duelo musical. Junto a una foto con Rada ante un fondo de cortinas rojas, escribió: “Tantos años alegrándonos la vida a tanta gente... no solo con tu música, sino también con tu simpatía, con tu sonrisa enorme que contagia, con tu gran humanidad y empatía. Te amo negro! Y te voy a extrañar tanto... Gracias por habernos regalado tantos momentos inolvidables. Fuiste una bendición en nuestras vidas y así te recordaremos siempre con alegría!”. Maxi de la Cruz expresó: “Profunda tristeza!!! QEPD Negro querido! Abrazo a la familia! Gracias por toda la música y la alegría!”. Willy Bronca cerró con sencillez: “Abrazo muy fuerte a todos y gracias por tanto”.

También dejaron sus mensajes, con emojis, Pedro Aznar, Gastón Reyno, Migue Granados y Rochi Igarzabal, entre decenas de artistas y seguidores que colmaron los comentarios del posteo en las primeras horas tras la confirmación de la muerte.

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Natalia, compatriota del cantante, se despidió con un extenso posteo

Benjamín Rojas usó una foto de cuando tocaron juntos en un concierto de Erreway

Con un corazón blanco, Griselda se despidió de Rubén

Natalia Oreiro publicó una de las despedidas más sentidas de la jornada. Eligió una foto en blanco y negro junto a Rada —ambos en escena, ella con un gesto de euforia y él con cara de sorpresa cómplice— y abrió su texto con la letra de “Botija de mi país”, la canción que Rada convirtió en himno generacional: “Botija de mi país, espero que seas feliz vistiendo de amor a tus hermanos. Botija reí, reí, que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado. Botija de mi país si un día te recibís déjate embriagar por los tambores, sólo dejate llevar y nunca lo olvidarás, tu vida será siempre un candombe...”. Luego agregó en sus propias palabras: “Querido Negro... no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay... como artista, como persona, como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente”.

Benjamín Rojas compartió una foto grupal junto a Rada en un backstage de Montevideo y escribió: “Negro querido!!! Que lujazo nos dimos aquella vuelta x Montevideo. Gracias por haber sido tan generoso con nosotros. La música perdió a otro grande de verdad”. En la imagen etiquetó a Julieta Rada, hija del músico.

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Griselda Siciliani publicó una foto de Rada en el escenario, concentrado sobre su instrumento bajo una luz potente, con la frase “Pregunto yo,” superpuesta —título de uno de sus temas— como única despedida.

Fito eligió una foto de los inicios de su carrera

Fito Páez eligió una foto íntima y antigua: él y Rada juntos, jóvenes, sonriendo en lo que parece una reunión informal. Sin palabras. Solo la imagen de dos amigos en otro tiempo. Fue extenso y abrió con una declaración que condensó décadas de amistad: “La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría. Dios!, como lo voy a extrañar!!!!”. Luego compartió un extracto de su libro Infancia & Juventud en el que narró el momento en que conoció a Rada de adolescente, en un boliche porteño llamado Music Up: “Esa noche conocí a Rubén Rada en Music Up. Estaba muy cerca de las intersecciones de Corrientes y Callao [...] En el intermedio veo que Rubén me observa. Bajó del escenario y se sentó a mi lado. Me dio charla. De dónde venía, si me gustaba la música, si conocía a La Banda y a Opa. Los años nos volvieron hermanos. Recuerdo a un hombre enternecido por la presencia de un pibe tan joven en aquel antro nocturno porteño de la música. El padre que vive en él me hizo sentir cómodo y amparado. Vio todo lo que me pasaba en milésimas de segundos. Alta sensibilidad, mi hermano Rubén”.

Lisandro Aristimuño eligió el blanco y negro para su despedida. Publicó una foto junto a Rada —ambos recostados, él con anteojos y Rada con su característica gorra de tela y el pulgar en alto— y le escribió directamente: “@negrorada muchas gracias por todo tu amor, tu música y tu admirable energía para vivir con felicidad hasta el fin. Que con mucha paz descanses. Te adoramos siempre y para siempre”.

Jey Mammón condensó todo el afecto en tres palabras. Publicó una foto en la que ambos se abrazan en un set de un programa de televisión y escribió únicamente: “Te amo”.

Jey Mammón expresó su despedida a Rubén Rada con una publicación breve en redes sociales y la frase “Te amo”

Los Auténticos Decadentes recordaron a Rubén Rada como amigo, maestro y compañero de escenario en su mensaje de despedida

David Lebón definió a Rubén Rada como un gran músico y un gran amigo, y afirmó que su música y su alegría los acompañarán para siempre

Los Auténticos Decadentes despidieron a quien fue amigo y compañero de escenario con varias imágenes grupales junto a Rada. “Hoy despedimos con una tristeza enorme a nuestro querido Negro Rada. Amigo, maestro y compañero de tantos momentos. Gracias por tu música, por tu magia, por tu alegría y por todo lo que nos regalaste dentro y fuera del escenario. Hasta siempre, Negro querido! Tu música y tu felicidad se quedan para siempre con nosotros”, escribieron.

David Lebón publicó una foto junto a Rada en la que ambos sonríen, él con un saco blanco y Rada con su chaleco marrón y una remera con la imagen de Los Beatles. Su texto mezcló la admiración artística con el dolor personal: “Hoy se fue un grande. Un músico inmenso y un gran amigo. Negro querido, tu música y tu alegría nos van a acompañar para siempre. Hoy siento un inmenso vacío en el corazón. Te voy a extrañar mucho”.

Dante Spinetta eligió una portada de disco —una foto joven de Rada posando junto a su nombre en letras rojas— para enmarcar su despedida pública. “Se nos fue un Grande, gracias por tanta música y magia Rubén! Nunca serás olvidado, amor y fuerza a toda la Familia Rada”, escribió.

Andrés Ciro Martínez sostuvo que Rubén Rada fue “la mejor voz en español” y una de las bases de su inspiración artística

Andrés Ciro Martínez colocó a Rada en el centro de su propia historia artística. Junto a una foto de ambos en el escenario, escribió: “Hoy tristemente nos deja (en el plano físico) el querido Negro Rada. La mejor voz en español. Un artista irreemplazable e inimitable. Un creativo inagotable. Un showman único que nos sacaba incontables sonrisas en cada show. Un fenómeno. Las cuatro patas de mi inspiración inicial fueron Los Stones, León Gieco, Los Beatles y Rubén Rada. Negro querido descansá en paz. Acá te seguiremos escuchando por siempre. Abrazo fuerte a su querida familia”.