Absolvieron al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en la causa por abuso sexual infantil

Marcelo Corazza en una aparición pública antes del inicio del juicio

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 absolvió este miércoles a Marcelo Corazza en la causa en la que se lo investigaba por abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas.

La Justicia determinó que los delitos imputados al ex ganador de Gran Hermano estaban prescriptos o no contaban con pruebas suficientes, por lo que quedó desvinculado de todas las acusaciones.

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En el mismo fallo, al que accedió Infobae, los jueces condenaron a Francisco Angelotti a 22 años de prisión y a Raúl Mermet a 10 años, por delitos vinculados a trata de personas y abuso sexual.

Los otros dos acusados, Leandro Aguiar y Andrés Charpenet, también fueron absueltos.

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