Crimen y Justicia

Absolvieron al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en la causa por abuso sexual infantil

La Justicia consideró prescriptos los hechos más antiguos que se le endilgaban al productor televisivo y sostuvo que no había pruebas suficientes en relación a los episodios más recientes

La declaración de Marcelo Corazza antes del inicio del juicio en su contra
Marcelo Corazza en una aparición pública antes del inicio del juicio
Guardar

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 absolvió este miércoles a Marcelo Corazza en la causa en la que se lo investigaba por abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas.

La Justicia determinó que los delitos imputados al ex ganador de Gran Hermano estaban prescriptos o no contaban con pruebas suficientes, por lo que quedó desvinculado de todas las acusaciones.

PUBLICIDAD

En el mismo fallo, al que accedió Infobae, los jueces condenaron a Francisco Angelotti a 22 años de prisión y a Raúl Mermet a 10 años, por delitos vinculados a trata de personas y abuso sexual.

Los otros dos acusados, Leandro Aguiar y Andrés Charpenet, también fueron absueltos.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Marcelo CorazzaGran HermanoAbuso sexual infantilCondenasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué reveló la autopsia al cuerpo del jubilado que fue hallado muerto en el patio de una casa en Córdoba

Oscar Kowszyk fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en Río Cuarto. Los investigadores aguardan estudios para determinar la fecha y hora de su muerte. Hay dos imputados por el delito de homicidio

Qué reveló la autopsia al cuerpo del jubilado que fue hallado muerto en el patio de una casa en Córdoba

Detuvieron a un hombre que se atrincheró por más de una hora en su departamento de Recoleta

Efectivos de la Policía de la Ciudad y de la División de Operaciones Especiales (DOE) llevaron a cabo un operativo que culminó con la captura. El sujeto fue trasladado a un hospital porteño

Detuvieron a un hombre que se atrincheró por más de una hora en su departamento de Recoleta

Incendio, estafa y desalojo: las causas que enfrentó Max Higgins, el empresario que prometió construir un “Disney argentino” y murió en la calle

La Justicia aguardaba el resultado de la autopsia al cuerpo del jamaiquino hallado en Merlo tras vivir durante años en situación de calle. Mientras tanto, sus expedientes en los tribunales porteños revelan parte de su historia

Incendio, estafa y desalojo: las causas que enfrentó Max Higgins, el empresario que prometió construir un “Disney argentino” y murió en la calle

¿“Pity” Álvarez se duerme o se hace el dormido?: qué dicen sus antecedentes médicos y el informe que rechazó el tribunal

El TOC N°29 descartó el pedido de la nueva defensa para volver a evaluar la capacidad del músico para afrontar el proceso. El documento presentado este miércoles por un perito de parte reconstruye episodios de somnolencia registrados desde 2023 y cuestiona la conclusión sobre su “reserva cognitiva”

¿“Pity” Álvarez se duerme o se hace el dormido?: qué dicen sus antecedentes médicos y el informe que rechazó el tribunal

Juicio a “Pity” Álvarez: del revés a los planteos de su nueva defensa a la salida anticipada del músico y la declaración de cuatro policías

El TOC N°29 rechazó los pedidos de los nuevos abogados, entre ellos la suspensión del debate y el reclamo por un juicio por jurados. Tras retirarse el ex líder de Viejas Locas de la sala, declararon los efectivos que intervinieron en la investigación del crimen de Cristian Díaz

Juicio a “Pity” Álvarez: del revés a los planteos de su nueva defensa a la salida anticipada del músico y la declaración de cuatro policías

DEPORTES

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Más control ejecutivo y otra lógica deportiva, el nuevo esquema que prepara el equipo de Ryan Reynolds

El movimiento tras bambalinas del Atlético Madrid en el mercado que podría destrabar la salida de Julián Álvarez

Un club de la Premier League trabaja a contrarreloj para habilitar su estadio

Del ascenso a jugar la Champions League en menos de una década: la historia del Sabah FK

TELESHOW

Murió a los 83 años el reconocido músico uruguayo Rubén Rada

Murió a los 83 años el reconocido músico uruguayo Rubén Rada

Entre el gimnasio y la cámara retro: Oriana Sabatini sorprendió con fotos íntimas de su jornada deportiva

Marta Fort opinó sin filtro sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra: “Él es un villero que canta”

Edith Hermida se sinceró sobre su vida íntima: “No es fácil estar con alguien como yo”

Fue parte de La Voz Argentina, se presentó en Popstars y emocionó a Ángela Torres: “Vi un video tuyo y no me rendí”

INFOBAE AMÉRICA

Noche de terror en Nicaragua: voraz incendio devoró bodegas de plástico en el Mercado Oriental

Noche de terror en Nicaragua: voraz incendio devoró bodegas de plástico en el Mercado Oriental

El Salvador se consolida como el epicentro del debate energético centroamericano en el Congreso Regional de Energía

De sembrar para sobrevivir a alimentar a toda una comunidad rural en República Dominicana

Nicaragua: obras viales en Managua reducen la rentabilidad de los conductores de transporte por aplicación

Arévalo relanza el viaducto norte y retoma el mayor plan vial de Guatemala tras dos años de suspensión por falta de presupuesto