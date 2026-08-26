Qué reveló la autopsia al cuerpo del jubilado que fue hallado muerto en el patio de una casa en Córdoba

El jubilado de 87 años había sido visto por última vez el sábado 16 de agosto

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La causa que investiga la muerte de Oscar Kowszyk, el jubilado de 87 años que fue hallado sin vida en el patio de una casa ubicada en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, sumó en las últimas horas un nuevo dato: la autopsia determinó que falleció producto de un paro cardiorrespiratorio traumático. Por el momento, hay dos detenidos imputados por el delito de homicidio.

Este miércoles, la Fiscalía 4 de Río Cuarto confirmó que a pesar de que el informe preliminar de la necropsia realizada al cuerpo de la víctima indicó que Kowszyk presentaba lesiones contusas en rostro y cabeza causadas con elemento contundente, ninguna de estas fue identificada como la causa de muerte.

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El Ministerio Público Fiscal de Córdoba detalló que el deceso se debió a un paro cardiorrespiratorio traumático. Fuentes del caso señalaron que esperan ampliar el informe con pericias en anatomía patológico y laboratorio sobre muestras extraídas, para determinar la fecha y hora exacta del fallecimiento.

En estos momentos, personal de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) se encuentra trabajando con el fin de profundizar la línea de investigación y los motivos del crimen.

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Kowszyk presentaba lesiones contusas en rostro y cabeza con elemento contundente

Por su parte, los dos imputados -quienes ya cuentan con defensores públicos- permanecen alojados en el Establecimiento Penitenciario N° 6 de Río Cuarto. Se espera que en los próximos días sean indagados por el fiscal Jael Arias Shocron.

El caso

Todo comenzó el pasado sábado 16 de agosto por la tarde, cuando el hombre salió de su casa. “Salgo a caminar hasta el Centro, son las 16 de la tarde”, fue la nota que Kowszyk le dejó a su esposa. Al notar que las horas pasaban y no regresaba, su familia denunció la desaparición cerca de la medianoche de ese día. Además, relataron que no se podían comunicar con él, ya que el jubilado no usaba teléfono celular.

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El análisis de las cámaras de seguridad de la zona fue clave para reconstruir su recorrido: un domo lo registró alrededor de las 17 en plaza Roca y, más tarde, una cámara privada lo captó ingresando cerca de las 20 a una vivienda sobre la calle Buenos Aires, a cuadras de su casa.

Sin embargo, no se registró su salida del lugar, lo que llevó a los investigadores a considerar que nunca abandonó esa propiedad. Durante la investigación, se llevaron a cabo varios rastrillajes en distintos sectores de Río Cuarto que el hombre solía frecuentar. Entre ellos el Andino, barrio Alberdi y la costa del río.

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El sábado pasado, los efectivos policiales realizaron un procedimiento en una propiedad ubicada sobre la calle Buenos Aires al 1000, en el barrio Mójica, un sector residencial del macrocentro de la ciudad cordobesa. Al inspeccionar el patio de la casa, encontraron el cadáver del jubilado tapado con una lona.

A su vez, durante el allanamiento, personal de la Policía de Córdoba detuvo a dos sospechosos, de 53 y 34 años, que se encontraban presentes al momento del ingreso en la propiedad.

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Medios locales indicaron que Oscar Kowszyk, alias “Cacho”, era un vecino conocido y muy querido de la ciudad y que, pese a su edad, mantenía una rutina activa. Además, participaba del programa para adultos mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y asistía a talleres de teatro, comunicación y tango.