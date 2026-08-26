Poder Judicial dominicano reconocerá a Juan Manuel Santos, expresidente colombiano y Nobel de la Paz

Chair of The Elders and former President of Colombia Juan Manuel Santos speaks at a press conference following the reveal of the Doomsday Clock time, which according to the Bulletin of the Atomic Scientists, indicates what world developments mean for the perceived likelihood of nuclear catastrophe, during a press conference at the U.S. Institute of Peace in Washington, U.S., January 28, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

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El Poder Judicial de República Dominicana y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) distinguirán a Juan Manuel Santos con el Premio Internacional Justicia y Prensa en su tercera edición. El reconocimiento será entregado el jueves 12 de noviembre a las 19:00 por su trayectoria pública, su liderazgo en el fortalecimiento institucional de Colombia y su papel en el acuerdo que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado con las FARC durante su gobierno entre 2010 y 2018.

El mismo anuncio incluyó la apertura del tercer concurso anual de Comunicación Judicial, que premiará los tres mejores trabajos periodísticos sobre temas judiciales en las categorías de prensa escrita, en formato impreso o digital, y audiovisual. La convocatoria quedó abierta este 26 de agosto y aceptará postulaciones hasta el 16 de octubre.

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El acto se realizó este miércoles en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia. Fue encabezado por el magistrado Francisco Ortega Polanco, juez del alto tribunal y director nacional de la Cátedra de Comunicación y Justicia “Dr. Adriano Miguel Tejada”. También participaron Ángel Brito, director de la ENJ, y Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial.

El premio se entregará en noviembre

La distinción reconoce, de acuerdo con el Poder Judicial, la trayectoria de Santos Calderón y su liderazgo en el fortalecimiento democrático institucional y la gobernanza de Colombia. La institución destacó su capacidad para construir consensos, promover el diálogo en la resolución de conflictos, consolidar el Estado de Derecho y avanzar en la construcción de la paz.

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El Poder Judicial dominicano entregará a Juan Manuel Santos el premio justicia y prensa (Foto cortesía Poder Judicial)

Ortega Polanco explicó que la iniciativa forma parte de la agenda académica de la cátedra, creada para fortalecer la comunicación judicial como base de una justicia más abierta, transparente y cercana a la ciudadanía. Durante el acto, definió el reconocimiento como una distinción dirigida a personalidades que, desde la función pública, la comunicación o el periodismo, han hecho aportes a la transparencia, la libertad de expresión y la difusión responsable de los temas de justicia.

El magistrado dijo: “Como parte de esta tercera edición, el concurso incorpora nuevamente el reconocimiento internacional ‘Justicia y Prensa’, una distinción creada para honrar a aquellas personalidades que, desde el ejercicio de la función pública, la comunicación o el periodismo, han realizado aportes extraordinarios al fortalecimiento de la transparencia, la libertad de expresión y la difusión responsable de los temas relacionados con la justicia”.

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La selección de Santos Calderón fue adoptada por unanimidad por el jurado, que valoró su empeño en promover sociedades más pacíficas, inclusivas y respetuosas del Estado de Derecho. El cuerpo está presidido por Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia Española y director internacional de la cátedra de la ENJ.

También integran el jurado Ortega Polanco; el periodista Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Prensa; el licenciado Luis Pérez Novas, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas; el periodista mexicano Jorge Ramos; y Cabreja, quien actuará como secretario de la premiación con derecho a voz, pero sin voto.

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José David Name Cardozo quedó a cargo de la banda presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 - crédito Archivo Colprensa

Santos fue presidente de Colombia y recibió el Premio Nobel de la Paz. Su formación académica incluye el periodismo y fue subdirector del diario El Tiempo entre 1983 y 1991.

El exmandatario también fue portada de la revista Time y fue incluido en dos ocasiones en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. El Poder Judicial lo presentó además como defensor de la libertad de prensa y del ejercicio responsable del periodismo.

El concurso recibirá trabajos hasta el 16 de octubre

La tercera edición del concurso de Comunicación Judicial busca fomentar una mayor comprensión, difusión y participación social en el sistema de justicia. El objetivo, según se informó en el encuentro con periodistas, es incentivar la producción y publicación de trabajos periodísticos sobre ese ámbito.

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Ángel Brito explicó que uno de los rasgos distintivos de la competencia es que la evaluación no se limitará a la calidad narrativa. Los trabajos deberán reunir profundidad investigativa, claridad expositiva y un alto compromiso ético.

La convocatoria está dirigida a trabajos publicados durante el año 2026 dentro del territorio dominicano en formato papel, digital y audiovisual. Los ganadores recibirán premios en metálico, medalla y pergamino de reconocimiento.

Los postulantes deberán remitir sus trabajos exclusivamente al correo comunicacionjudicial@enj.org. El jurado escogerá un primer, segundo y tercer lugar en cada categoría, y en cada caso se entregarán también medalla y diploma.

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