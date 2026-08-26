República Dominicana

República Dominicana exigirá facturas electrónicas a grandes y medianos contribuyentes desde el 1 de noviembre

La Dirección General de Impuestos Internos dispuso que los comprobantes no digitales tipo B solo se aceptarán hasta el 31 de octubre de 2026, salvo contingencias previstas en el Reglamento Núm. 587-24

Bandera de República Dominicana, pesos dominicanos (billetes y monedas), formularios, pesa con Impuestos, recibo Pagar urgente y calculadora.
La República Dominicana experimenta presión fiscal, señalada por la bandera nacional, billetes y monedas junto a documentos de impuestos con una pesa y un recibo "Pagar urgente". (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A partir del 1 de noviembre de 2026, todos los contribuyentes clasificados como Grandes Locales y Medianos en República Dominicana deberán emitir exclusivamente facturas electrónicas. La medida, impulsada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), marca el inicio de una nueva etapa para el sistema fiscal del país, con el objetivo de fortalecer el control tributario y modernizar los procesos administrativos, según informó el portal oficial de la Presidencia de la República Dominicana.

La DGII detalló que las secuencias de comprobantes fiscales no electrónicos, conocidas como tipo “B”, solo serán aceptadas hasta el 31 de octubre de 2026 para aquellas empresas que están incluidas en esta disposición. A partir de esa fecha, los comprobantes físicos únicamente podrán usarse en situaciones de contingencia declarada y bajo las condiciones establecidas en el capítulo IX del Reglamento Núm. 587-24. El organismo precisó que esta normativa responde a la necesidad de consolidar la adopción de la facturación electrónica en todo el territorio nacional y de incrementar la eficiencia en la fiscalización y el cumplimiento tributario.

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De acuerdo con la información publicada por la Presidencia de la República Dominicana, el sistema de facturación electrónica cuenta actualmente con una red de 190 proveedores de servicios autorizados, los cuales ofrecen diferentes soluciones tecnológicas para facilitar la incorporación de los contribuyentes a la nueva modalidad. Estos proveedores están distribuidos a lo largo del país y se espera que su oferta permita que las empresas realicen el proceso de adaptación de manera ágil y segura.

La institución tributaria instó a las empresas clasificadas como Grandes Locales y Medianas a completar con antelación las adecuaciones tanto administrativas como tecnológicas que exige la nueva normativa. El cumplimiento oportuno permitirá evitar interrupciones en las operaciones comerciales y garantizará que las compañías sigan operando dentro del marco legal vigente.

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“La transición a la facturación electrónica es un paso clave para modernizar la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes”, señala el comunicado reproducido por la Presidencia de la República Dominicana.

Pedro Urrutia detalló que mantiene diálogo con compañías internacionales para implementar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios, destacando la disposición inicial de actores como plataformas de alojamiento y redes sociales (Foto cortesía DGII)
Pedro Urrutia detalló que mantiene diálogo con compañías internacionales para implementar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios, destacando la disposición inicial de actores como plataformas de alojamiento y redes sociales (Foto cortesía DGII)

Por otra parte, la DGII recordó que los contribuyentes catalogados como Pequeños, Micros y No Clasificados disponen de una prórroga adicional para sumarse al sistema digital. El plazo para este grupo se extiende hasta el 15 de noviembre de 2026, fecha a partir de la cual la emisión de comprobantes fiscales electrónicos será obligatoria para todos los segmentos empresariales. Esta extensión pretende facilitar la adecuación de aquellos sectores con menor capacidad tecnológica y administrativa, según lo especificado en la normativa oficial.

El organismo resaltó que la implementación de la facturación electrónica busca garantizar mayor transparencia, agilidad en los trámites fiscales y mejores herramientas para combatir la evasión. Además, la medida se considera fundamental para optimizar la fiscalización y fortalecer la recaudación tributaria. Según la comunicación institucional, la adopción masiva de los comprobantes electrónicos permitirá una fiscalización más efectiva y simplificada.

La DGII reiteró el llamado a los contribuyentes alcanzados por esta etapa a que consulten con anticipación a los proveedores de servicios tecnológicos y realicen las inversiones necesarias en sistemas y capacitación del personal. “El éxito de la facturación electrónica depende del compromiso de los contribuyentes y de la colaboración de los actores del ecosistema digital”, puntualizó la entidad, de acuerdo con lo publicado por la Presidencia de la República Dominicana.

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