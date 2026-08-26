Política

Así fueron los fuertes cruces en Diputados por un artículo tras la aprobación de la reforma de la carta orgánica del BCRA

Los legisladores opositores rechazaron la votación por capítulos y pidieron que sea nominal. Un diputado intentó llegar hasta el asiento de Martín Menem y fue frenado por otros colaboradores

La oposición rechazó la votación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central y hubo fuertes cruces en el recinto
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La tensión en la Cámara de Diputados escaló hasta el punto en que un legislador opositor intentó avanzar físicamente hacia el asiento del presidente del cuerpo, Martín Menem, y debió ser frenado por colaboradores del recinto. El episodio se produjo este miércoles 26 de agosto, tras la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y tuvo como detonante la decisión del oficialismo de votar el articulado por título en lugar de hacerlo de forma nominal y por artículo individual, según informó Infobae.

El proyecto obtuvo 144 votos positivos, 102 negativos y 9 abstenciones. La Libertad Avanza (LLA) contó con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz. Con ese resultado, el texto avanzó hacia el Senado para completar su trámite legislativo.

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La disputa central no giró en torno al resultado final de la votación, sino al procedimiento empleado para llegar a él. El bloque peronista, encabezado por el diputado Germán Martínez, y la legisladora Cecilia Moreau reclamaron que el artículo 13 del proyecto se sometiera a una votación separada y nominal. El oficialismo, en cambio, impulsó la votación por capítulos —modalidad que agrupa varios artículos bajo un mismo bloque— y la impuso a mano alzada, según detalló Infobae. La oposición consideró que esa maniobra impidió un debate específico sobre una de las disposiciones más controvertidas del texto.

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
La solicitud de los legisladores opositores consistió en que la votación fuera nominal, en lugar de aceptar la modalidad por capítulos (RS Fotos)

El artículo en cuestión establece que los bienes que integran las reservas son inembargables, y habilita al BCRA a mantener parte de sus activos externos en depósitos, oro, activos financieros líquidos u otros instrumentos de reconocida solvencia, con la posibilidad de “utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central”. Según un análisis de la consultora PxQ, esa redacción le permitiría al organismo presidido por Santiago Bausili emplear las reservas brutas como respaldo para acceder a financiamiento en mercados internacionales, incluso en escenarios en que el fisco no pueda hacerlo por sus propios medios. La consultora describió ese mecanismo como un “Caballo de Troya” dentro del proyecto.

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El pico de tensión quedó registrado en el intercambio directo entre Menem y Martínez. Ante el avance del oficialismo para dar por cerrada la discusión particular, el líder de la bancada peronista reclamó la palabra en reiteradas ocasiones. “No tiene palabra, no tiene palabra, no tiene palabra”, le reprochó Martínez al presidente de la Cámara, quien insistió en continuar con el procedimiento. El cruce fue el siguiente:

La oposición rechazó la votación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central y hubo fuertes cruces en el recinto

—Diputado, no, no, no, se está equivocando. Se votó una moción. Se vota por título y fue afirmativa, con más de la mitad de la mano levantada. Y eso lo vio quien está en la cámara —señaló Menem.

—Nosotros teníamos levantada la mano para decir algo —respondió Martínez.

—Así que vamos a avanzar —retrucó el presidente de la Cámara.

La tensión escaló en la Cámara. Cada sector mantenía su postura firme y no daban el brazo a torcer. Por eso la situación no se enfrió e incluso la discusión siguió de la siguiente manera:

—Presidente, le digo una cosa, no tiene palabra, no tiene palabra, no tiene palabra —insistió el legislador peronista.

—Se va a votar a continuación el título uno, artículos uno al dieciocho. Sírvase levantar la mano para emitir su voto —continuó Menem, ante los gritos del recinto.

—Pero si nadie lo pidió —cerró Martínez.

El título 1, que comprende los artículos 1 al 18 e incluye el polémico artículo 13, fue aprobado por 138 votos positivos. El proyecto completo deberá ser tratado ahora por el Senado para obtener sanción definitiva.

Aldo Leiva llegó al recinto con un traje que tenía escrita la leyenda "Las Malvinas son argentinas"
Aldo Leiva llegó al recinto con un traje que tenía escrita la leyenda "Las Malvinas son argentinas"

Cuando parecía que la discusión entre Martínez y Menem había culminado, la realidad es que en paralelo varios legisladores se estaban quejando por la misma problemática, ya sea para apoyar el reclamo como para desestimarlo. Incluso la situación pasó a un escalón más de violencia cuando el diputado nacional chaqueño Aldo Leiva encaró hacia el recinto de Menem con vehemencia.

En la transmisión se llegó a apreciar el momento en el que el legislador dejó su lugar y recorrió el recinto, corriendo a la gente para llegar a ponerse cara a cara con el presidente del cuerpo. Otros diputados que se encontraban en el camino lo frenaron y lograron calmar la situación, para que no sea más que una discusión.

Leiva ya había estado en el foco de esta sesión de la Cámara de Diputados cuando llegó con un traje con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, al estilo de la bandera que mostraron jugadores de la Selección Argentina durante el mundial y se popularizó tras la victoria contra Inglaterra por 2-1 en las semifinales de la competencia.

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