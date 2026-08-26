El apoyo de Rubén Rada a las nuevas generaciones de músicos antes de su muerte: “Todo tiempo pasado no fue mejor”

La muerte de Rubén Rada reavivó sus reflexiones sobre la música y su apoyo a las nuevas generaciones de artistas (RS Fotos)

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Este miércoles, la noticia de la muerte de Rubén Rada provocó un profundo dolor en el mundo de la música. En ese marco, se reavivaron sus últimas reflexiones y el apoyo que el uruguayo mantenía hacia las nuevas generaciones de artistas. Entre esas declaraciones, quedó una frase que resumió su mirada sobre los músicos jóvenes y el desafío de construir una obra que perdure.

Años atrás, en diálogo con Teleshow, el músico uruguayo habló de su vínculo con colegas de distintas generaciones y de la forma en que observa a quienes hoy marcan el pulso de la escena. Lejos de trazar una distancia con los nuevos sonidos, Rada expresó admiración, cercanía y apertura hacia artistas jóvenes, a quienes mencionó de manera puntual al describir su relación con ellos.

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“Tini, Trueno, Wos y una cantidad de artistas nuevos que están rompiendo, Conociendo Rusia. Hay un montón de pibes nuevos que son maravillosos, a los cuales quiero mucho. Nafta, que estuve en un asado con ellos en Montevideo y todos los que van a Montevideo, Ricardo Mollo, El Plan de la Mariposa, todos van a comer a mi casa y los recibo me divierto mucho. Catriel, lo amo a Catriel con toda mi alma. Y los que están acá somos los veteranos, la brigada antigua”, dijo Rubén Rada.

La enumeración mostró un mapa amplio de afinidades personales y musicales. La valoración de Rada sobre los músicos jóvenes también quedó expuesta cuando le preguntaron qué le devolvía esa generación y cómo conectaba con él. Su respuesta se alejó de cualquier tono nostálgico y se concentró en una defensa del presente de quienes hoy producen música.

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Rubén Rada expresó admiración por artistas jóvenes como Tini, Trueno, Wos, Conociendo Rusia, Nafta y Catriel

Rubén Rada destacó a Trueno y afirmó que las nuevas generaciones producen música con otras herramientas, lenguajes y sonidos

“Me están diciendo: “Ojo, que hay otra onda”. Y uno tiene que respetar lo que hacen los jóvenes. Yo soy de la idea de que todo tiempo pasado no fue mejor. Que el mejor tiempo es el que viven los jóvenes ahora porque es el tiempo de ellos. Y yo creo que no hubieran podido vivir en el tiempo nuestro con todas las cosas que tienen, cómo se manejan, el celular, todo ese tipo de cosas que manejan ellos, los sonidos que, que logran en las canciones. Nosotros éramos más de la lucha por la guitarrita y la música, era más natural la cosa. Y ahora, estos pibes hacen cosas maravillosas, viste, increíble. Los admiro mucho”, afirmó el músico en la entrevista.

Ese pasaje dejó una de las definiciones más nítidas de Rubén Rada sobre el recambio en la música popular. Allí sostuvo que “todo tiempo pasado no fue mejor” y que “el mejor tiempo es el que viven los jóvenes ahora porque es el tiempo de ellos”, dos frases que fijaron su postura frente a las nuevas herramientas, los lenguajes y las formas de producción con las que trabajan las generaciones actuales.

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Nahuel Pennisi fue uno de los artistas que destacó Rubén Rada

El propio artista también vinculó esa mirada con su experiencia personal frente a los cambios de época. Cuando le preguntaron cómo habría sido su música si le hubiera tocado formarse en este tiempo, respondió desde la adaptación y el aprendizaje.

“Me acomodo en todo. Yo grabé una canción, se acuerdan ustedes, con el, con el Peque, este, un muchacho que hace, que hace rap también. Grabé con él, tuvo quince millones de visitas y cuando llegué a mi casa me dijeron mis, mis nietos, que tienen ocho y doce años: “Abuelo, ahora sí te fuiste para arriba”, me dijeron, ¿eh? O sea que mi carrera para ellos no existía. Ahí me di cuenta que había que acomodarse a lo que estaba viniendo”, sostuvo Rada ante Teleshow.

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La referencia a esa colaboración y al impacto que tuvo en su propio entorno familiar expuso una idea de actualización permanente. En ese tramo de la charla, el músico reconoció “quince millones de visitas” para esa grabación y contó que esa experiencia le confirmó que debía leer el presente con otras claves, sin aferrarse a los códigos de otra etapa.

Rada sostuvo que los músicos jóvenes marcan otra onda y que su trabajo merece respeto en la escena musical actual

Ese respaldo a las nuevas generaciones, de todos modos, no excluyó una advertencia. Hacia el final de la conversación, fue consultado sobre qué les diría a los jóvenes que están surgiendo. Allí dejó una frase que, tras su muerte, quedó como uno de sus últimos mensajes públicos sobre la construcción de una carrera artística.

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“Que se diviertan, pero que se acuerden que no pueden quedarse en ese lugar, que después de esto tiene que venir otra cosa, si no la gente no les cree”, respondió Rubén Rada.

Durante la misma entrevista, Rada también revisó su propio recorrido con una combinación de aceptación y autocrítica. “Que lo hice bien, que me aguanté en el molde. No haber ganado dinero, no haber tenido el éxito de subir a un escenario y tocar en toda América Latina. He tocado esporádicamente una vez, dos veces. Por ejemplo, en Uruguay una banda que se llama Marama Rombai, ¿viste esos pibes? Recorren toda América Latina y a mí no me tocó eso. Me tocó solamente ser amado más por los músicos que por la gente. Me conocen todos los músicos del mundo, pero no el público”, dijo.

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