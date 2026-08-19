Crimen y Justicia
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Entró a la farmacia de su exesposa y la mató a puñaladas en Rosario

El femicidio ocurrió en la mañana de este miércoles en pleno centro de la ciudad. La víctima fue encerrada en un cuarto, donde recibió al menos un puntazo en la zona toracoabdominal

Carina Andrea Candelas (56) fue atacada por Martín B. (55), su exmarido
Carina Andrea Candelas (56) fue atacada por Martín B. (55), su exmarido
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La empleada de una farmacia ubicada en pleno centro de Rosario fue asesinada a puñaladas en su lugar de trabajo en la mañana de este miércoles. El agresor, su expareja, fue detenido en las inmediaciones de su departamento, en el barrio República de la sexta, donde intentó suicidarse. El caso es investigado por la fiscal Laura Riccardo, que solicitó medidas a la Policía de Investigaciones.

Carina Andrea Candelas (56) fue atacada por Martín B. (55), su exmarido, quien entró a la farmacia ubicada en la esquina de Dorrego y Zeballos y la encerró en un cuarto del local, donde le asestó varios puntazos en la zona toracoabdominal. La víctima comenzó a gritar en pedido de auxilio y sus compañeras salieron corriendo del negocio mientras llamaban a la Policía.

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Martín B. entró con un buzo y campera gris. Fue rápidamente reconocido por las empleadas por haber sido la pareja de Carina, a quien “volvía loca” tras la separación, de acuerdo al testimonio de una testigo que habló con las trabajadoras en la puerta del comercio.

El agresor llegó en su Citroën C-Elysee 1.6 HDI, lo dejó en doble fila, mató a la mujer, dejó tirado el cuchillo en el lugar, y se fugó en el mismo auto. Fue aprehendido por la Policía Motorizada en Colón al 2000, en la puerta de su domicilio, donde quiso quitarse la vida, según los testimonios recolectados por la Policía.

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“Yo estaba estacionada en mi auto. Al lado mío paró un auto (en doble fila) y entró a la farmacia. Después noté que alguien salió corriendo. También las chicas de la farmacia. Él se subió al auto y se fue rápido en un Citroën. Fue rapidísimo”, comentó una testigo que estaba en el vehículo al lado del que estacionó el atacante.

La mujer agregó que dialogó con las compañeras de la víctima, que le comentaron: “Es el ex marido que la está volviendo loca”. Y amplió: “Entró, la metió directamente en un cuartito y ella empezó a gritar auxilio. Él salió corriendo”.

“Una de las compañeras salió a pedir una sábana”, concluyó la testigo.

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