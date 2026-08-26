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La romántica historia de dos deportistas que vencieron a los prejuicios por su diferencia de altura: "El amor no conoce límites"

Ellie Holzman, ex jugadora de vóley, le lleva 23 centímetros a su novio, Lucas Bryde, campeón de lucha libre. La pareja se hizo viral

Ellie y Lucas
Ellie Holzman y Lucas Byrd se volvieron virales en Estados Unidos por su historia de amor y su diferencia de estatura (Instagram @ellieholzman)
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Dos deportistas desafiaron a los prejuicios y protagonizaron una historia de amor que se hizo viral y causó gran impacto mediático en los Estados Unidos. La ex jugadora de vóley de la Universidad de Illinois Ellie Holzman y el campeón de lucha libre de la NCAA Lucas Byrd se convirtieron en inesperadas celebridades de las redes sociales, en parte por la diferencia de estatura entre ambos —ella mide 1,91 metros y él 1,68— y en parte por un rumor de casamiento que la propia Holzman se encargó de desmentir.

El momento que los catapultó a la fama ocurrió en marzo de 2025, cuando Byrd ganó su primer título de la División I de la NCAA en la categoría de 133 libras (60 kilogramos) con una victoria sobre Drake Ayala. Las cámaras captaron al luchador corriendo hacia los brazos de su novia, que lo esperaba en las tribunas. La escena, con una diferencia de altura de casi 23 centímetros a la vista de todos, se volvió viral de inmediato. “El amor no conoce límites, y definitivamente no conoce la altura”, dijo el comentarista Mike Couzens en vivo, en una frase que también recorrió las redes.

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La historia entre Holzman y Byrd, sin embargo, comenzó mucho antes y no fue lineal. Los dos se conocieron en enero de 2020 en un bar cercano al campus de Illinois, justo antes de que la pandemia de COVID-19 interrumpiera la vida universitaria. “Nos conocimos en un bar, que es bastante cliché”, contó Holzman al Big Ten Network. “Le dije que se parecía un poco a Harry Potter y la conversación fluyó sola”. Durante el aislamiento, la relación se profundizó a través de videollamadas y charlas telefónicas, aunque durante dos años se mantuvo como una amistad cercana.

Ellie y Lucas
Lucas Byrd ganó en marzo de 2025 su primer título de la División I de la NCAA en lucha libre y la celebración con Ellie Holzman se hizo viral.

El principal obstáculo no fue la distancia ni el tiempo, sino los prejuicios de la propia Holzman sobre la diferencia de estatura. “Traté de que fuera solo una amistad porque nunca me permití ver nada más allá. Me decía: ‘él es más bajo que yo, jamás voy a salir con él’”, admitió la ex voleibolista en declaraciones al Big Ten Network publicadas por Brobible. Fue ella misma quien, al cabo de un par de meses, decidió ignorar esas dudas: “Una vez que lo superé, floreció en algo hermoso”.

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Fue también Holzman quien tuvo la idea de llevar la historia a las redes. Subió un video a TikTok contando cómo había ignorado durante un tiempo los rumores de que su mejor amigo estaba enamorado de ella, y el impacto fue inmediato. La pareja identificó rápidamente un patrón: “Todo lo que mostraba nuestra diferencia de altura se volvía viral”, según declaró Holzman al mismo medio. Algunos de sus videos acumularon más de 20 millones de reproducciones, y al menos uno superó los 48 millones. La página conjunta de TikTok de la pareja supera hoy los 570.000 seguidores.

Ellie y Lucas
Ellie Holzman y Lucas Byrd mantuvieron un perfil bajo al inicio de la relación para protegerse de las opiniones externas (Instagram @ellieholzman)

Al inicio de la relación, Byrd y Holzman optaron por mantener un perfil bajo para proteger el vínculo de las opiniones externas. “Aprendí a ignorar las opiniones de personas cuyo nombre ni siquiera sé”, explicó Holzman en declaraciones recogidas por The Sun. Con el tiempo, la pareja se fue mostrando más abiertamente, con videos de citas y desafíos que consolidaron su comunidad en línea.

El romance tomó un nuevo giro en junio de 2026, cuando anunciaron su compromiso con fotos en el Lago Como, en Italia: Byrd con traje azul marino y corbata de lunares, y Holzman con un vestido blanco sin tirantes. La sesión, con el agua y las montañas de fondo, generó una nueva oleada de reacciones en redes e incluso algunos medios informaron erróneamente que se habían casado.

Ellie y Lucas
Ellie Holzman admitió que al principio frenó la relación con Lucas Byrd por sus prejuicios sobre la diferencia de altura (Instagram)

Esta semana, una publicación en X (ex Twitter) que se volvió viral felicitaba a la pareja por su supuesta boda. “¡Felicitaciones al campeón nacional de la NCAA, Lucas Byrd, y a su esposa Ellie por su matrimonio!”, decía el mensaje, junto con dos fotos de los jóvenes, según informó el Toronto Sun. La publicación se propagó rápidamente por la llamativa diferencia de estatura entre ambos.

Pero Holzman salió a desmentirlo con humor. “Bueno, esto es una novedad para nosotros”, escribió en X, según recogió el Toronto Sun. “¡Oye Luke, creo que nos hemos casado! ¿Dónde deberíamos ir de luna de miel?”, sumó con ironía, dejando en claro que el matrimonio nunca tuvo lugar.

Ellie y Lucas
Lucas Byrd y Ellie Holzman anunciaron su compromiso en junio de 2026 con fotos en el Lago Como, Italia (Instagram @ellieholzman)

Para aclarar definitivamente su situación, Holzman publicó un video en Instagram en el que aparecía junto a Byrd viendo un segmento de Fox News en el que dos conductores se burlaban de su diferencia de altura y complexión. “Por alguna razón, esta publicación en X decidió volverse viral hoy. Nos felicitaba por nuestro matrimonio, aunque todavía no nos hemos casado”, dijo y bromeó: “Pero si Vogue quiere planear nuestra boda, que se ponga en contacto con nosotros”.

“Normalmente no nos importa lo que piense la gente. No estaríamos en esta relación si nos importara, agregó la ex voleibolista, quien cerró con un mensaje directo: “Por favor, déjennos en paz. Solo estamos tratando de ocuparnos de nuestros asuntos. Nosotros también somos personas reales con sentimientos y experiencias reales”. La joven pareja, que lleva más de seis años de relación y ya anunció su compromiso, no descartó el matrimonio. Por ahora, solo se dedican a disfrutar del amor.

Ellie y Lucas
Lucas Bryde es campeón de lucha libre de la NCAA (Instagram)

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