Colegiales: una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en el Metrobús de avenida Cabildo

El trabajo de personal de SAME y Bomberos de la Ciudad para extraer el cuerpo de la mujer debajo del colectivo

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Una mujer de unos 70 años murió este martes por la mañana tras ser atropellada por un colectivo de la línea 67 en el carril del Metrobús de la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales.

El hecho ocurrió a la altura de avenida Cabildo 475, entre Jorge Newbery y Maure, según la información oficial del SAME, que al llegar al lugar constató la muerte de la víctima.

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El trabajo de personal de SAME y Bomberos de la Ciudad para extraer el cadáver de la mujer (SAME)

Personal de emergencias trabajó para retirar el cuerpo que quedó atrapado debajo de la unidad.

Se desplazaron Bomberos de la ciudad de Dto Palermo. El pasaje del mismo descendió en orden y por sus medios.

El operativo del SAME y Bomberos de la Ciudad

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