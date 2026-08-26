Los detalles de la agitada visita de Claudio Paul Caniggia a Bangladesh: “Una locura genial”

El exfutbolista Claudio Caniggia visita Bangladesh. Participó de la Dhaka Interschool Champions League

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Claudio Caniggia visitó Bangladesh y se reunió con jóvenes futbolistas bangladesíes en la Academia de Fútbol Fortis, en la capital Dhaka, en el marco de la Pillow Chips Dhaka Interschool Champions League (DICL) 2026, torneo del que participó como invitado de honor. El exdelantero de la selección argentina, referente de una generación dorada del fútbol sudamericano, entregó premios a los participantes y dialogó con medios locales sobre su experiencia en el país, el vínculo entre Bangladesh y Argentina, y sus recuerdos junto a Diego Maradona.

El contexto de la visita no es anecdótico. Bangladesh es uno de los países con mayor cantidad de hinchas de la selección argentina fuera de América, un fenómeno que arraigó profundamente tras la consagración de Argentina en el Mundial de México 1986 y que se potenció con las siguientes generaciones. La pasión bangladesí por la albiceleste excede la celebración de las victorias: sus hinchas sufren las derrotas y viven cada partido con una intensidad comparable a la de los propios aficionados argentinos. Ese fervor masivo —visible en concentraciones callejeras, banderas y pinturas— convirtió a este país del sur de Asia en un caso singular dentro del mapa del fútbol mundial.

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Caniggia, de 59 años, lo percibió desde el primer momento de su llegada, cuando una multitud le abrió las puertas. “Recibí una bienvenida muy cálida. La gente aquí es genial y estoy disfrutando Bangladesh porque son muy apasionados”, afirmó el exfutbolista en declaraciones a medios locales. “Sabía que muchos bangladesíes seguían a Argentina, especialmente después del Mundial de 1986 y la época de Diego Maradona con la selección. Lo vi en imágenes por televisión, así que no me sorprendió. Para mí es un gran placer estar aquí por primera vez y conocer a la gente de cerca”.

El exdelantero también se refirió al triunfo argentino en el Mundial de Qatar 2022 y al impacto que tuvo en el país asiático. “Es grandioso ver cuánto disfrutan las victorias de Argentina, especialmente en el último Mundial”, señaló, y agregó que los hinchas de Bangladesh reaccionan ante los tropiezos del equipo con la misma intensidad que ante los triunfos. “Sufrían cuando Argentina sufría, no solo celebraban las victorias. Vi sus caras en televisión cuando Argentina casi quedó eliminada del último Mundial, y luego vi a la gente en las calles después del partido contra Egipto. Fue una locura, pero fue genial para nosotros”.

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Sobre la comparación con otras hinchadas del mundo, Caniggia fue contundente. “Argentina tiene hinchas en todo el mundo, como los grandes equipos como Brasil e Italia, pero no como la gente de Bangladesh”, expresó, con una valoración que reflejó el impacto que le generó el nivel de identificación que encontró en ese país.

El ex compañero de Maradona también respondió preguntas sobre su célebre relación con el astro fallecido en 2020 y sobre episodios que forman parte del imaginario colectivo del fútbol argentino. Al recordar el famoso beso que ambos se dieron durante un partido, Caniggia fue directo: “Diego era mi amigo y los argentinos lo extrañamos mucho. Jugamos juntos muchos años en la selección nacional y yo crecí viéndolo porque era un poco más joven. También jugamos juntos en Boca Juniors. En cuanto al beso, fue algo natural. Él quiso hacerlo y lo hicimos. Fue simplemente un beso amistoso entre amigos”.

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El exfutbolista argentino Claudio Caniggia recibe un ramo de flores de colores durante un encuentro en Bangladesh

Otro tema que salió a la luz fue su expulsión en el Mundial de Corea-Japón 2002, uno de los momentos más recordados —y polémicos— de aquella edición del torneo. Caniggia fue expulsado mientras permanecía en el banco de suplentes, un hecho sin precedentes en la historia de los mundiales. “La tarjeta roja de 2002 fue increíble. Fue un error del árbitro. Todos cometemos errores, y los árbitros también. Me expulsaron estando en el banco. No sé por qué ocurrió, pero fue terrible. No fue algo bueno para mí, pero no fue mi error, fue un error del árbitro”, recordó.

La visita también incluyó una reflexión sobre el futuro del fútbol bangladesí y las posibilidades del país de clasificarse al Mundial 2030. Caniggia reconoció la dificultad del camino, aunque se mostró esperanzado. “Sabemos que siempre es difícil clasificarse para un Mundial. Me dijeron que Bangladesh está creciendo, así que espero que puedan hacerlo mejor que antes”, afirmó. “Con el Mundial ampliado a 48 equipos, y quizás 64 en el futuro, esperamos que Bangladesh tenga la oportunidad de clasificarse. Depende de los entrenadores, el gobierno, el entorno, el trabajo que se haga y el desarrollo de más talento. Es un largo camino, pero espero que pueda ocurrir. ¿Por qué no?”

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En paralelo a sus declaraciones públicas, Caniggia compartió su experiencia en Bangladesh a través de su cuenta de Instagram, donde escribió: “A miles de kilómetros de casa, pero sintiéndome como en Argentina. Increíble la pasión, el respeto y el cariño de la gente en Bangladesh. Gracias por abrirme las puertas y por ese amor incondicional a nuestros colores. ¡El fútbol nos une!”.