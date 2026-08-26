Ante la crisis de medicinas, Cuba anuncia nuevo tratamiento contra el cáncer de piel

Pacientes cubanos con insuficiencia renal reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de La Habana, Cuba (Yamil Lage/AFP)

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El Centro de Inmunología Molecular (CIM) del régimen de Cuba anunció la creación de 2C12, un candidato terapéutico para el tratamiento del melanoma avanzado, según información distribuida por medios estatales y recogida por la agencia EFE. El desarrollo de este medicamento surge como respuesta a las crecientes dificultades de la isla para acceder a fármacos oncológicos en el mercado internacional, en un contexto marcado por la crisis económica y las restricciones derivadas del embargo de Estados Unidos.

El CIM informó a través de sus canales oficiales que el 2C12 tiene el objetivo de potenciar la respuesta inmunológica del organismo frente a células tumorales. Según la institución, “su función es ayudar a las defensas naturales del cuerpo a reconocer y combatir las células del cáncer con más fuerza”. Este avance se produce en un momento en que el acceso a tratamientos como el Pembrolizumab, utilizado globalmente para estimular el sistema inmunitario contra el cáncer, resulta prácticamente imposible para Cuba, tanto por su precio —estimado en USD 11,000 anuales— como por las limitaciones comerciales impuestas por el embargo estadounidense.

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El primer estudio clínico con 2C12 se llevará a cabo en hospitales de La Habana, entre ellos el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología y el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, así como en el Hospital Oncológico Universitario Celestino Hernández en la provincia de Villa Clara, de acuerdo con la información difundida por el centro científico. EFE informó que el anuncio fue presentado como un hito por las autoridades sanitarias, que subrayaron que se trata de una nueva molécula desarrollada por científicos cubanos.

El canciller cubano Bruno Rodríguez se pronunció sobre el tema en redes sociales y reconoció que esta noticia llega en un escenario adverso para la isla. Según el funcionario, el país enfrenta un “bloqueo petrolero” desde enero y sanciones secundarias desde mayo, lo que “limita la llegada de contenedores marítimos con medicamentos, insumos médicos y materias primas esenciales para la industria biofarmacéutica”. EFE detalló que estas restricciones han afectado de manera directa la capacidad de respuesta del sector salud.

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Un automóvil antiguo pasa frente al hospital Calixto García, mientras que el otrora prestigioso sistema de salud cubano, considerado durante mucho tiempo una piedra angular de la revolución de 1959, se ha deteriorado en medio de años de crisis económica y sanciones estadounidenses. Este declive se ha acelerado este año con las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo, en La Habana, Cuba, el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

La crisis sanitaria y el acceso a medicamentos

La crisis energética y económica que atraviesa Cuba ha agravado la precariedad del sistema sanitario. Los cortes eléctricos prolongados, que se intensificaron desde 2024, impactan el funcionamiento de los hospitales y se suman a la falta de medicamentos, la inflación y la dolarización creciente de la economía nacional.

El viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, explicó a EFE que la reducción en la frecuencia de vuelos y embarcaciones ha dificultado la importación de medicamentos e insumos, lo que impide abastecer adecuadamente la demanda en todo el territorio.

El cuadro básico de medicamentos vigente en Cuba comprende 651 productos, de los cuales 250 son importados y 401 de fabricación nacional. Según el informe de 2025 presentado por el régimen cubano sobre las consecuencias del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, la medida imposibilita la adquisición del 69% de los medicamentos incluidos en ese listado, lo que incrementa la dependencia de la producción local y de las alternativas biotecnológicas.

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Personal de laboratorio prepara muestras para investigaciones sobre inmunoterapia del cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas del gobierno ante la crisis

En respuesta a la crisis, el gobierno cubano autorizó en julio la gestión privada de farmacias, un sector que había permanecido bajo control estatal durante décadas.

Esta decisión forma parte de un paquete de 176 reformas económicas orientadas a descentralizar y flexibilizar la economía, que atraviesa un proceso de policrisis agravado tanto por factores internos como externos, según la cobertura de EFE.

La introducción del 2C12 es un nuevo intento de la ciencia cubana por mitigar el impacto de las restricciones y consolidar la soberanía sanitaria frente a las limitaciones internacionales.