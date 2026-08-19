Cómo se gestó el cambio de abogados de “Pity” Álvarez y sus nuevos planteos: “Hasta la Corte Interamericana podemos llegar”

El músico llegó a la sede judicial en compañía de su mánager, Santiago Ríos, y su hermana, Silvina (Foto/Maximiliano Luna)

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“Pity” Álvarez llegó esta mañana, cerca de las 10.30, a la sede judicial de Paraguay al 1500, donde desde hace una semana se desarrolla el juicio en su contra. Bajó del auto con una llamativa campera deportiva violeta y amarilla, un piluso beige y los anteojos de sol sobre la frente. Los cronistas que lo esperaban intentaron abordarlo, pero el músico no respondió preguntas. En cambio, sacó unas estampitas de San Francisco de Asís y comenzó a repartirlas entre los periodistas antes de ingresar al edificio.

Pero la de este miércoles no sería una audiencia más. Puertas adentro se terminó de concretar una decisión que cambió el rumbo de la jornada: el músico resolvió reemplazar a los tres defensores oficiales que lo representaban desde el inicio del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz y, en su lugar, designar a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro.

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Como sucede desde que inició el debate, Álvarez llegó acompañado por su manager, Santiago Ríos, y su hermana Silvina. Subió al segundo piso del edificio y allí formalizó la designación de su nueva defensa. Al momento de rubricar el acta escribió “Viejas Locas”, el nombre de la banda que lideró.

El desembarco de los letrados vino acompañado de un pedido de tiempo para estudiar el expediente. Ante ese escenario, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, Gustavo Goerner, decidió suspender la audiencia de este miércoles, en la que estaba prevista la declaración de cuatro policías, y fijó la reanudación del debate para el próximo 26 de agosto.

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El músico formalizó la designación de su nueva defensa con su firma: "Viejas Locas"

Cómo se gestó el cambio de abogados

Hasta el día anterior, el escenario era otro. Según pudo saber Infobae, el entorno de “Pity” trabajaba para convencerlo de que asistiera a la audiencia, a la que él mismo había anticipado que no iría. Al mismo tiempo, evaluaba nuevas fechas para volver a tocar en vivo.

El “volantazo” tomó por sorpresa a las partes. La familia de Díaz se enteró del cambio en Tribunales. Según pudo reconstruir Infobae, cuando le comunicaron que la audiencia quedaba suspendida, Marita, hermana de la víctima, largó una carcajada. Dijo que, de alguna manera, lo intuía: había advertido la presencia de Sebastián Queijeiro en las audiencias anteriores.

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La madre de la segunda hija de Cristian Díaz, Verónica Román, en tanto, expresó su malestar. “Entiendo que el debate sigue adelante, pero igual da un poco de bronca. Da la sensación de que para ellos es como un juego. No se dan cuenta de que del otro lado hay familias”, sostuvo en diálogo con este medio.

La querella también fue notificada de la decisión esta mañana.

Los nuevos abogados designados por "Pity": Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro (Foto/Maximiliano Luna)

Más allá de la sorpresa que provocó el recambio, Álvarez tiene derecho a elegir abogados particulares de su confianza. Hasta ahora estaba representado por los defensores oficiales Javier Marino, Diego Herrero y Federico Larraín, quienes ya no seguirán en el caso, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

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La primera consecuencia concreta del cambio fue la suspensión de la audiencia de este miércoles. Pero, según anticiparon los nuevos abogados ante los medios, esa será apenas la primera de las discusiones que pretenden abrir.

"Pity" repartió estampitas de San Francisco de Asís a los cronistas antes de ingresar a la sede judicial (Foto/Maximiliano Luna)

Los próximos pasos de la nueva defensa

La estrategia que anticiparon Baños y Queijeiro tiene tres etapas: primero, contar con tiempo para estudiar el expediente; luego, pedir una nueva evaluación psicofísica de Álvarez para determinar si está en condiciones de afrontar el debate; y, finalmente, plantear la nulidad del juicio por no realizarse ante un jurado popular.

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La capacidad de Álvarez para afrontar el proceso fue uno de los principales obstáculos que demoraron durante años la llegada al debate oral. Una fuente vinculada al proceso describió a Infobae el clima que existe ahora en el tribunal: “El TOC ya está cansado de esperar para el juicio. Durante dos años estuvo aguardando las pericias por la presunta incapacidad de él”.

La misma fuente consideró que la exposición pública que tuvo el músico antes del inicio del debate pudo haber jugado en contra de esa postura. “Quizás si no hubiera levantado el perfil... Fue una mala decisión retomar con los shows”, evaluó.

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Las estampitas que entregó el músico a la prensa antes de ingresar

La nueva defensa, sin embargo, volverá sobre el tema. “Por lo que yo escucho en los medios, por lo que pude ver y por lo que pude investigar, estando afuera del expediente, me parece que es una locura que se esté llevando adelante este juicio porque ‘Pity’ no entiende nada, se queda dormido en el medio de la audiencia. Claramente no está en condiciones”, sostuvo Baños.

El abogado reconoció, sin embargo, que acaba de asumir y todavía debe estudiar las actuaciones. Su análisis, aclaró, se basa hasta el momento en la información a la que pudo acceder desde afuera del expediente.

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El tercer frente apunta directamente a la validez del proceso: Baños y Queijeiro anticiparon que pedirán la nulidad porque Álvarez no está siendo juzgado por un jurado popular. Y adelantaron que, ante eventuales rechazos, están dispuestos a llevar la discusión a instancias superiores: “Hasta la Corte Interamericana podemos llegar”.

"Pity" Álvarez durante la primera audiencia del juicio en su contra

¿Pity Álvarez podría ser juzgado por un jurado popular?

El planteo que anticipó la nueva defensa tiene una particularidad: el juicio por jurados está previsto en la Constitución Nacional, pero actualmente no existe un régimen de ese tipo aplicable al proceso que se desarrolla contra Álvarez ante el TOC N° 29.

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“En el ámbito nacional aún no se aplica el juicio por jurados. En el caso del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires no hay reglamentación para esta figura legal en el Código Procesal Penal de la Nación”, explicó a Infobae Alejandro Díaz, integrante del equipo de Fernando Burlando que representa a la querella.

Es justamente esa falta de implementación la que cuestionarán los nuevos abogados del músico. “Existe una mala Justicia geográfica, no existe la igualdad en los procesos. Es según dónde ‘caigas’”, sostuvo Queijeiro.

Baños, por su parte, anticipó que buscará convertir esa discusión en un planteo de nulidad del juicio. “El juicio debería realizarse según los términos estrictamente constitucionales, es decir, por jurados. Si el Estado no regularizó esta situación, exigida por la Constitución y los tratados internacionales, y que ya adoptaron todas las provincias, no es responsabilidad de ‘Pity’”, argumentó.

La batería de planteos que anticipó la nueva defensa genera, sin embargo, otra lectura entre algunas de las partes del proceso: un intento por frenar el avance del debate.

Según pudo saber Infobae, esa interpretación es compartida por algunos de los actores que intervienen en el juicio, que no ven con buenos ojos la situación y consideran que puede transmitir un mal mensaje sobre la capacidad de un acusado con recursos económicos para incidir en los tiempos del proceso.

Por ahora, el próximo paso tiene fecha: miércoles 26 de agosto.