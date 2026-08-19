¿Semana laboral de cuatro días en El Salvador? conoce en qué consiste la propuesta del Consejo Superior del Trabajo

La reducción de la semana laboral será uno de los temas centrales que debatirá el Consejo Superior del Trabajo el 20 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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La posible reducción de la semana laboral figura como uno de los temas centrales que se discutirán en la próxima sesión del Consejo Superior del Trabajo, programada para el 20 de agosto de 2026. Rolando Castro, ministro de Trabajo, señaló que este planteo surge en respuesta a las transformaciones del mercado laboral global y a los nuevos requerimientos de competitividad en la región.

Según lo expuesto por Castro, representantes empresariales, especialmente del sector industrial, han manifestado interés en adaptar los horarios de trabajo. El ministro mencionó el caso de la industria textil, donde la rentabilidad de ciertas tecnologías depende de su operación continua durante veinticuatro horas.

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En este contexto, se han comenzado a explorar modelos como el denominado cuatro-tres, que consistiría en trabajar cuatro días y descansar tres, en contraste con el esquema tradicional de cinco días laborables.

Los sindicatos, de acuerdo con el ministro, han mostrado disposición a debatir propuestas que permitan una mayor conciliación entre la vida laboral y personal, siempre considerando el resguardo de los derechos adquiridos. Castro sostuvo que “el mundo laboral ha cambiado” y que existe la percepción de que el país podría enfrentar desafíos si no actualiza su normativa.

Rolando Castro afirmó que la discusión sobre la semana laboral responde a cambios del mercado laboral global y a exigencias de competitividad regional. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El funcionario indicó, en entrevista en Diálogo, que cualquier eventual modificación requeriría el acuerdo unánime de empleadores y trabajadores en el seno del Consejo. Aclaró que, en este proceso, no se establecerán imposiciones y que la discusión será amplia y participativa.

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Expectativas de reforma y futuro del marco laboral

La agenda prevista para la reunión del 20 de agosto incluye, además del análisis sobre la semana laboral, la posibilidad de modernizar el marco legal del trabajo para adecuarlo a las exigencias del contexto internacional. Rolando Castro advirtió que, a su juicio, si El Salvador no avanza en la actualización normativa, podría quedar en desventaja frente a otros países en materia de inversión y desarrollo económico.

El ministro manifestó que corresponde a los diputados y a los diferentes actores políticos valorar y eventualmente respaldar las reformas que resulten del debate y el consenso alcanzado en el Consejo. Castro subrayó que el tejido productivo nacional está representado en esta instancia y que los avances que puedan concretarse responderán a acuerdos transversales.

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El funcionario describió este período como un momento de debate clave para la política laboral salvadoreña, donde el diálogo y la búsqueda de consensos aparecen como elementos fundamentales para la toma de decisiones futuras.

Los sindicatos aceptaron debatir cambios en la semana laboral si se resguardan los derechos adquiridos y la conciliación entre trabajo y vida personal. (Prensa Ministerio de Trabajo)

Consenso unánime: la esencia del Consejo Superior del Trabajo

El Consejo Superior del Trabajo se presenta como el espacio institucional donde se negocian y acuerdan las principales políticas laborales del país. Rolando Castro explicó que la dinámica del Consejo exige que toda resolución sea tomada por unanimidad, lo que implica un proceso exhaustivo de discusión entre el Gobierno, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y los sindicatos.

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Según lo relatado en la entrevista, cuando surgen temas controvertidos, el Consejo puede conformar equipos técnicos mixtos para analizar en profundidad los puntos de mayor desacuerdo. Castro mencionó que algunos acuerdos han requerido varios meses de trabajo, pero considera que este tiempo de debate contribuye a que las resoluciones cuenten con legitimidad y respaldo de todos los sectores.

El ministro hizo referencia a la pluralidad e inclusión del Consejo como factores que han permitido aprobar medidas de impacto, subrayando que el objetivo es transformar los debates en acuerdos aplicables y verificables, con plazos y responsabilidades definidos.