El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

¿Semana laboral de cuatro días en El Salvador? conoce en qué consiste la propuesta del Consejo Superior del Trabajo

La discusión incluirá esquemas como el modelo cuatro-tres y una eventual actualización normativa, en un proceso que exigirá el respaldo unánime de empleadores y trabajadores dentro del principal órgano de diálogo laboral

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
La reducción de la semana laboral será uno de los temas centrales que debatirá el Consejo Superior del Trabajo el 20 de agosto de 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Guardar

La posible reducción de la semana laboral figura como uno de los temas centrales que se discutirán en la próxima sesión del Consejo Superior del Trabajo, programada para el 20 de agosto de 2026. Rolando Castro, ministro de Trabajo, señaló que este planteo surge en respuesta a las transformaciones del mercado laboral global y a los nuevos requerimientos de competitividad en la región.

Según lo expuesto por Castro, representantes empresariales, especialmente del sector industrial, han manifestado interés en adaptar los horarios de trabajo. El ministro mencionó el caso de la industria textil, donde la rentabilidad de ciertas tecnologías depende de su operación continua durante veinticuatro horas.

PUBLICIDAD

En este contexto, se han comenzado a explorar modelos como el denominado cuatro-tres, que consistiría en trabajar cuatro días y descansar tres, en contraste con el esquema tradicional de cinco días laborables.

Los sindicatos, de acuerdo con el ministro, han mostrado disposición a debatir propuestas que permitan una mayor conciliación entre la vida laboral y personal, siempre considerando el resguardo de los derechos adquiridos. Castro sostuvo que “el mundo laboral ha cambiado” y que existe la percepción de que el país podría enfrentar desafíos si no actualiza su normativa.

Vida cotidiana en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador.
Rolando Castro afirmó que la discusión sobre la semana laboral responde a cambios del mercado laboral global y a exigencias de competitividad regional. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El funcionario indicó, en entrevista en Diálogo, que cualquier eventual modificación requeriría el acuerdo unánime de empleadores y trabajadores en el seno del Consejo. Aclaró que, en este proceso, no se establecerán imposiciones y que la discusión será amplia y participativa.

PUBLICIDAD

Expectativas de reforma y futuro del marco laboral

La agenda prevista para la reunión del 20 de agosto incluye, además del análisis sobre la semana laboral, la posibilidad de modernizar el marco legal del trabajo para adecuarlo a las exigencias del contexto internacional. Rolando Castro advirtió que, a su juicio, si El Salvador no avanza en la actualización normativa, podría quedar en desventaja frente a otros países en materia de inversión y desarrollo económico.

El ministro manifestó que corresponde a los diputados y a los diferentes actores políticos valorar y eventualmente respaldar las reformas que resulten del debate y el consenso alcanzado en el Consejo. Castro subrayó que el tejido productivo nacional está representado en esta instancia y que los avances que puedan concretarse responderán a acuerdos transversales.

El funcionario describió este período como un momento de debate clave para la política laboral salvadoreña, donde el diálogo y la búsqueda de consensos aparecen como elementos fundamentales para la toma de decisiones futuras.

Los sindicatos aceptaron debatir cambios en la semana laboral si se resguardan los derechos adquiridos y la conciliación entre trabajo y vida personal. (Prensa Ministerio de Trabajo)
Los sindicatos aceptaron debatir cambios en la semana laboral si se resguardan los derechos adquiridos y la conciliación entre trabajo y vida personal. (Prensa Ministerio de Trabajo)

Consenso unánime: la esencia del Consejo Superior del Trabajo

El Consejo Superior del Trabajo se presenta como el espacio institucional donde se negocian y acuerdan las principales políticas laborales del país. Rolando Castro explicó que la dinámica del Consejo exige que toda resolución sea tomada por unanimidad, lo que implica un proceso exhaustivo de discusión entre el Gobierno, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y los sindicatos.

Según lo relatado en la entrevista, cuando surgen temas controvertidos, el Consejo puede conformar equipos técnicos mixtos para analizar en profundidad los puntos de mayor desacuerdo. Castro mencionó que algunos acuerdos han requerido varios meses de trabajo, pero considera que este tiempo de debate contribuye a que las resoluciones cuenten con legitimidad y respaldo de todos los sectores.

El ministro hizo referencia a la pluralidad e inclusión del Consejo como factores que han permitido aprobar medidas de impacto, subrayando que el objetivo es transformar los debates en acuerdos aplicables y verificables, con plazos y responsabilidades definidos.

Temas Relacionados

Ministerio de TrabajoReducción de jornada laboralReforma laboralSindicatosEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capacitan a personal médico para mejorar la atención prenatal en la frontera de República Dominicana

El Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud buscan reducir riesgos maternos y neonatales, con apoyo financiero de KOICA y cooperación técnica de OPS/OMS

Capacitan a personal médico para mejorar la atención prenatal en la frontera de República Dominicana

El programa Suelos y Agua para el Futuro en Guatemala impulsa una parcela piloto para redistribuir la lluvia en Petén

La iniciativa aplica el sistema de Línea Clave en un terreno ganadero para captar, retener y distribuir el recurso dentro de la finca, con la meta de elevar la infiltración y reducir erosión

El programa Suelos y Agua para el Futuro en Guatemala impulsa una parcela piloto para redistribuir la lluvia en Petén

Certifícate brinda acceso a más de 2,000 cursos digitales gratuitos para salvadoreños en el país y la diáspora

El programa nacional de capacitación digital ofrece cursos sin costo a toda la población y a la diáspora, con certificaciones oficiales y rutas de aprendizaje en áreas como inglés, inteligencia artificial, ofimática y desarrollo de software

Certifícate brinda acceso a más de 2,000 cursos digitales gratuitos para salvadoreños en el país y la diáspora

El Salvador impulsa proyectos en el sector transporte con apoyo de Corea del Sur

El programa apoyado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea moderniza infraestructura en el Área Metropolitana de San Salvador, con estructuras metálicas techadas y herramientas de monitoreo para mejorar la movilidad urbana y la experiencia de los transeúntes.

El Salvador impulsa proyectos en el sector transporte con apoyo de Corea del Sur

Grupo austríaco que construyó metrocables en Bolivia y México oferta $255 millones para desarrollar teleférico en Panamá

Aunque diversas firmas participaron en la etapa de consultas, únicamente Doppelmayr Panamá Corp. entregó documentación técnica y económica en el acto de apertura.

Grupo austríaco que construyó metrocables en Bolivia y México oferta $255 millones para desarrollar teleférico en Panamá

TECNO

Si hay una llamada perdida de estos prefijos no la devuelvas o robarán tu dinero: +355, 225, 233 y 234

Si hay una llamada perdida de estos prefijos no la devuelvas o robarán tu dinero: +355, 225, 233 y 234

Con solo una SIM, ciberdelincuentes logran secuestrar celulares, autos y cargadores eléctricos

No Man’s Sky gratis en Nintendo Switch Online: prueba el juego completo

Steam regala este juego para PC: la oferta acaba en menos de 24 horas

Alexa+ gratis en Fire TV: encuentra qué película ver según el estado de ánimo

ENTRETENIMIENTO

Madonna celebró sus 68 años en Grecia con sus hijos y su novio Akeem Morris

Madonna celebró sus 68 años en Grecia con sus hijos y su novio Akeem Morris

La millonaria cifra que Johnny Depp podría recibir si vuelve a Piratas del Caribe

Penélope Cruz en la portada de “Vogue”: arte, madurez y la pasión ininterrumpida de una estrella global

“The New Simpsons Movie” ya tiene su primer vistazo: ¿cuándo se verá en cines?

Hayden Panettiere confesó que “Héroes” fue su salvación en su etapa más difícil

MUNDO

Kleber Mendonça Filho estrena un cortometraje sobre Jafar Panahi filmado en las calles de Nueva York

Kleber Mendonça Filho estrena un cortometraje sobre Jafar Panahi filmado en las calles de Nueva York

Zelensky consolida su gabinete de guerra con un ex agente de inteligencia al frente del Ministerio de Defensa

“Un hallazgo único”: parecía una piedra, pero era un diente de megalodón de más de 3,6 millones de años

Trump anunció que se reunirá con Kim Jong-un y reveló que Corea del Norte tiene 57 armas nucleares

El secreto que escondía el Tíber: la sequía dejó al descubierto un antiguo puente romano