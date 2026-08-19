Juicio a “Pity” Álvarez: a una semana del inicio del debate por el crimen de Cristian Díaz, declaran cuatro policías

El músico está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego

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Hace poco más de una semana, Cristian “Pity” Álvarez comenzó a ser juzgado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, cometido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Desde entonces se celebraron tres audiencias y declararon diez testigos, entre familiares, amigos y vecinos.

Este miércoles, el juicio entrará en su segunda semana con una nueva tanda de testimonios. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 escucharán a cuatro policías citados en la causa, según pudo saber Infobae.

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Sus declaraciones permitirán avanzar sobre la llegada de la Policía al barrio Samoré tras el crimen y las actuaciones posteriores, entre ellas las vinculadas con el hallazgo del arma utilizada en el homicidio.

El arma que descartó Pity en una alcantarilla

La audiencia comenzará a las 10 en la sede judicial de la calle Paraguay al 1500 y marcará un cambio respecto de las jornadas anteriores, en las que el tribunal presidido por Gustavo Goerner escuchó principalmente a personas del círculo de la víctima y a vecinos del complejo donde ocurrió el crimen.

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Hasta las últimas horas existía, además, otra incógnita: si Pity iba a estar presente. El propio músico había manifestado que no iba a concurrir a la próxima audiencia. Sin embargo, desde su entorno confirmaron a este medio que asistirá al debate.

Según pudo saber este medio, desde el círculo del músico consideran importante que Álvarez esté presente en las audiencias por la discusión que su defensa mantiene desde el comienzo del juicio respecto de su estado y su capacidad para comprender lo que sucede en la sala. Su defensor oficial, Javier Marino, planteó en reiteradas oportunidades que no se encuentra en condiciones de afrontar jornadas extensas y volvió a solicitar la suspensión del debate. Hasta el momento, el tribunal rechazó esos planteos.

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El barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano (Foto/Gustavo Gavotti)

Balance de la primera semana

La primera audiencia comenzó el lunes 10 de agosto y estuvo marcada precisamente por el estado en el que Pity llegó a Tribunales. El músico se quedó dormido durante distintos tramos de la jornada y su defensa sostuvo que no podía seguir adecuadamente el debate. Marino pidió suspender el juicio, pero los jueces decidieron continuar.

Álvarez, además, se negó a declarar. “Más adelante”, respondió cuando le preguntaron si quería dar su versión sobre el crimen de Díaz.

Dos días después, en la segunda audiencia, se lo vio algo más lúcido. Escuchó buena parte de las declaraciones, escribió y dibujó sobre una hoja. Cuando Goerner le preguntó después de un cuarto intermedio si podía continuar, respondió: “Estoy cansado, pero sigamos”.

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Pity junto a su defensor Javier Marino (Foto/Adrián Escandar)

Ese día comenzaron también los testimonios sobre lo ocurrido la madrugada del homicidio. Verónica Román, madre de una de las hijas de Díaz, habló sobre las consecuencias que la muerte de su padre tuvo para la adolescente. Luego, Alejandro Marcelo Pedroso, vecino del Samoré, recordó haber escuchado los disparos y, al asomarse por la ventana, ver un cuerpo tendido en el piso. También aseguró haber oído a la mujer que acompañaba al músico gritar: “¿Qué hiciste, Cristian?”.

La audiencia continuó con la declaración por Zoom desde Estados Unidos de Agustina Inbernoz, quien acompañaba a Álvarez aquella madrugada. La joven relató la discusión previa entre Díaz y el músico, aunque sostuvo que no vio el momento de los disparos. También admitió que luego arrojó el arma a una alcantarilla de la autopista Dellepiane.

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El último en declarar ese día fue Raúl Alberto Prieto Inbernoz, quien contó que se encontró con Pity poco después del crimen en Pinar de Rocha. Según declaró, el músico llegó y le dijo: “Maté a un chabón”. El hombre aseguró que en ese momento no le creyó.

Pity Álvarez junto a Cristian Maximiliano Díaz, la víctima

El testimonio de un amigo de Díaz

La tercera audiencia tuvo uno de los testimonios más esperados hasta el momento: el de C.U.S., amigo de Cristian Díaz, quien por su resguardo solicitó ser identificado únicamente por sus iniciales y declaró sin la presencia de la prensa ni del acusado.

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Según pudo saber Infobae, el testigo contó que aquella madrugada estaba hablando y tomando algo con Díaz cuando vieron a Álvarez. “El Gringo”, entonces, le habría dicho: “Esperame que voy a hablar con Pity”.

C.U.S. permaneció inicialmente a cierta distancia, pero aseguró que se acercó cuando la conversación comenzó a subir de tono para intentar separarlos. Luego volvió a alejarse y, al advertir que la discusión continuaba, intervino nuevamente. Según su relato, Díaz y Álvarez terminaron cara a cara y la víctima hizo un gesto como si fuera a darle un cabezazo al músico.

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Fue entonces, siempre de acuerdo con su testimonio, cuando Álvarez sacó el arma y efectuó un primer disparo que impactó “creo que cerca del ojo” de Díaz. Incluso recordó que “un casquillo voló” y le pegó a él entre el hombro y la cabeza. “Me di cuenta de que estaba muerto en ese momento porque cayó para atrás como una madera”, declaró. Luego, sostuvo, Pity efectuó otros tres disparos.

La mancha de sangre en la escena del hecho (Foto/Gustavo Gavotti)

C.U.S. también explicó por qué, casi ocho años después del homicidio y pese a los reparos y el temor que le generaba declarar, decidió presentarse ante los jueces: dijo que lo hizo para que se haga justicia por las hijas de Díaz.

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Luego fue el turno de distintos vecinos del barrio Samoré. Varios coincidieron en haber escuchado un primer disparo y luego otros tres, mientras que otros reconstruyeron los gritos posteriores y la salida del músico del lugar.

La defensa aprovechó esos testimonios para indagar especialmente sobre cómo era la relación de Álvarez con los vecinos y si era habitual que otras personas se acercaran a pedirle cosas o molestarlo. Esa cuestión forma parte de uno de los ejes sobre los que viene trabajando para abordar por qué el músico estaba armado aquella madrugada y las circunstancias en las que disparó contra Díaz.

Juicio a "Pity" Álvarez: la palabra del cantante al salir de la tercera audiencia del juicio

De cara a la cuarta audiencia

Con ese escenario, este miércoles comenzará la segunda semana del juicio. La atención estará puesta en los cuatro efectivos convocados para declarar ante los jueces.

Álvarez, finalmente, también ocupará su lugar junto a sus defensores. Su presencia volverá a ser observada de cerca después de tres jornadas en las que su estado osciló entre períodos de somnolencia y otros momentos en los que siguió los testimonios, escribió, dibujó e incluso intercambió algunas palabras con los jueces.

El viernes pasado, al salir de Tribunales, fue el propio Pity quien resumió ante Infobae cómo atraviesa el proceso. Antes de subir al auto de su ex abogado y fiel amigo Sebastián Queijeiro, mostró un ojo que lleva dibujado en la palma de su mano izquierda y dijo: “Estoy tranquilo porque el que va a dar el veredicto de todo esto es la persona que todo lo ve”.