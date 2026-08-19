Crimen y Justicia
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Juicio a “Pity” Álvarez: tras el cambio de abogados del músico, se suspendió la audiencia

Así lo definió el tribunal. Este miércoles estaba prevista la declaración de cuatro policías

Juicio Pity Álvarez - 14 de agosto
Juicio a Pity Álvarez
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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de CABA suspendió la audiencia del juicio a “Pity” Álvarez prevista para este miércoles. Fue después de que el músico cambiara repentinamente de abogados a mitad del proceso. Ahora, lo defenderán Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro.

El recambio se produce con el debate oral ya iniciado y viene acompañado de un pedido para frenar temporalmente su avance. “Vamos a pedir la suspensión y prórroga porque vemos que hay puntos que no se están trabajando y se podrían trabajar”, explicó Queijeiro a Infobae.

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Pity no está en condiciones de afrontar el juicio que se está desarrollando por su estado de salud psicofísica”, sostuvo Baños y volvió a solicitar “un tiempo prudencial para preparar la defensa”. Además, anticipó otro planteo: “El juicio debería haberse realizado con jurados populares” y, por ese motivo, consideró que “debería anularse y retomarse con jurados cuando Pity esté en condiciones de afrontar el proceso”.

En diálogo con este medio, el querellante Alejandro Díaz, integrante del equipo de Fernando Burlando, aseguró a este medio que “el juicio no se va a suspender bajo ningún concepto”. “Por el momento no sabemos cuando va a retomar el debate. Nos enteraremos por sistema. Todo en el aire”, siguió el letrado.

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En diálogo con Infobae, la madre de la segunda hija de Cristian Díaz, Verónica Román, expresó su sentir respecto de la noticia. No tengo miedo de que se suspenda el debate. Entiendo que es solo un cambio de abogados. Sé que esto va a seguir porque ya pasó mucho tiempo, pero igual da un poco de bronca. Da la sensación de que para ellos es como un juego. No se dan cuenta de que del otro lado hay familias”, sostuvo.

Documento legal impreso con texto en español sobre un pedido de cambio de abogados. Muestra nombres de Cristian Álvarez Congiu, Sebastián Queijeiro y Javier Baños
El cambio de abogados del Pity Álvarez

El pedido para suspender el juicio

“El derecho de defensa en juicio exige una defensa materialmente posible, eficaz y dotada del tiempo y de los medios necesarios para la intervención profesional”, sostiene la presentación.

Según argumentaron, la incorporación de una nueva defensa requiere que los abogados puedan “examinar integralmente las actuaciones” y conocer los antecedentes del proceso antes de continuar con el debate.

Juicio Pity Álvarez - 14 de agosto
El Pity en la primera audiencia

En ese sentido, plantearon que mantener el cronograma sin concederles tiempo para estudiar el expediente podría derivar posteriormente en cuestionamientos relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa.

Como planteo principal, solicitaron la suspensión del debate por un “plazo prudencial” para que la nueva defensa pueda estudiar integralmente las actuaciones y preparar su estrategia.

En caso de que el tribunal no haga lugar, pidieron subsidiariamente que se deje sin efecto la fecha actualmente fijada y se reprograme el juicio, con una antelación que les permita estudiar las actuaciones.

La presentación invoca el artículo 18 de la Constitución Nacional y las garantías previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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