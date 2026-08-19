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Kicillof visitó Chaco en tono de campaña y criticó a Milei: “Que vaya a estudiar economía de nuevo”

Con el traje de candidato puesto, el mandatario bonaerense dijo que la gente no aguantará cuatro años más. Aseguró que el endeudamiento de las familias es producto del programa económico y reclamó unidad para 2027

La campaña de Axel Kicillof en Chaco
Axel Kicillof llegó a Resistencia para participar en la reasunción de la conducción de la CGT Chaco junto a Jorge Capitanich y Héctor Daer.
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Axel Kicillof arribó a Resistencia sobre las 10 de la mañana. Se trasladó a la sede del nuevo Centro de Convenciones del Sindicato Empleados de Comercio. Llegó con el senador nacional y exgobernador, Jorge Capitanich, y Héctor Daer, secretario de Interior de la CGT. En ese lugar se hizo la reasunción de la conducción bicéfala de la CGT Chaco que seguirá en manos de Isaias Alegre y Adrián Bellomi.

“Él eligió estar aquí porque hay dirigentes que pueden elegir dónde estar”, soltó el locutor del acto al presentar a Kicillof. La frase no dejó dudas sobre el posicionamiento que había tomado la central obrera chaqueña en la disputa interna del peronismo. Luego, vociferó que será “el próximo presidente de los argentinos” y levantó a la tribuna.

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Tras ponerse de pie y hacer la “V”, Kicillof saludó calurosamente a “Coqui” Capitanich. En su alocución, cuestionó con dureza las políticas del presidente Javier Milei. “Estamos trabajando porque nos proponen un país injusto e inhumano que regala nuestra soberanía. Es lo que quieren establecer con un segundo mandato”, dijo. Por el contrario, propuso “una Patria libre y soberana”.

Luego, preguntó a la concurrencia si “aguanta cuatro años más”. Tras el “No” que surgió de la tribuna, afirmó: “La pelota la tenemos nosotros. Es cuestión de organizar, de convencer, de buscar a todos y de humildad. Para vencer la clave es construir y abrazar a todos. No hay nada más potente que la militancia peronista. No nos van a ganar con computadoras ni algoritmos”, vaticinó.

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Es la economía

“Están destruyendo al trabajador, a su familia, a su salario y a su vida. Y también está acabando con el sistema productivo, comercial y a los empresarios argentinos”, aseveró.

La campaña de Axel Kicillof en Chaco
Kicillof cuestionó las políticas de Javier Milei y propuso una Patria libre y soberana frente a lo que definió como un país injusto e inhumano.

“Nosotros somos peronistas - contrastó - Y para el peronismo son los trabajadores, los empresarios nacionales y el Estado los que permiten llevar adelante un proceso de desarrollo”.

En un cuestionamiento directo al Presidente, preguntó “¿Qué macro (economía) va a andar bien si a la gente no le alcanza? Millones de micros, de familias, de vidas. Eso es la macro. Que vaya a estudiar economía de nuevo. No hay orden ni estabilidad si no se puede vivir o si unos pocos se llevan todo”, sostuvo.

Kicillof aseveró que el mandatario nacional “odia al pueblo que gobierna”. Aseguró a su vez que es “mentira” que el alto nivel de endeudamiento y mora de las familias es un problema entre privados. Al contrario, atribuyó la situación al programa económico que “planchó los ingresos de los trabajadores y de los jubilados”. “Dicen que hay que destruir el Estado. Pero bien que lo usan para reprimir los salarios y garantizar las ganancias de los que más tienen”, sentenció.

La falta de recursos destinados a atender gastos básicos puso a las familias “en riesgo de supervivencia”, consignó. “Por eso se han endeudado. Milei: la culpa es tuya - interpeló - El problema no son los argentinos, sino que tiene nombre y apellido: Javier Milei y su plan económico”.

De esta manera se llegó a un mercado interno “detonado”, graficó. En otro tramo, definió que los recursos naturales son “de los argentinos” y deben ponerse “en favor del desarrollo”. Recién entonces “podemos pensar en exportar y generar negocios”.

Por otro lado, expresó: “Pasa siempre que gobierna la derecha y algunos no lo quieren entender: la resistencia, la lucha y después el triunfo y la transformación de la Argentina surgen de la base y la unidad de los trabajadores”. De inmediato, subrayó: “No hay discusión de cúpula y dirigentes que pueda destruir la unidad que se forja en cada lugar de trabajo”.

“Pasó con (el gobierno de Mauricio) Macri y le ganamos las elecciones. Está ocurriendo con Milei”, auguró.

El acto y otras actividades

Sobre el escenario se dispuso una mesa larga. Kicillof ocupó el lugar central. A su izquierda se ubicó Capitanich y a su derecha, Daer. También estaban los ministros bonaerenses Andrés “El Cuervo” Larroque (Desarrollo) y Carlos “Carli” Bianco (Gobierno). Junto a ellos se colocaron Walter Correa (Trabajo) y Javier Alonso (Seguridad). El intendente de Ensenada, Mario Secco, fue otro de los que dio el presente.

La campaña de Axel Kicillof en Chaco
La CGT Chaco expuso su posicionamiento en la interna del peronismo durante el acto de Resistencia con respaldo explícito a Kicillof.

Sobre el mantel negro que cubría la mesa se colocó una bandera blanca con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas” que remedaba la que exhibieron los jugadores de la Selección tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial.

Capitanich sostuvo que la central obrera chaqueña será “puntal para la recuperación del gobierno nacional y provincial en 2027” y asegurar “la mayoría en el Congreso y de los municipios”.

“La visita de Axel tiene la connotación de la esperanza del peronismo en el futuro y en volver a ser gobierno en 2027”, soltó Daer por su parte, provocando algarabía y aplausos de la concurrencia. “Para los trabajadores es el mejor candidato a presidente que tiene el peronismo”, insistió más adelante, generando una nueva aclamación del público.

Además, cuestionó al gobierno provincial de Leandro Zdero por “arrodillarse ante Milei por prebendas que no llegan nunca”.

Hubo gran cantidad de gente en el salón. Se vieron banderas de Uthgra, Químicos, UPCN, Camioneros, SOMU y Satsaid, entre otras. En las primeras filas se ubicaron secretarios generales, intendentes de Chaco y otros referentes.

La jornada de Kicillof en Resistencia continuó con una reunión en la que participaron mandatarios locales y legisladores justicialistas. Durante las primeras horas de la tarde la agenda marca con referentes empresariales y del sector productivo. Allí llegará con el presidente municipal de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García. El dirigente es del sector de Capitanich y uno de los posibles precandidatos a gobernador.

A las 19 tiene previsto presentar su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la UNNE (Universidad Nacional del Noreste). Será el fin de una jornada que Kicillof definió como una “maratón de militancia peronista”.

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