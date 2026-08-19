Un clóset como sepulcro: La cruel traición y el sangriento final de una joven guatemalteca asesinada por su pareja

Un clóset abierto con ropa amontonada y objetos personales dispersos en el suelo, una carta arrugada y un teléfono con pantalla rota, refleja una atmósfera de desolación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sueño de una vida mejor para María Bernarda Popol García, una joven guatemalteca de apenas 22 años, quedó sepultado en la fría penumbra de un armario en Telford, Pensilvania.

María había emigrado desde Guatemala dos años atrás, impulsada por la noble convicción de trabajar incansablemente como camarera en el restaurante y tienda Don Leo.

Quienes la conocieron recordaban su sonrisa amable, su espíritu alegre y la dedicación sagrada con la que enviaba sus ingresos para sostener a su familia a la distancia.

Sin embargo, detrás de su rutina de trabajo y superación, se gestaba una tragedia marcada por la violencia doméstica, el control y la crueldad insondable.

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La noche del 6 de marzo de 2026 comenzó a consumar la pesadilla. María se preparaba para dar un paso crucial en su vida: liberarse del yugo de su novio, Darwin David Espinal-Del Cid, un hombre hondureño de 27 años con quien compartía un apartamento en North Main Street.

Ella deseaba terminar la relación sentimental y mudarse definitivamente. Poco antes de la medianoche, tras compartir un viaje, la tensión estalló en una acalorada discusión dentro del apartamento.

En lugar de aceptar la decisión de la joven, Espinal-Del Cid reaccionó con una ferocidad despiadada. Armado con un objeto punzocortante, arremetió contra María sin piedad.

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En un acto de extrema violencia, le cortó la garganta, apagando brutalmente su voz y su vida en cuestión de minutos. La sangrienta escena consumó un crimen atroz motivado por el rechazo y el ansia de dominación.

María Bernarda Popol García, de 22 años, emigró desde Guatemala para sostener a su familia antes de ser trágicamente asesinada en Telford, Pensilvania (Cortesía: Petenero Noticias).

La crueldad del agresor no concluyó con el acto del homicidio. Demostrando una frialdad espeluznante y una falta total de remordimiento, el hondureño decidió ocultar su crimen.

Envolvió el cadáver inerte de María en una manta, lo arrastró hasta el clóset del apartamento y lo sepultó deliberadamente bajo pilas de ropa vieja para retardar su hallazgo.

Simulación, huida internacional y captura en Honduras

Antes de emprender la huida, hurgó entre las pertenencias de la víctima para robarle 400 dólares en efectivo y su teléfono celular. Con una mente calculadora, utilizó el dispositivo móvil de María durante varios días para enviar mensajes de texto falsos a familiares y amigos.

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Simulando ser ella, escribió engaños afirmando que se encontraba bien y que se había trasladado a otra localidad.

Esta maquiavélica estrategia pretendía ganar tiempo y desorientar a una familia que ya comenzaba a angustiarse al no saber nada de la joven ni verla llegar a una reunión que esperaba con ilusión.

Mientras Espinal-Del Cid compraba un billete de ida y volaba de regreso a Honduras el 9 de marzo, el cuerpo de María permaneció oculto en la oscuridad del armario durante nueve interminables días.

No fue sino hasta el 15 de marzo cuando un vecino del edificio, percatándose del denso y estremecedor ambiente, descubrió la macabra escena. La denuncia previa por desaparición interpuesta ante la policía por los familiares de la víctima confirmó el peor de los presagios.

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Darwin Espinal del Cid, de 27 años, fue capturado en Honduras como principal sospechoso del feminicidio de su exnovia, la joven guatemalteca María Popol García, de 22 años. El cuerpo de la víctima fue encontrado en su apartamento en Telford.

La fuga internacional del asesino concluyó el 17 de agosto de 2026. En una operación coordinada entre el FBI y las autoridades hondureñas en Pespire, Choluteca, Espinal-Del Cid fue finalmente capturado. Tras su arresto, el sospechoso confesó ante los investigadores haber perpetrado el brutal asesinato.

Actualmente, el imputado permanece recluso en Tegucigalpa a la espera de ser extraditado al condado de Bucks, Pensilvania, donde enfrentará graves cargos por homicidio criminal, posesión de un instrumento delictivo, robo, estafa y profanación de cadáver.

Aunque el arma homicida aún no ha sido recuperada y nada podrá devolver la vida a María, su familia hoy encuentra un amargo consuelo en saber que la justicia ha comenzado a alcanzar al hombre que apagó con crueldad la vida de la joven migrante.

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