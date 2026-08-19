Para muchos estadounidenses, el estatus define la amistad

La industria de la soledad crece con anuncios que ofrecen amistad, clubes sociales y encuentros pagos como respuesta al aislamiento social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Por qué siento que me están vendiendo amigos?

Una publicidad me invita a unirme a un “club social moderno”.

“Convierte a desconocidos en amigos” a través de cenas organizadas en restaurantes de moda.

Un edificio de departamentos de lujo promociona su “club social comunitario” como una atractiva amenidad, mientras que otra empresa emergente dedicada a las relaciones sociales me informa, de manera un tanto inquietante, que “encontramos a tu gente”.

Es posible que mis redes sociales estén demasiado bien configuradas para mí: los algoritmos saben que tengo más de 30 años, que vivo en una ciudad conocida por su constante movimiento de población y que suelo buscar datos y leer artículos sobre los cambios en nuestra vida social. Pero la enorme cantidad de estos anuncios sugiere que la necesidad de amistad está lo suficientemente extendida como para que se esté formando toda una industria a su alrededor.

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Están los clubes de running y los “cultos” del ejercicio. En Instagram, me sedujo una publicación con mucho ambiente que evocaba con nostalgia la época anterior a los teléfonos celulares, cuando se organizaban fiestas en casa. Después de deslizar por un carrusel de imágenes cargadas de nostalgia, me invitaron a asistir precisamente a una reunión de ese tipo… pagando.

La epidemia de soledad ha recibido una amplia cobertura, desde las reiteradas advertencias del último cirujano general de Estados Unidos hasta las reflexiones publicadas en importantes medios de comunicación. Y el mercado de la soledad ha experimentado un auge: las firmas de capital de riesgo están invirtiendo en la “salud social y relacional”; los tecnólogos venden compañeros virtuales y chatbots como remedios contra el aislamiento; y políticos y filántropos han adoptado el concepto de “pertenencia” como una palabra de moda.

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La inestabilidad laboral, la falta de dinero, tiempo y espacios accesibles dificultan construir amistad, comunidad y vínculos duraderos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque todavía me encantaría hacer nuevos amigos, tengo la suerte de formar parte de un grupo muy unido que se remonta a mis años universitarios. Y todas estas soluciones con fines de lucro parecen estar dirigidas precisamente a quienes menos las necesitan: la socialización se presenta como un bien de lujo. Si el aislamiento es realmente una crisis que afecta a toda la sociedad, necesitamos soluciones que también abarquen a toda la sociedad, así como comprender quiénes han quedado más profundamente excluidos de aquello que la amistad promete.

Con ese objetivo, los investigadores Sam Pressler, miembro del Instituto Karsh para la Democracia de la Universidad de Virginia, y Soren Duggan, estratega de comunicaciones y veterano del Ejército con experiencia en labores de inteligencia humana, elaboraron esta primavera un informe titulado “Nobody to Call” (Nadie a quien llamar), basado en una serie de 30 entrevistas cualitativas y exhaustivas con hombres de entre veintitantos y cuarenta y tantos años que no tenían un título universitario. Su intención era aportar una perspectiva más profunda al debate sobre la soledad mediante la búsqueda de personas que, según consideran, enfrentan las mayores dificultades. “Todos hemos experimentado una atrofia de nuestra vida social”, me dijo Pressler, “pero para los hombres sin títulos universitarios el fondo se ha desmoronado”.

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Las tasas de graduación universitaria han aumentado durante las últimas décadas tanto entre los hombres como entre las mujeres, pero una proporción cada vez mayor de quienes no completan sus estudios son hombres. En 2021, los hombres representaban alrededor del 43 % de los estudiantes matriculados en universidades de cuatro años, frente a aproximadamente el 57 % en 1970. “A medida que el título universitario se ha convertido cada vez más en el gran mecanismo de clasificación de la vida estadounidense”, escriben Pressler y Duggan, “los hombres sin títulos han quedado cada vez más fuera de esa clasificación”. Tendemos a hablar de la crisis de la soledad en términos de género, pero la clase social, determinada en este caso por el nivel educativo, es el factor que resulta demasiado incómodo —o demasiado invisible— para reconocer.

Las entrevistas muestran que terminar la escuela secundaria implicó perder una infraestructura social sin que otra institución ocupara su lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos de la mitad de los estadounidenses tiene un título universitario de cuatro años, pero quienes no lo tienen tienen menos probabilidades de contar con lugares donde reunirse —parques, bibliotecas e incluso cafeterías—, de participar en organizaciones cívicas o clubes sociales y de tener amigos cercanos o personas a quienes recurrir en busca de apoyo social. El título universitario de cuatro años ya no es solo una señal económica; se ha convertido en un factor que determina el estilo de vida.

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En los estudios de caso y las transcripciones de las entrevistas de «Nobody to Call», hombres sin títulos universitarios describieron un proceso de distanciamiento social que termina convirtiéndose en un precipicio: terminar la escuela secundaria significó perder una infraestructura accesible para mantener los vínculos sociales y, con ella, la reducción progresiva de sus grupos de amigos, sin que apareciera una nueva estructura —la universidad, el Ejército, un sindicato, una iglesia o una organización cívica— que ocupara su lugar.

Y aunque la educación superior suele analizarse en términos de su valor económico, su valor relacional queda extrañamente relegado. La experiencia universitaria, que se extiende durante varios años, reúne a grupos de pares que atraviesan juntos la transición a la adultez, a menudo estableciendo vínculos duraderos en el proceso y conectándose, a lo largo del camino, con mentores e instituciones.

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La mayoría de los hombres entrevistados por Pressler y Duggan estaban prácticamente desconectados de los demás; de los 30 entrevistados, casi la mitad afirmó no tener amigos cercanos y seis dijeron tener solo uno. En una de las muchas frases conmovedoras del informe, uno de los entrevistados lo expresó de manera contundente: “No tengo a nadie que me haga sentir que soy importante para esa persona”.

El informe "Nobody to Call" analizó la soledad en hombres sin título universitario a partir de 30 entrevistas cualitativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las amistades, el sentido de propósito y las oportunidades se construyen con el tiempo, a través de instituciones y espacios compartidos. Para muchos hombres, la inestabilidad laboral —trabajos temporales en la economía de plataformas, horarios impredecibles— solo permite crear vínculos frágiles y fáciles de romper. La falta de dinero, tiempo y lugares accesibles donde reunirse se suma a la falta de confianza y de habilidades para relacionarse, lo que dificulta establecer o mantener nuevas relaciones. Como explicó uno de los entrevistados: “No es una comunidad cuando excluyes a personas que no tienen trabajos como el tuyo, dinero como el tuyo o que ni siquiera se parecen a ti”.

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La mayoría de los hombres entrevistados para «Nobody to Call» parecían tener un profundo deseo de relacionarse y contribuir con sus comunidades —en contraste con la narrativa pública habitual que presenta a hombres solitarios, nihilistas y misóginos que contribuyen activamente a una “crisis de soledad masculina”—, pero las barreras materiales, que terminaban acumulándose y convirtiéndose también en obstáculos psicológicos, a menudo les impedían hacerlo.

Muchos admitieron que, aunque querían construir una comunidad y hacer amigos, no tenían claro por dónde empezar. “No sé cómo salir simplemente ahí afuera y hacer amigos. La gente ya no hace tantas cosas en persona como antes”.

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Pero existen ejemplos de líderes cívicos que están haciendo más fácil esa conexión. Por ejemplo, como parte de las celebraciones por la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Alcaldía de Nueva York abrió cinco canchas públicas de fútbol en distintos puntos de la ciudad para organizar partidos informales durante la noche, en el marco de una iniciativa llamada NYC Open Play. Era gratuita, estaba disponible en horarios no convencionales y contaba con personal encargado de fomentar la interacción entre los participantes; miles de personas se sumaron para jugar.

Los hombres sin título universitario tienen menos acceso a parques, bibliotecas, cafeterías, organizaciones cívicas y redes de apoyo social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existen cambios concretos en las políticas públicas que podrían ayudar: poner fin a la asignación de horarios laborales con poca antelación, ofrecer mayor apoyo y protección a los trabajadores de plataformas y establecer mejores políticas de permisos laborales que permitan disponer de tiempo para desarrollar la vida cívica. Pero uno de los principales problemas es, sencillamente, que estas personas sean vistas y comprendidas, no como estadísticas o caricaturas, sino como miembros de una comunidad compartida.

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Estados Unidos lleva demasiado tiempo postergando una reflexión profunda sobre la manera en que ha convertido a la universidad en el principal rito de paso hacia la vida cultural, mientras permite que otras vías se deterioren. Las posibles soluciones podrían ir desde un mayor apoyo a los programas de aprendizaje y formación profesional —que transmitan ese sentido de pertenencia que solo puede surgir de la búsqueda compartida de la excelencia— hasta la aspiración de crear un cuerpo de servicio nacional que reúna a jóvenes de distintos estratos económicos.

Como ocurre con muchas de las crisis sociales más apremiantes de Estados Unidos, la epidemia de soledad también está marcada por las diferencias de clase. La “industria de la soledad” busca sacar provecho de la crisis del aislamiento social mediante soluciones de pago como las que me ofrecen en internet, pero convertir la amistad en un lujo al que solo se puede acceder pagando seguirá dejando fuera a amplios sectores de la población estadounidense.

Si la soledad realmente constituye una crisis de salud pública, corresponde al Gobierno y a las instituciones, y no solo al mercado, comenzar a ofrecer soluciones. La conexión social es, o al menos debería ser, un bien público.

© The New York Times 2026.