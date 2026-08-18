Murieron tres personas en un choque frontal y hay dos heridos: un árbitro de fútbol es una de las víctimas

Dos vehículos colisionados en la Ruta 60 de Mendoza muestran las consecuencias de un impacto frontal con tres víctimas fatales. (Sitio Andino)

Guardar

La noche del domingo en Maipú, provincia de Mendoza, estuvo marcada por una tragedia que conmocionó a la comunidad. Un violento choque sobre la Ruta Provincial 60, a la altura del callejón Piperbo, en la zona de Fray Luis Beltrán dejó como saldo la muerte de tres personas y varios heridos de gravedad. La primera víctima fatal fue un árbitro de fútbol.

El accidente, ocurrido cerca de las 20.30, cuando un Peugeot 504 y un Volkswagen T-Cross colisionaron de frente. Las circunstancias en las que todo sucedió aún son materia de investigación.

PUBLICIDAD

Según informó el portal Sitio Andino, el primer fallcido fue Oscar Fernández, de 48 años, quien conducía el Peugeot 504. Luego, se supo que tenía 18 años y se desempeñaba como árbitro de fútbol amateur de la zona Este de Maipú y regiones cercanas. Por esto, se había convertido en una persona reconocida dentro del ambiente deportivo provincial.

El lunes se confirmó la muerte de Juana Masó Tillar, de 21 años, quien permanecía internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Central desde la noche anterior. Su estado era crítico debido a las lesiones graves que presentaba como consecuencia del impacto. Según el parte médico, a las 17.44 se produjo su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio, lo que fue comunicado oficialmente a sus familiares.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, la situación se agravó aún más con la muerte de su hermana, Rosario Masó Tillar, de 19 años, quien también había sido trasladada al Hospital Central. Con estas dos nuevas víctimas, el saldo del siniestro vial asciende a tres fallecidos.

Además de las víctimas fatales, otros tres ocupantes de la Volkswagen T-Cross continúan internados en distintos hospitales de Mendoza. M.O.T., de 52 años, conductor del vehículo, se encuentra en estado delicado en el Hospital Lagomaggiore. El parte médico difundido indica que su evolución es reservada, con pronóstico incierto.

PUBLICIDAD

Por otra parte, F.B., de 42 años, fue derivado al Hospital El Carmen, donde permanece bajo observación médica debido a las lesiones de consideración. Mientras tanto, A.T., de 54 años, está internada en el Hospital Perrupato, recibiendo asistencia especializada para tratar las consecuencias del impacto.

La policía vial y peritos especializados trabajan en la reconstrucción del hecho para determinar con precisión cómo se produjo el impacto y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados (Policía de Mendoza)

La policía vial y peritos especializados trabajan en la reconstrucción del hecho para determinar con precisión cómo se produjo el impacto y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados.

PUBLICIDAD

Durante el feriado de este lunes, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de varios accidentes. De hecho, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó sobre una serie de accidentes viales ocurridos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Los incidentes, registrados entre la madrugada y las primeras horas del día, movilizaron a móviles de emergencia y fuerzas de seguridad en cada caso.

En la intersección de Bolívar 300, entre Moreno y Avenida Belgrano, se registró un choque seguido de vuelco que dejó a un joven de 26 años con contusiones leves. Según los partes oficiales del SAME, el otro accidente se produjo en Avenida Segurola 2900, entre Pedro Lozano y Juan Coghlan, cuando una camioneta y una moto colisionaron. El operativo quedó a cargo de la Comisaría Comunal 11. Poco después, en la intersección de Avenida Corrientes y Junín, un peatón masculino fue embestido por un automóvil. En ambos casos, los equipos médicos se dirigieron de inmediato al lugar para asistir a los afectados.

PUBLICIDAD

En la Autopista 9 de Julio Sur, entre Avenida Brasil y Avenida Juan de Garay en sentido a provincia, un motociclista resultó lesionado tras el choque entre un auto y una moto. La respuesta estuvo a cargo de la Policía de la Comuna 1 Sur y personal de emergencias.