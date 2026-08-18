Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Murieron tres personas en un choque frontal y hay dos heridos: un árbitro de fútbol es una de las víctimas

Juana y Rosario Masó Tillar, de 21 y 19 años, fallecieron este lunes tras permanecer internadas en estado crítico desde el domingo. La primera víctima fue Oscar Fernández, conductor de uno de los vehículos involucrados

Dos vehículos, uno blanco y uno oscuro, con daños por un choque. Personas y una camilla amarilla se observan en el asfalto durante la noche
Dos vehículos colisionados en la Ruta 60 de Mendoza muestran las consecuencias de un impacto frontal con tres víctimas fatales. (Sitio Andino)
Guardar

La noche del domingo en Maipú, provincia de Mendoza, estuvo marcada por una tragedia que conmocionó a la comunidad. Un violento choque sobre la Ruta Provincial 60, a la altura del callejón Piperbo, en la zona de Fray Luis Beltrán dejó como saldo la muerte de tres personas y varios heridos de gravedad. La primera víctima fatal fue un árbitro de fútbol.

El accidente, ocurrido cerca de las 20.30, cuando un Peugeot 504 y un Volkswagen T-Cross colisionaron de frente. Las circunstancias en las que todo sucedió aún son materia de investigación.

PUBLICIDAD

Según informó el portal Sitio Andino, el primer fallcido fue Oscar Fernández, de 48 años, quien conducía el Peugeot 504. Luego, se supo que tenía 18 años y se desempeñaba como árbitro de fútbol amateur de la zona Este de Maipú y regiones cercanas. Por esto, se había convertido en una persona reconocida dentro del ambiente deportivo provincial.

El lunes se confirmó la muerte de Juana Masó Tillar, de 21 años, quien permanecía internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Central desde la noche anterior. Su estado era crítico debido a las lesiones graves que presentaba como consecuencia del impacto. Según el parte médico, a las 17.44 se produjo su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio, lo que fue comunicado oficialmente a sus familiares.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, la situación se agravó aún más con la muerte de su hermana, Rosario Masó Tillar, de 19 años, quien también había sido trasladada al Hospital Central. Con estas dos nuevas víctimas, el saldo del siniestro vial asciende a tres fallecidos.

Además de las víctimas fatales, otros tres ocupantes de la Volkswagen T-Cross continúan internados en distintos hospitales de Mendoza. M.O.T., de 52 años, conductor del vehículo, se encuentra en estado delicado en el Hospital Lagomaggiore. El parte médico difundido indica que su evolución es reservada, con pronóstico incierto.

Por otra parte, F.B., de 42 años, fue derivado al Hospital El Carmen, donde permanece bajo observación médica debido a las lesiones de consideración. Mientras tanto, A.T., de 54 años, está internada en el Hospital Perrupato, recibiendo asistencia especializada para tratar las consecuencias del impacto.

Vista trasera de camioneta policial oscura. Placa con escudo y texto Mendoza Gobierno. Texto Policía en la compuerta. Emblema Chevrolet. Luces azules
La policía vial y peritos especializados trabajan en la reconstrucción del hecho para determinar con precisión cómo se produjo el impacto y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados (Policía de Mendoza)

La policía vial y peritos especializados trabajan en la reconstrucción del hecho para determinar con precisión cómo se produjo el impacto y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados.

Durante el feriado de este lunes, la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de varios accidentes. De hecho, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó sobre una serie de accidentes viales ocurridos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Los incidentes, registrados entre la madrugada y las primeras horas del día, movilizaron a móviles de emergencia y fuerzas de seguridad en cada caso.

En la intersección de Bolívar 300, entre Moreno y Avenida Belgrano, se registró un choque seguido de vuelco que dejó a un joven de 26 años con contusiones leves. Según los partes oficiales del SAME, el otro accidente se produjo en Avenida Segurola 2900, entre Pedro Lozano y Juan Coghlan, cuando una camioneta y una moto colisionaron. El operativo quedó a cargo de la Comisaría Comunal 11. Poco después, en la intersección de Avenida Corrientes y Junín, un peatón masculino fue embestido por un automóvil. En ambos casos, los equipos médicos se dirigieron de inmediato al lugar para asistir a los afectados.

En la Autopista 9 de Julio Sur, entre Avenida Brasil y Avenida Juan de Garay en sentido a provincia, un motociclista resultó lesionado tras el choque entre un auto y una moto. La respuesta estuvo a cargo de la Policía de la Comuna 1 Sur y personal de emergencias.

Temas Relacionados

hermanasmuertevíctimaschoqueruta 60Mendoza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hasta cuándo seguirá el mal tiempo en el AMBA: hay 11 provincias bajo alerta

Lluvias aisladas, vientos y nevadas; esas fueron las advertencias que el SMN anticipó para hoy martes. La inestabilidad se mantendrá durante toda la mañana y las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y 15 °C durante los próximos días. ¿Saldrá el sol el miércoles?

Hasta cuándo seguirá el mal tiempo en el AMBA: hay 11 provincias bajo alerta

Luces y sombras de Alain Delon, el hombre más lindo del mundo: su vínculo con Argentina y la disputa de sus hijos por la herencia

El actor francés falleció el 18 de agosto de 2024, a los 88 años. Había conquistado el mundo, pero pasó sus últimos días en soledad

Luces y sombras de Alain Delon, el hombre más lindo del mundo: su vínculo con Argentina y la disputa de sus hijos por la herencia

“Hay mucho prejuicio sobre los pastores”: la historia de Emanuel, el pastor que hace stand up y transformó el dolor en servicio

A través de una mirada cercana, franca y desestructurada, Emanuel contradice las liturgias rígidas para ejercer una vocación basada en la empatía. Al frente de la Iglesia Épica y de la ONG La Casa del Niño en Virrey del Pino, repasa su camino entre la fe, los robos, la comedia y el acompañamiento en los barrios más vulnerables

“Hay mucho prejuicio sobre los pastores”: la historia de Emanuel, el pastor que hace stand up y transformó el dolor en servicio

A 90 años del asesinato de Federico García Lorca: sus últimas horas, el ensañamiento de los falangistas y el misterio de sus restos

La madrugada del 18 de agosto de 1936, el poeta y dramaturgo español fue fusilado en un descampado cerca de Víznar junto a un maestro y dos toreros anarquistas. Su viaje de Madrid a Granada contra el consejo de sus amigos, su detención, los infructuosos intentos para que lo liberaran y su ejecución clandestina

A 90 años del asesinato de Federico García Lorca: sus últimas horas, el ensañamiento de los falangistas y el misterio de sus restos

Cómo funciona Padrinazgo, el plan que logró recuperar más de 10 espacios públicos en Mar del Plata

El municipio convocó al sector privado para la recuperación de plazas y sitios emblemáticos de la ciudad. Gustavo Sofovich e Infobae remodelarán la Plaza de Agua. Todos los lugares revalorizados

Cómo funciona Padrinazgo, el plan que logró recuperar más de 10 espacios públicos en Mar del Plata

DEPORTES

La “tormenta de ideas” que derivó en el juego más viral del momento: cómo surgió “Copero”, el sitio que revolucionó al fútbol

La “tormenta de ideas” que derivó en el juego más viral del momento: cómo surgió “Copero”, el sitio que revolucionó al fútbol

Mayores de 50, comunidad y competición: el costado social del Waterpolo Master 2026 que reunió varias generaciones en Rosario

Racismo en el fútbol: tolerancia cero, verdad y justicia deportiva

Lo citaron a la Selección, pero se retiró a los 19 años y se reinventó como cocinero de culto: “A la carne al horno le debo la vida”

Sampaoli se fue sin hablar y su continuidad en Talleres está en duda: la imagen y los videos que resumen la crisis

TELESHOW

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Quién fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano

El video más tierno de Arturo, el hijo menor de Jimena Barón, con su hermano Morrison: “Lo más lindo”

La gran fiesta de cumpleaños de Maru Botana: “Me hicieron un hermoso festejo de cumple y fui muy feliz”

Estefi Berardi anunció su embarazo: “Viviendo el momento más importante de nuestras vidas”

INFOBAE AMÉRICA

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Irán amenaza con nuevos ataques mientras EEUU descarta extender el alto el fuego

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de Omán

Erdogan instó a Trump a mantener el diálogo con Irán y ofreció el apoyo de Turquía para reducir las tensiones entre ambos países

El método más eficaz para el desarrollo del habla en bebés, según un reciente estudio