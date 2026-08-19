Cómo es el esperado libro del hermano de la princesa Diana donde da su versión de la historia

El conde Charles Spencer, hermano de la princesa Diana de Gales, en una exposición dedicada a su hermana (EFE/Balazs Mohai)

Guardar

Charles Spencer anunció que publicará un libro sobre su hermana, la fallecida princesa Diana, con lanzamiento previsto para el 22 de septiembre en el Reino Unido, según informó The Guardian. El conde explicó que tomó la decisión ante la cercanía del 30° aniversario de la muerte de Diana y la reiteración de pedidos de entrevistas.

“Esto me ha convencido de escribir mis propios pensamientos y recuerdos, de una vez por todas, en lugar de tener la incomodidad de volver a leer las opiniones de otros, muchas de las cuales se basan en falsedades que se han aceptado con el tiempo”, dijo Spencer al diario birtánico.

PUBLICIDAD

"Swan Song": Diana, my sister" de Charles Spencer

La obra se titula Swan Song: Diana, My Sister y recorre la vida de Diana y la semana de su muerte, ocurrida el 31 de agosto de 1997. De acuerdo con la editorial, el sello Michael Joseph de Penguin, es la primera vez que el conde habla “abiertamente y en profundidad” sobre su hermana.

“El objetivo de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de su hermano, tal como intenté hacerlo cuando hablé en su funeral”, afirmó Spencer. Recordó que pronunció el elogio fúnebre en Westminster Abbey en septiembre de 1997.

PUBLICIDAD

Charles y Diana (Crédito: The Grosby Group)

El director editorial Daniel Bunyard sostuvo que el libro incluye “muchas revelaciones que atraerán una atención considerable” y lo describió como un tributo a Diana. Spencer añadió que espera llegar también a quienes eran demasiado jóvenes para recordarla: “Me encantaría que sientan, después de leerlo, que ‘entienden’ quién era realmente”.