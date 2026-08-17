Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Cuándo es el próximo feriado tras el 17 de agosto

El calendario marca como próxima fecha de descanso la jornada dedicada al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que no será trasladada en 2026, lo que habilitará un nuevo fin de semana largo en todo el país

Hombre, mujer, niña y niño caminan en aeropuerto con equipaje. La niña lleva mochila rosa. Grandes ventanales muestran un cielo nublado.
La jornada del Día del Respeto a la Diversidad Cultural quedará en su fecha original en 2026 y, al caer en lunes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El receso del 17 de agosto, dedicado al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, ofrece una pausa clave en el calendario nacional y marca el inicio de la cuenta regresiva hacia los próximos descansos oficiales. Con el regreso a la rutina, muchos argentinos ya vuelven a pensar en la siguiente oportunidad para organizar escapadas, actividades familiares o simplemente disfrutar de un día no laborable.

El interés por conocer la fecha del próximo feriado y la posibilidad de un nuevo fin de semana largo crece a medida que avanza el segundo semestre de 2026.

PUBLICIDAD

Cuándo es el próximo feriado después del 17 de agosto

Tras el feriado nacional del 17 de agosto, el calendario oficial establece que la próxima jornada de descanso será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta fecha está considerada como trasladable, pero en 2026 no se ha modificado y se celebra en su día original, lo que beneficia a quienes pueden organizar un descanso prolongado.

Calendario de Feriados

Ver calendario completo

Faltan
55 dias

Proximo feriado: 12 de Octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural - (Este año no se modifica)

Octubre
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Esta jornada es una de las efemérides más significativas del año y suele ser esperada tanto por el sector educativo como por familias y trabajadores. La decisión de no trasladar la fecha en 2026 permite que el feriado coincida con un lunes, ofreciendo así una nueva oportunidad para disfrutar de un día libre en todo el país.

PUBLICIDAD

¿Habrá fin de semana largo?

El lunes 12 de octubre conforma un fin de semana largo de tres días, al coincidir con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta disposición permite que quienes no deban trabajar ese día puedan aprovechar desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre para descansar, viajar o realizar actividades recreativas.

La posibilidad de un fin de semana largo es uno de los factores que más dinamiza el turismo interno y la economía regional. En años anteriores, la combinación de feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos generó extensos períodos de descanso, aunque en esta ocasión el 12 de octubre se mantiene sin corrimiento y no hay un “puente” adicional designado para ese período.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La conmemoración prevista para el 12 de octubre se mantendrá sin corrimiento y, al coincidir con el primer día hábil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las políticas de descanso pueden variar según el sector y el convenio laboral. En el caso de la administración pública nacional, el feriado es de cumplimiento obligatorio, mientras que en el sector privado la aplicación puede depender de cada empleador. De todas formas, el lunes 12 de octubre ofrece a millones de personas la posibilidad de disfrutar de un receso extendido, favoreciendo la organización de escapadas o reuniones familiares.

Para quienes planifican con anticipación, esta fecha se convierte en la próxima oportunidad para aprovechar un respiro en la actividad habitual.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Después del 12 de octubre, el calendario oficial de 2026 contempla varias fechas claves hasta fin de año. El próximo feriado será el lunes 23 de noviembre, cuando se traslada el Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el 20 de noviembre. Este cambio permite otro fin de semana largo, facilitando la organización de viajes y actividades de ocio.

En diciembre, el cronograma suma dos jornadas destacadas: el lunes 7 de diciembre, que figura como día no laborable con fines turísticos, y el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, un feriado inamovible. La combinación de ambos días habilita un descanso de hasta cuatro días para quienes accedan a la medida, dependiendo del sector y las políticas empresariales.

Día de la Inmaculada Concepción – Inmaculada Concepción – Virgen María Perú – noticias – 8 diciembre
La jornada no laborable se combinará con el feriado inamovible del 8 de diciembre y, según el sector y las políticas empresariales, permitirá encadenar un receso más largo en la primera semana del mes (Vatican News)

Finalmente, el año se cierra con el viernes 25 de diciembre, Navidad, otro feriado inamovible que permite, en ciertos casos, configurar un fin de semana largo si se suma el sábado 26 y el domingo 27 de diciembre. A lo largo del segundo semestre, el calendario prevé seis feriados nacionales y seis fines de semana largos, considerando los días “puente” turísticos definidos por el Gobierno nacional.

Las fechas clave del calendario nacional para lo que resta de 2026 son las siguientes:

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable, sin corrimiento)
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11)
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible)
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (inamovible)

El cronograma oficial busca equilibrar descanso, memoria histórica y fomento del turismo, aspectos que inciden en la organización del tiempo libre de millones de argentinos.

Temas Relacionados

FeriadosCalendario 2026Fin de semana largoNewsroom BUEUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Volcó un colectivo en Corrientes: murió una mujer y 14 personas resultaron heridas

El accidente ocurrió en el kilómetro 625 de la Ruta Nacional 14, entre Alvear y Santo Tomé, movilizando a fuerzas de seguridad y equipos médicos para asistir a los afectados

Volcó un colectivo en Corrientes: murió una mujer y 14 personas resultaron heridas

Femicidio de Villa Devoto: la puñalada que mató a la víctima según la autopsia y la lista de heridas en el cuerpo del asesino

Los forenses de la Morgue Judicial determinaron la cantidad de puñaladas que sufrió Romina Calvo. También, las heridas que Walter Verón se inflingió a su mismo al intentar quitarse la vida. “Pitty La Numeróloga”, por lo pronto, no será citada como testigo en la causa del crimen

Femicidio de Villa Devoto: la puñalada que mató a la víctima según la autopsia y la lista de heridas en el cuerpo del asesino

Tragedia en Jujuy: una camioneta cayó 80 metros en la Cuesta de Lipán y murió una mujer

El accidente ocurrió en un corredor de montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña. La víctima tenía 58 años. Hay cuatro heridos

Tragedia en Jujuy: una camioneta cayó 80 metros en la Cuesta de Lipán y murió una mujer

En Iguazú incautaron más de $40 millones en anabólicos y fármacos para adelgazar ocultos en un vehículo

Agentes fronterizos retuvieron una camioneta con doble fondo que transportaba ampollas, suplementos y productos no autorizados, bajo disposición judicial y con intervención de la Aduana

En Iguazú incautaron más de $40 millones en anabólicos y fármacos para adelgazar ocultos en un vehículo

Choques, vuelcos y problemas de tránsito: feriado con varios accidentes en la Ciudad de Buenos Aires

A lo largo de la mañana, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) atendió varios accidentes, sin víctimas fatales

Choques, vuelcos y problemas de tránsito: feriado con varios accidentes en la Ciudad de Buenos Aires

DEPORTES

La foto que publicó la hija mayor de Guillermo Vilas para festejar su cumpleaños 74: el lugar especial que eligió

La foto que publicó la hija mayor de Guillermo Vilas para festejar su cumpleaños 74: el lugar especial que eligió

Michael Phelps regresó al agua, pero esta vez en un rol especial: acompaña a su hijo en sus primeros pasos

La jugada viral de una joya de River Plate que fue cedido a otro gigante de Sudamérica: “La pisada es extraordinaria”

La icónica camiseta de Michael Jordan que será subastada en más de USD 10 millones y podría superar un histórico récord

Conmoción en Italia: un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado

TELESHOW

Transparencias, cuero y actitud: Lucila La Tora Villar impactó con una audaz sesión de fotos

Transparencias, cuero y actitud: Lucila La Tora Villar impactó con una audaz sesión de fotos

La tristeza de Silvina Escudero el día en que su perra hubiera cumplido 16 años: “Tuve que aprender a vivir sin vos”

Moria Casán llegó a Netflix: el director reveló el secreto detrás de la serie sobre la vida de la diva

La charla viral entre Moria y Sofía Gala que impactó en la serie de la diva: “Quiero vivir con vos, no para vos”

El encuentro íntimo de Charly García y Rubén Blades en la previa del show del artista panameño

INFOBAE AMÉRICA

Sector automotor advierte riesgo de desabastecimiento de vehículos nuevos en el Perú por falta de decisión sobre Euro 6

Sector automotor advierte riesgo de desabastecimiento de vehículos nuevos en el Perú por falta de decisión sobre Euro 6

Cuatro motociclistas resultan heridos en San Salvador mientras los accidentes este tipo aumentaron un 30%

Sicario de la pandilla 18R es capturado tras control vehicular en el occidente de El Salvador

Hombre bajo efectos de drogas intentó asfixiar a su pareja embarazada por "celos" en San Salvador

Asesinan a un brasileño en Bolivia a un día de vigencia del plan “Fronteras Seguras”