La mitad de los asalariados registrados del sector privado cobra de bolsillo poco más de $1.300.000 por mes

La remuneración nominal bruta promedio alcanzó en mayo los $2.121.005

Guardar

En un contexto de pérdida de capacidad de compra, la mitad de los asalariados registrados del sector privado —alrededor de 3,1 millones de trabajadores— cobra de bolsillo unos $1.333.622 por mes. El dato expone el limitado margen que tiene buena parte de los empleados formales para hacer frente al costo de vida y sostener su nivel de consumo.

Se trata de una estimación de Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

PUBLICIDAD

El informe oficial de la Secretaría de Trabajo señala que la remuneración nominal bruta promedio alcanzó en mayo los $2.121.005, lo que representó un incremento del 29,6% interanual. En tanto, la mediana se situó en $1.606.773, con una suba del 28,3% respecto del mismo mes de 2025. Sobre este último monto se aplican descuentos de al menos 17% en concepto de jubilación, PAMI y obra social.

Campos consideró que difícilmente la tendencia se revierta durante junio y julio. En efecto, los datos provisorios del sexto mes del año arrojan que el poder adquisitivo del salario promedio del sector privado cayó un 0,9% en la medición desestacionalizada.

PUBLICIDAD

Los datos provisorios de junio arrojan que el poder adquisitivo del salario promedio del sector privado cayó un 0,9% en la medición desestacionalizada. REUTERS/Agustin Marcarian

Esta variación negativa profundizó el deterioro observado en mayo, que había alcanzado el 2,9%. “Como resultado de esta última retracción, por primera vez tras 20 meses consecutivos por encima del nivel observado en noviembre de 2023 (período octubre 2024 - mayo 2026), el salario medio real de junio de 2026 se ubicó por debajo del mismo (-0,6%)”, precisó la Secretaría de Trabajo.

La merma del último bimestre responde a que el salario nominal desaceleró su crecimiento en mayor medida que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual rondó el 2% mensual.

PUBLICIDAD

Por su parte, las remuneraciones fijadas por Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) mostraron también una dinámica contractiva. En los últimos dos meses, el salario conformado medio de los principales CCT se redujo un 0,7% en términos reales en la serie sin estacionalidad.

No obstante, se registró una marcada heterogeneidad entre los distintos gremios. Entre aquellos que anotaron una mejora se destacan Encargados de edificio (+5,9%), Camioneros (+3,1%), Construcción (+2,5%), Farmacia (+2,5%), Entidades deportivas (+1,7%), Aceiteros (+1,6%) y Seguros (+1,6%).

PUBLICIDAD

En contraste, los sectores que sufrieron los mayores retrocesos fueron Textiles (-12,6%), Metalúrgicos (-12,4%), Comercio (-11,0%) y Calzado (-10,5%).

En el grupo cuyos convenios presentaron estabilidad o variaciones acotadas se encuentran Bancarios, Químicos e Industria de la carne.

Otra variable relevante es el ingreso disponible, es decir, el dinero que les queda a las familias argentinas después de afrontar los gastos fijos. Este, según Equilibra, cayó 2,1% mensual y 5,1% interanual en mayo. De este modo, el indicador se mantuvo 16,5% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023. Los asalariados privados formales resultaron los más afectados.

PUBLICIDAD

Varias encuestas empezaron a reflejar este panorama, con un creciente malestar social. Por caso, de acuerdo a Management & Fit, la dificultad para llegar a fin de mes se posiciona como la preocupación personal más mencionada (24%), seguida por los bajos salarios (20,4%).

A su vez, según Zentrix, el 66% de las personas agota sus ingresos antes o, como máximo, el día 20 del mes. Apenas el 9,3% tiene capacidad de ahorro.

PUBLICIDAD

En ese marco, el 61,9% de los argentinos contrajo deudas en los últimos seis meses, principalmente para cubrir necesidades básicas (53,7%). Los aumentos en tarifas y servicios representaron el motivo en el 23,1% de los casos, mientras que solo el 11,5% recurrió al endeudamiento para adquirir bienes durables.

“La evaluación negativa de la economía personal (42,8%) y, sobre todo, de la nacional (61,8%) evidencian que buena parte de la sociedad ya no lee el presente como un ajuste transitorio sino como un régimen de vida marcado por la restricción”, resaltó Zentrix.

PUBLICIDAD