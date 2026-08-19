“Dame la plata o te vuelo la cabeza”: la escalofriante amenaza a dos kiosqueros de Merlo en medio de un robo

Violento asalto a dos kiosqueros en Merlo

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La esquina de Senillosa y la Ruta Provincial 21, en la localidad bonaerense de Merlo, suele ser muy concurrida a toda hora por la importante cantidad de líneas de colectivos que confluyen en ese punto del conurbano. A pesar de ese contexto, este lunes a la madrugada dos delincuentes contaron con el tiempo necesario para robar y amenazar con un arma de fuego a dos empleados de un kiosco de la zona, en un hecho que quedó filmado por la cámara de seguridad del comercio.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 en el maxikiosco “El Pela”, donde decenas de pasajeros de distintas líneas de colectivos suelen realizar todo tipo de compras mientras aguardan en la parada.

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Aún de noche, los dos empleados del comercio todavía mantenían cerradas las puertas de acceso al lugar, pero al mismo tiempo atendían por una pequeña ventanilla. Justamente, ese fue el pequeño resquicio que dos delincuentes armados encontraron para amenazar y robar a las víctimas.

“Yo la voy a hacer simple. Quiero la plata y nos vamos a ir tranquilos. Nada más”, se escucha decir a uno de los asaltantes en el video que encabeza esta nota. Y en esa misma línea, insistió: “Dame la plata, dame los dos teléfonos y nos vamos tranquilos”.

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Uno de los delincuentes no tapó su rostro y fue identificado rápidamente por los investigadores.

Acto seguido, su cómplice, también encapuchado y con el rostro semicubierto, extrajo una pistola de entre sus ropas, la cargó y volvió a intimidar a los trabajadores. “¡Dale, papá! Hacela corta, dale, dale dale. Dame todo, todo dame", reiteró al mismo tiempo que empuñaba su arma con la mano derecha y apuntaba contra ambos kiosqueros.

En medio de la desesperación, la empleada aseguró que no tenían más nada de valor dentro del kiosco. Pero eso solo enfureció más al más violento de los asaltantes. “Dame los teléfonos... La vas a escuchar explotar la concha de tu madre”, advirtió mientras miraba hacia un lado y hacia otro para verificar que no hubiera presencia policial.

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El cómplice, en cambio, tenía el rostro semicubierto y tratan de identificarlo por las cámaras de seguridad de la zona.

Con la mayor rapidez posible, el empleado tomó su teléfono celular y el de su compañera y se los alcanzó a los delincuentes. Luego, regresó al mostrador, tomó el dinero de la caja registradora y también lo entregó.

Al cabo de un minuto de tensión, los atacantes huyeron con los dispositivos móviles y un total de 200 mil pesos, según precisaron fuentes policiales a este medio.

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La investigación es encabezada por la UFI N° 8 del Departamento Judicial Morón, cuya titular, Adriana Suarez Corripío, ya dispuso una serie de medidas para dar con los sospechosos y esclarecer el caso.