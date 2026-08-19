Detuvieron por narco al manager de un famoso cantante de cumbia

Video: la detención de Emmanuel Bao, manager de El Perro, acusado de narcotráfico

Guardar

Emmanuel Bao, productor y manager de El Perro, cantante de cumbia villera, conocido por hits de principio de siglo como “La Gilera”, fue detenido por la Policía Bonaerense. La Justicia federal lo acusa de ser un narcotraficante. La investigación en su contra, con un expediente a cargo del magistrado Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, lo señala como el presunto jefe de una banda de dealers.

Así, la Delegación Morón del área de Drogas Peligrosas de la Bonaerense -que obtuvo el dato que dio inicio al expediente- allanó a Bao en su casa de Parque San Martín, zona de Merlo. Allí, le encontraron cocaína ya fraccionada, una pistola Beretta con la numeración limada, una moto y una camioneta que fueron incautados. Otros tres presuntos cómplices cayeron en la redada, dos mujeres y un hombre.

PUBLICIDAD

El saldo total fue de cinco kilos de cocaína, tres de marihuana, seis motos, dos armas y trece teléfonos, que podrán ser peritados.

Uno de los kilos de cocaína incautados a la banda

Bao fue indagado y negó los hechos. Reconoció un consumo de cocaína pero se desligó de la droga hallada. En otro domicilio ligado al manager, ubicado en la zona de Pontevedra, se encontró un estudio de grabación, así como cuatro ladrillos de droga, 4,4 kilos en total, más un kilo de porro y una máquina de contar billetes.

PUBLICIDAD

Así, la investigación, en la que participó el área de la Delegación Departamental de Inteligencia Criminal Morón, ubicó a Bao en la cima de la organización transa.

Alan Nahuel Córdoba es otro de los sospechosos detenidos. Según información policial, se refugiaba en un aguantadero, en medio de un conflicto territorial con otros dealers, y en medio de una ola de asesinatos narco en la zona oeste del conurbano. En un kiosco de Parque San Martín ligado a Córdoba, los investigadores encontraron más cocaína dentro de la caja registradora.

PUBLICIDAD

Emmanuel Bao tras su detención