Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Detuvieron por narco al manager de un famoso cantante de cumbia

Se trata de Emmanuel Bao, representante de El Perro. La Justicia federal lo acusa de ser el jefe de una banda de dealers que cayó con más de cinco kilos de cocaína

Video: la detención de Emmanuel Bao, manager de El Perro, acusado de narcotráfico

Guardar

Emmanuel Bao, productor y manager de El Perro, cantante de cumbia villera, conocido por hits de principio de siglo como “La Gilera”, fue detenido por la Policía Bonaerense. La Justicia federal lo acusa de ser un narcotraficante. La investigación en su contra, con un expediente a cargo del magistrado Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, lo señala como el presunto jefe de una banda de dealers.

Así, la Delegación Morón del área de Drogas Peligrosas de la Bonaerense -que obtuvo el dato que dio inicio al expediente- allanó a Bao en su casa de Parque San Martín, zona de Merlo. Allí, le encontraron cocaína ya fraccionada, una pistola Beretta con la numeración limada, una moto y una camioneta que fueron incautados. Otros tres presuntos cómplices cayeron en la redada, dos mujeres y un hombre.

PUBLICIDAD

El saldo total fue de cinco kilos de cocaína, tres de marihuana, seis motos, dos armas y trece teléfonos, que podrán ser peritados.

la detención de Emmanuel Bao, manager de El Perro, acusado de narcotráfico
Uno de los kilos de cocaína incautados a la banda

Bao fue indagado y negó los hechos. Reconoció un consumo de cocaína pero se desligó de la droga hallada. En otro domicilio ligado al manager, ubicado en la zona de Pontevedra, se encontró un estudio de grabación, así como cuatro ladrillos de droga, 4,4 kilos en total, más un kilo de porro y una máquina de contar billetes.

PUBLICIDAD

Así, la investigación, en la que participó el área de la Delegación Departamental de Inteligencia Criminal Morón, ubicó a Bao en la cima de la organización transa.

Alan Nahuel Córdoba es otro de los sospechosos detenidos. Según información policial, se refugiaba en un aguantadero, en medio de un conflicto territorial con otros dealers, y en medio de una ola de asesinatos narco en la zona oeste del conurbano. En un kiosco de Parque San Martín ligado a Córdoba, los investigadores encontraron más cocaína dentro de la caja registradora.

la detención de Emmanuel Bao, manager de El Perro, acusado de narcotráfico
Emmanuel Bao tras su detención

Temas Relacionados

Cumbia villeraCocaínaNarcotráficoPolicía Bonaerenseúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo se gestó el cambio de abogados de “Pity” Álvarez y sus nuevos planteos: “Hasta la Corte Interamericana podemos llegar”

Sebastián Queijeiro y Javier Baños asumieron este miércoles la defensa del cantante y consiguieron una semana para estudiar el expediente. Cómo cayó la decisión en la familia de Cristian Díaz y los posibles escenarios

Cómo se gestó el cambio de abogados de “Pity” Álvarez y sus nuevos planteos: “Hasta la Corte Interamericana podemos llegar”

¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: el nuevo escándalo que puso en duda una prueba clave para la Fiscalía

El defensor de Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga, advirtió que los peritos de la Junta Médica analizaron estudios clínicos que no eran del Diez sino de su padre. Los detalles

¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: el nuevo escándalo que puso en duda una prueba clave para la Fiscalía

Estaba prófugo acusado de ser el mayor proveedor de cocaína del sur de Salta y Santiago del Estero y cayó por un insólito error

Se trata del líder de una banda que comercializaba droga al menudeo en diversos barrios de esas provincias

Estaba prófugo acusado de ser el mayor proveedor de cocaína del sur de Salta y Santiago del Estero y cayó por un insólito error

“Dame la plata o te vuelo la cabeza”: la escalofriante amenaza a dos kiosqueros de Merlo en medio de un robo

Ocurrió este lunes en un comercio del barrio Olaechea, a la vera de la Ruta Provincial 21. Los asaltantes quedaron registrados por las cámaras de seguridad, pero continúan prófugos

“Dame la plata o te vuelo la cabeza”: la escalofriante amenaza a dos kiosqueros de Merlo en medio de un robo

Quiénes son la funcionaria y el financista acusados de escanear ojos y sustraer identidades para mover dinero ilícito

Albertina Mangini, del Patronato de Liberados, e Ignacio Leonel Marchioni, ligado a Finanzas Sur, fueron allanados y detenidos por la PFA, en una causa a cargo de la fiscal Betina Lacki de La Plata

Quiénes son la funcionaria y el financista acusados de escanear ojos y sustraer identidades para mover dinero ilícito

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

El gesto viral de Julián Álvarez en la foto oficial del Atlético Madrid en medio de las tensiones por su salida

De alcanzapelotas viral a empresario: la millonaria venta de la marca que fundó el joven pateado por Hazard

Aston Villa confirmó el fichaje del arquero japonés Zion Suzuki y crece la incertidumbre sobre el futuro de Dibu Martínez

El día que reveló su divorcio al vestuario y el cruce con Haaland: el impactante documental sobre la despedida de Guardiola en Manchester City

TELESHOW

“Queen Kong”, una bruja para limpiar la casa, el debut de la nieta y el top 10 mundial de Netflix: números y secretos de Moria

“Queen Kong”, una bruja para limpiar la casa, el debut de la nieta y el top 10 mundial de Netflix: números y secretos de Moria

Las Trillizas de Oro presentaron a Enzo, el nieto número 22 de la familia: “Lo que te vas a divertir”

Aseguran que se terminó el romance de Fito Páez y Sofía Gala: “A ella no le gustó”

Calu Rivero llevó a sus hijos a un safari en África: leones, jirafas y una lección que no se aprende en los libros

Gustavo Sofovich cuestionó el rol de Gerardo en la serie de Moria Casán: “Me hubiera gustado un llamado”

INFOBAE AMÉRICA

Para muchos estadounidenses, el estatus define la amistad

Para muchos estadounidenses, el estatus define la amistad

Un clóset como sepulcro: La cruel traición y el sangriento final de una joven guatemalteca asesinada por su pareja

Cómo es el esperado libro del hermano de la princesa Diana donde da su versión de la historia

¿Semana laboral de cuatro días en El Salvador? conoce en qué consiste la propuesta del Consejo Superior del Trabajo

Malaria y leishmaniasis acumulan más de 6,400 casos en Panamá durante 2026