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El Ministerio de Trabajo de Guatemala reporta que 1.836 guatemaltecos viajaron al exterior con su plan de movilidad laboral

La cartera de Trabajo indicó que la estrategia busca canalizar empleo temporal por vías legales, con intermediación estatal, contratos con prestaciones y un periodo definido, para reducir la migración irregular y los fraudes

Mujer sonriente con vestimenta tradicional, mochila rosa y documentos, junto a otras personas que rellenan papeles, maletas y una cartera
Una mujer con vestimenta tradicional y una mochila rosa sonríe a la cámara mientras sostiene papeles y gestiona trámites junto a otras personas en un espacio interior. (Ministerio de Trabajo y Previsión Social)
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El programa de Movilidad Laboral del Mintrab permitió que 1.836 guatemaltecos viajaran al extranjero hasta julio de 2026, en una estrategia oficial orientada a canalizar empleo temporal fuera del país por vías legales y a contener los riesgos de la migración irregular y las estafas vinculadas con supuestas visas de trabajo.

El dato convive con otra cifra que expone el costado más sensible del fenómeno: el Ministerio Público registró 2.869 casos de estafa relacionados con visas de trabajo entre 2019 y junio de 2026. Solo entre enero y junio de este año sumó 321 denuncias.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social presentó el programa como un mecanismo de intermediación laboral para que guatemaltecos sin conflictos migratorios obtengan visas de trabajo y puedan laborar durante un período definido en otros países. La cartera sostiene que el esquema promueve una migración ordenada, regular y segura.

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Según el ministerio, los trabajadores acceden a contratos con prestaciones y condiciones previamente establecidas. La iniciativa también busca ampliar las oportunidades de empleo formal fuera de Guatemala y facilitar ingresos para las familias a través del envío de remesas.

Vista lateral de cinco jóvenes con mochilas y chaquetas. Sostienen y leen documentos en un interior, un hombre al frente lleva chaqueta acolchada
Jóvenes con mochilas consultan documentación de un programa de empleo temporal para el sector de la citricultura en España. (Ministerio de Trabajo y Previsión Social)

Estados Unidos concentró la mayor parte de los trabajadores enviados al exterior

La distribución por destinos muestra que Estados Unidos encabezó la lista con 1.072 guatemaltecos incorporados a distintas labores. Detrás quedaron España con 404 personas, Canadá con 340, Alemania con 19 e Italia con una.

La información compartida también por medios oficiales, ubica a Alemania, España y Canadá entre los principales destinos del año para empleos temporales y permanentes. En esos mercados, los guatemaltecos se desempeñan en agricultura, construcción, manufactura y servicios.

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El ministerio afirma que los beneficiarios trabajan en condiciones dignas y seguras. En paralelo, indicó que mantiene coordinación con empresas extranjeras que requieren mano de obra y que también facilita el trámite de visas en los países donde ese documento es necesario para el ingreso.

Ese punto es central para entender cómo opera el plan: el Mintrab actúa como intermediador entre trabajadores guatemaltecos y empleadores del exterior, pero no vende plazas ni cobra por incluir a una persona en el proceso. El programa es gratuito y el único pago que deben asumir los beneficiarios es un certificado de buena salud, cuando alguna empresa lo exige al momento del reclutamiento.

Para postularse, los interesados deben seguir las convocatorias publicadas en el portal Tu Empleo y en los canales oficiales de la institución. La cartera advirtió que no deben utilizarse vías externas.

Mujer de cabello oscuro con camisa bordada y aretes redondos habla ante un micrófono en podio de madera. Pantalla azul con texto detrás
El programa de Movilidad Laboral del Mintrab permitió que 1.836 guatemaltecos viajaran al extranjero hasta julio de 2026 con empleo temporal por vías legales.(AGN)

El ministerio advirtió que no emite visas y pidió denunciar engaños

La ministra de Trabajo Miriam Roquel lanzó una advertencia directa ante el aumento de fraudes. “A la población guatemalteca se le informa: Los visados o visas de trabajo que se pueden hacer a través del Ministerio de Trabajo o por medio de las reclutadoras privadas tienen un procedimiento específico; no se deje engañar”, afirmó.

Roquel precisó además el límite de las funciones de la cartera: “El Ministerio de Trabajo no otorga visas. Es a través de las embajadas que requieren y solicitan trabajos temporales de guatemaltecos”.

La funcionaria agregó que algunas personas aprovechan los procesos de intermediación laboral para ofrecer permisos falsos a cambio de dinero. También señaló que el ministerio ya recibió denuncias vinculadas con estas maniobras.

La serie del Ministerio Público muestra una tendencia ascendente en los últimos años: 89 casos en 2019, 41 en 2020, 102 en 2021, 218 en 2022, 569 en 2023, 798 en 2024, 731 en 2025 y 321 en el primer semestre de 2026. El ministerio vinculó esa situación con la necesidad de que la población verifique cada procedimiento antes de entregar dinero o documentación.

Para reportar posibles timos, la cartera habilitó un portal web de alertas de estafas sobre movilidad laboral. La institución indicó que la información suministrada es confidencial y aclaró que ese canal sirve exclusivamente para alertas sobre ofertas de empleo en el extranjero a cambio de dinero, no para denuncias laborales.

Los interesados también pueden comunicarse con la Oficina de Asuntos de Probidad al 2423-2112. El ministerio informó, además, que trabaja con empresas reclutadoras para reforzar el seguimiento de los trabajadores en el exterior, con reportes periódicos sobre su situación laboral y su lugar de residencia.

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