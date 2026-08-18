Prisión preventiva para un hombre que había incendiado cuatro autos, dos comercios y una vivienda, en Caballito

Detuvieron a un pirómano en Caballito

Guardar

Un hombre fue detenido con prisión preventiva tras provocar un incendio que afectó cuatro autos, dos comercios y una vivienda en el barrio porteño de Caballito. El hecho ocurrió el 12 de agosto por la noche, cuando el acusado, de 29 años y con antecedentes penales, prendió fuego un Citroën C3 estacionado sobre la calle Donato Álvarez al 100, en el límite entre Caballito y Flores. La información fue confirmada por la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

La rápida propagación de las llamas alcanzó tres vehículos más —dos Renault (modelos Clio y Logan) y un Volkswagen Fox— que estaban estacionados en la misma cuadra, además de dos comercios y una vivienda particular. Dos mujeres residentes en la propiedad afectada debieron recibir asistencia del SAME debido a la inhalación de humo, según detalló el organismo de emergencia.

PUBLICIDAD

El sospechoso, identificado por fuentes judiciales y con una condena previa de cuatro meses de prisión en suspenso por tentativa de robo, fue capturado por un oficial de la Policía de la Ciudad que patrullaba la zona. El agente intervino al observar el inicio del fuego y logró detener al imputado a una cuadra del lugar.

El incendio de los vehículos y el pirómano detenido por Policía de la Ciudad, luego de intentar fugarse

De acuerdo con información oficial, el sospechoso intentó escapar al advertir la llegada de los efectivos, dirigiéndose hacia las vías del Ferrocarril Sarmiento. Sin embargo, fue interceptado en la esquina de Donato Álvarez y Yerbal. Paralelamente, se alertó a los Bomberos de la Ciudad, que trabajaron para controlar el incendio y evitar daños mayores.

PUBLICIDAD

El caso quedó a cargo del auxiliar fiscal Federico Gotusso, quien solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°10, a cargo de Pablo Casas. La medida fue convalidada debido a la magnitud de los daños y los antecedentes del acusado. Las autoridades ahora investigan si el acusado puso en riesgo la vida de las dos vecinas, dado que ambas necesitaron atención médica tras la inhalación de humo.

Bomberos de la Ciudad, luego de apagar el incendio en los vehículos afectados

La UFLA Oeste coordina nuevas pericias junto a la Unidad Criminalística de la Policía de la Ciudad y los bomberos para determinar el grado de peligro al que fueron expuestas las víctimas. Según la investigación, el imputado había sido declarado en rebeldía en su causa anterior y no cumplió con las obligaciones impuestas por la justicia nacional.

PUBLICIDAD

El acusado permanece detenido bajo prisión preventiva por el delito de incendio doloso, mientras avanza la investigación para esclarecer el alcance del daño causado a las personas y bienes afectados en el barrio de Caballito.