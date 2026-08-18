Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 18 de agosto

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista regresó a un mínimo desde el 31 de julio. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.512,59 para la venta y $1.461,04 para la compra.
Mientras gran parte del debate económico sigue concentrándose en la inflación, el tipo de cambio o las tasas de interés, un fenómeno mucho más profundo empieza a desplegarse, casi en silencio. Si las proyecciones sobre minería e hidrocarburos se cumplen, la Argentina podría ingresar en una etapa inédita: pasar de vivir bajo una escasez crónica de dólares a convivir con una abundancia estructural de divisas.
En repetidas ocasiones, el presidente Javier Milei advirtió que, de las 22 crisis que tuvimos en nuestra historia reciente, 20 tuvieron origen fiscal. Durante décadas, el país mostró un persistente déficit en las finanzas públicas que los distintos gobiernos, lejos de reducir, elevaron como supuesta solución, alegando recetas keynesianas.
La evolución del tipo de cambio viene atrasándose respecto de la inflación.
En un contexto de relativa estabilidad cambiaria, el dólar se consolidó como la moneda de preferencia para el financiamiento del sector agropecuario. Durante el primer semestre de 2026, el 81% de las operaciones de crédito registradas en la plataforma Nera se pactó en dólares, 30 puntos porcentuales más que en el mismo período del año pasado.
Con un monto de USD 558,4 millones operados en en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con baja de 4,50 pesos o 0,3%, a 1.487,50 pesos, en un piso desde el 31 de julio.