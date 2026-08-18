Economía
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Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 18 de agosto

El billete al público se mantiene a $1.510 para la venta en el Banco Nación, un mínimo en lo que va del mes. El dólar blue alcanza los $1.545

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista regresó a un mínimo desde el 31 de julio. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.512,59 para la venta y $1.461,04 para la compra.

13:09 hsHoy

La revolución de los dólares y el rol del Banco Central

Si Argentina logra transformar el potencial de la minería y los hidrocarburos en un flujo sostenido de divisas, podría dejar atrás una de sus restricciones históricas. El desafío del Banco Central será convertir esa abundancia en crecimiento sin desbordes inflacionarios

Foto de archivo: un peatón camina por delante de la fachada del edificio del Banco Central de la República Argentina en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. 31 ene, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
Foto de archivo: un peatón camina por delante de la fachada del edificio del Banco Central de la República Argentina en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. 31 ene, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

Mientras gran parte del debate económico sigue concentrándose en la inflación, el tipo de cambio o las tasas de interés, un fenómeno mucho más profundo empieza a desplegarse, casi en silencio. Si las proyecciones sobre minería e hidrocarburos se cumplen, la Argentina podría ingresar en una etapa inédita: pasar de vivir bajo una escasez crónica de dólares a convivir con una abundancia estructural de divisas.

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13:08 hsHoy

El candado que le falta al BCRA

Prohibir la asistencia al Tesoro apunta a desarmar el mecanismo que durante décadas alimentó suba de precios y deterioro monetario

De las 22 crisis que tuvimos en nuestra historia reciente, 20 tuvieron origen fiscal (Foto: Reuters)
De las 22 crisis que tuvimos en nuestra historia reciente, 20 tuvieron origen fiscal (Foto: Reuters)

En repetidas ocasiones, el presidente Javier Milei advirtió que, de las 22 crisis que tuvimos en nuestra historia reciente, 20 tuvieron origen fiscal. Durante décadas, el país mostró un persistente déficit en las finanzas públicas que los distintos gobiernos, lejos de reducir, elevaron como supuesta solución, alegando recetas keynesianas.

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13:07 hsHoy

¿Se atrasa el dólar?: cuáles son los factores de los que depende la competitividad de la economía

Con un sostenido superávit comercial, la variable cambiaria quedó en segundo plano y el foco de las empresas se desplazó a la productividad y la reducción de costos internos y de impuestos

El amplio superávit comercial convive con una preocupante inflación en dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)
El amplio superávit comercial convive con una preocupante inflación en dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución del tipo de cambio viene atrasándose respecto de la inflación.

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13:05 hsHoy

Crédito en dólares: 8 de cada 10 préstamos en el sector agropecuario se pactan en moneda extranjera

Este tipo de financiamiento continúa expandiéndose en una actividad clave para la generación de divisas, mientras el Gobierno apunta a flexibilizar las condiciones para que los bancos amplíen el acceso

El financiamiento digital mostró un fuerte crecimiento en el agro (Imagen Ilustrativa Infobae)
El financiamiento digital mostró un fuerte crecimiento en el agro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto de relativa estabilidad cambiaria, el dólar se consolidó como la moneda de preferencia para el financiamiento del sector agropecuario. Durante el primer semestre de 2026, el 81% de las operaciones de crédito registradas en la plataforma Nera se pactó en dólares, 30 puntos porcentuales más que en el mismo período del año pasado.

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13:04 hsHoy

El dólar cerró la semana a la baja y tocó un precio mínimo en lo que va de agosto

La mayorista cedió a $1.487,50 y la brecha con el techo de las bandas cambiarias se amplió al 25%. Al público cayó a $1.510 en el Banco Nación

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Con un monto de USD 558,4 millones operados en en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con baja de 4,50 pesos o 0,3%, a 1.487,50 pesos, en un piso desde el 31 de julio.

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