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Costa Rica: El Niño podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” desde septiembre, según expertos

Las proyecciones climáticas advierten un cambio relevante para el país, con la posibilidad de que los registros oceánicos superen los umbrales observados en años anteriores y eleven el riesgo de sequía y calor extremo en varias regiones.

Un termómetro marcando 45°C junto a la bandera de Costa Rica ondeando bajo un cielo naranja con un sol brillante y la palabra 'EL NIÑO'.
La sequía meteorológica avanzó en la vertiente del Pacífico y ya abarca el Valle Central y la Zona Norte Occidental, según el IMN. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El avance de la sequía meteorológica en la vertiente del Pacífico se ha consolidado en las últimas semanas, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), abarcando ahora también el Valle Central y la Zona Norte Occidental. La actualización más reciente del pronóstico climático, con vigencia hasta febrero de 2027, sugiere que este fenómeno podría mantenerse o incluso profundizarse en los próximos meses.

En relación con el fenómeno El Niño, el IMN señala que la intensidad observada hasta agosto es fuerte y que existe la posibilidad de que, entre septiembre y noviembre, alcance una fase muy fuerte. Según explicó Karina Hernández, especialista en climatología de la institución, esta clasificación técnica hace referencia al nivel de calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, que superaría los dos grados respecto al promedio.

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De acuerdo con lo publicado por El Observador, Hernández indicó que los valores actuales incluso superan los del evento registrado en 2015, aunque en los últimos dos meses la tendencia se ha estabilizado. El momento con mayor probabilidad para un aumento en la intensidad sería el último trimestre del año, ya que históricamente El Niño tiende a alcanzar su máximo en ese periodo.

La CONRED informó que la época lluviosa dejó 1.085 emergencias, 19 mil evacuados, 15 fallecidos y miles de personas afectadas desde el 19 de abril hasta el 15 de agosto.
El pronóstico climático del IMN, vigente hasta febrero de 2027, indica que la sequía meteorológica podría mantenerse o profundizarse en los próximos meses. (EFE)

En cuanto a las lluvias, el pronóstico señala que el Pacífico Norte podría finalizar agosto con hasta un 80% menos de precipitación. Los déficits estimados para el Pacífico Central, el Pacífico Sur y el Valle Central rondan el 60%, mientras que en la Zona Norte Occidental se aproxima al 40%. El IMN aclara que la declaración de sequía meteorológica requiere que varias estaciones de la misma zona muestren déficits sostenidos en registros de al menos 30 años y que se acumulen tres trimestres móviles consecutivos con déficit, lo que equivale a alrededor de cinco meses. Por ello, no se considera suficiente la ocurrencia de algunos días con poca lluvia o precipitaciones irregulares para definir la condición general.

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El informe no anticipa una recuperación importante de las precipitaciones en las regiones afectadas en el corto plazo. La especialista asocia este escenario con la prolongación de la canícula, que este año comenzó a finales de junio, se extendió durante todo agosto y continuó incluso al inicio de septiembre. Según Hernández, las lluvias puntuales que se presentan no necesariamente compensan el déficit acumulado, y muchas regiones apenas han alcanzado cerca del 50% de la lluvia normal para agosto.

No se prevé una disminución uniforme de las lluvias en todo el país. Para el Caribe, el pronóstico indica que entre septiembre y noviembre los acumulados podrían estar hasta un 15% por encima de lo normal, mientras que en la Zona Norte Oriental se mantendrían dentro de los parámetros habituales.

Como destaca El Observador, Hernández señaló que El Niño suele favorecer ese contraste de un Pacífico más seco y un Caribe más lluvioso.

El Niño mostró una intensidad fuerte hasta agosto y podría alcanzar una fase muy fuerte entre septiembre y noviembre por el calentamiento del Pacífico ecuatorial. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El Niño mostró una intensidad fuerte hasta agosto y podría alcanzar una fase muy fuerte entre septiembre y noviembre por el calentamiento del Pacífico ecuatorial. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En cuanto a las temperaturas, el aumento, que antes se proyectaba principalmente para el Pacífico Norte, ahora se extiende a toda la vertiente del Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte Occidental, con rangos de entre 1,5 °C y 2 °C sobre el promedio. Para el Caribe y la Zona Norte Oriental, el incremento estimado es más moderado, de entre 0,5 °C y 1 °C.

Este escenario ha propiciado nuevos récords de temperatura máxima. Durante julio, 13 estaciones meteorológicas registraron máximos históricos, y el 11 de agosto se reportaron 14 récords en distintas localidades. En Santa Cruz se alcanzaron 37,5 °C, y en la estación Finca La Ceiba de Nicoya, 37,2 °C.

Perspectivas hasta febrero de 2027

El pronóstico actual no proyecta una recuperación significativa de las lluvias antes de febrero de 2027 en las regiones donde la sequía es más severa. La evolución del fenómeno El Niño y el comportamiento de las temperaturas superficiales del mar serán factores determinantes para el comportamiento climático del país en los próximos meses. El seguimiento y actualización de los datos continuará, dado que la situación podría variar en función del desarrollo de estos indicadores y de la respuesta de las distintas regiones.

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