Tribunal de San Salvador impone hasta 75 años de prisión a 131 integrantes de la MS-13

ARCHIVO: : Un tribunal especializado de San Salvador dictó sentencias de hasta 75 años de cárcel a integrantes de la estructura pandilleril tras hallarlos culpables de tráfico de drogas, armas ilegales y pertenencia a agrupaciones ilícitas. / Reuters

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó el 17 de agosto a 131 miembros de la estructura criminal Teclas Locos Salvatruchos a severas penas de prisión por delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia y portación ilegal de armas de fuego, fabricación y comercio de explosivos, así como por agrupaciones ilícitas.

Según informó Corte Suprema de Justicia la sentencia alcanza hasta 75 años de cárcel para los principales líderes de la organización, que operaba en el departamento de La Libertad.

El fallo judicial identificó a Ángel Gabriel Martínez Guzmán como uno de los principales responsables, condenado a 75 años de prisión por los delitos de:

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Tráfico ilícito

Fabricación, portación y comercio ilegal de armas de fuego

Explosivos caseros

Agrupaciones ilícitas.

Martínez Guzmán ostentaba el rango de observación dentro de la estructura. Otros miembros con cargos de observación, Alex Vladimir Rivas Caballero y Jonathan Samuel Canales, recibieron penas de 60 años de prisión, vinculados a delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

La jueza responsable del caso también señaló a Daniel Ernesto Pineda Aragón, alias Wite, identificado como corredor de clica de la base central El Pino. Junto a Abraham Cornejo Hernández, alias Anona, y Melvin Josué Chávez Quintanilla, alias Tamal, ambos homeboys con funciones de mando, recibieron sentencias de 45 años de prisión.

Grupo de integrantes de estructuras criminales comparecieron de forma virtual ante tribunales salvadoreños, como parte de los procesos judiciales (Cortesía:@JuzgadosSV).

La resolución detalla que 19 homeboys, ocho chequeos, ocho observaciones, 26 paros y 65 colaboradores fueron condenados a penas de hasta 30 años de prisión. La jueza enfatizó que parte de los sentenciados intentó huir del país, aunque todos fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades. Según la magistrada, los ahora condenados no continuarán afectando a la población del departamento de La Libertad.

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Condena reciente a la clica Park View Locos Salvatruchos

El pasado 13 de agosto, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, también condenó a 54 integrantes de la clica Park View Locos Salvatruchos, una estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13) que operaba en diferentes distritos del departamento de Ahuachapán, entre ellos El Refugio, Atiquizaya, Concepción de Ataco y Guaymango.

La pena más elevada, de 45 años de cárcel, fue impuesta a Edgar Antonio Santamaría Ramos, alias Conejo, y Hermes Antonio Cerritos García, alias Ratón, ambos capturados en 2022 y señalados como corredores de clica. El proceso determinó que ejercían funciones de liderazgo dentro de la estructura.

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Por otra parte, José Eduardo Lima Menéndez, alias Gatonejo, fue condenado a 44 años de prisión por agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia de sustancias prohibidas. Lima Menéndez fue capturado el 17 de julio de 2024 en la finca La Reforma, en Atiquizaya, donde las autoridades le incautaron una pistola calibre 9 milímetros sin documentación legal y una porción de material vegetal que, tras pruebas de campo, resultó ser marihuana valorada en aproximadamente 300 dólares.

Integrantes de la clica Park View Locos Salvatruchos, durante la audiencia en la que recibieron sentencias de hasta 45 años de prisión por delitos cometidos en varios distritos de Ahuachapán (Cortesía:@JuzgadosSV).

En el mismo proceso, Pedro Ángel Vindel Rivera recibió una pena de 27 años de prisión por robo agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Su detención ocurrió el 9 de abril de 2022, tras una alerta policial sobre la privación de libertad de dos trabajadores en el distrito de Ahuachapán. Los agentes lograron rescatar a las víctimas, quienes permanecieron con vida, y capturaron a Vindel Rivera, perfilado como homeboy de la MS-13.

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Donald Antonio Barahona Quiñonez fue condenado a 26 años por posesión y tenencia con fines de tráfico y agrupaciones ilícitas. Otros 16 procesados, identificados como homeboys y con tatuajes alusivos a la estructura criminal, recibieron sentencias de 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas.