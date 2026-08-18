Crimen y Justicia
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Hallaron sin vida a un hombre en su casa de Córdoba: creen que su hijo lo mató y luego se quitó la vida

Ambos se encontraban sin vida en una vivienda de la localidad de Corralito. El mayor de los dos tenía un disparo en la cara y estaba sobre la cama. En la escena había un arma un vainas servidas

El crimen ocurrió el fin de semana en la pequeña comunidad de Corralito
El crimen ocurrió el fin de semana en la pequeña comunidad de Corralito
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Un padre y su hijo fueron hallados sin vida en una vivienda de la localidad cordobesa de Corralito y los investigadores caminan sobre la hipótesis de un posible homicidio seguido de suicidio.

Las víctimas, Alfredo Francisco Mignani, de 89 años, y Jorge Alfredo Mignani, de 63, pertenecían a una reconocida familia de la pequeña comunidad, y se dedicaban a la actividad agraria. Los encontraron el sábado por la noche después de que sus familiares dieran aviso a la Policía debido a que no podían contactarlos. Tampoco respondían los llamados telefónicos así que decidieron acercase a la casa de la calle Belgrano al 200.

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Al arribar los agentes e ingresar a la casa se encontraron con la escena que llevó a activar el procedimiento policial. El adulto mayor —conocido como “Cacho”— fue hallado acostado en una cama con un disparo de arma de fuego en el rostro y a los pocos metros yacía el cuerpo de su hijo Jorge, alias “Chichilo”. Junto a él se encontró una vaina servida y, debajo del cuerpo, un arma calibre 9 milímetros, según confirmó El Doce.

La despedida del Club Juventud Agrario (cjagrario)
La despedida del Club Juventud Agrario (cjagrario)

El caso derivó en una investigación judicial en la localidad del departamento Tercero Arriba y ahora el fiscal de Fuero Múltiple de Río Tercero, Alejandro Carballo, que quedó a cargo de la causa, deberá averiguar si la hipótesis principal respecto de un asesinato seguido de suicidio, es correcta o no. Sin embargo, aún se recaban elementos para establecer la secuencia de los hechos, los posibles motivos y la manera en que se desencadenó el episodio.

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El Centro Juventud Agrario los despidió mediante un mensaje en redes, dado que los hombres tenían un vínculo muy cercano con la institución. “El Centro Juventud Agrario despide con profundo pesar a Jorge Mignani y a su padre, ‘Cacho’, ante su fallecimiento”, expresaron desde la entidad.

Las autoridades arribaron al lugar yu encontraron ambos cuerpos sin vida
Las autoridades arribaron al lugar yu encontraron ambos cuerpos sin vida

En el mensaje, el club recordó con especial afecto a Jorge Mignani. “Defendió la camiseta del tricolor en la década del 90, también durante muchos años fue canchero y, por sobre todas las cosas, un hincha fiel y apasionado del club, dejando una huella imborrable en nuestra institución”, señalaron desde la institución. El comunicado cerró con un compromiso hacia la memoria de los fallecidos: “Hoy nos toca despedirlos con tristeza, pero también con el compromiso de seguir adelante para honrar su memoria”.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido en la vivienda de calle Belgrano.

Un hombre mató a una mujer y luego se suicidó

Femicidio suicidio Corrientes
Marina Rosalía Segovia murió por asfixia

Hace apenas una semana, un caso de homicidio seguido de suicidio tuvo lugar en Corrientes. Sergio Hugo Sánchez, de 36 años, estranguló a una mujer, con quien se cree tenía una relación de pareja, y luego se quitó la vida en el interior de una vivienda del barrio Bañado Norte. La víctima fue identificada como Marina Rosalía Segovia, de 46 años.

Su hijo se acercó al domicilio de Pasaje Dante al 300, entre Pasaje El Cartero y la calle Rolón, al advertir que su madre no daba señales de vida. Al encontrar la puerta y las ventanas cerradas, forzó el ingreso. Adentro, halló a Segovia sin vida al lado de una cama, con un cable tipo USB al cuello, y a Sánchez muerto en una silla del living, con el cable de uno de los televisores de la casa. Según fuentes judiciales, el hombre permaneció varias horas junto al cadáver de su pareja antes de suicidarse.

El personal de la Comisaría 6ta. Urbana se hizo presente tras el aviso del joven. La causa quedó a cargo del fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio Criminal N°9 (UFIC N°9) de Corrientes, quien ordenó el secuestro de dos teléfonos celulares y la toma de declaraciones a testigos.

Familiares de Sánchez señalaron que ese día el hombre les había comunicado que saldría a jugar al fútbol y luego iría a la iglesia, pero no regresó. En el lugar, los cajones de los muebles aparecieron revueltos, lo que llevó a los pesquisas a sospechar que antes del crimen hubo una discusión. Los vecinos del barrio declararon no haber escuchado ruidos, y las autoridades descartaron la hipótesis de un robo al comprobar que no faltaba nada en la vivienda.

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