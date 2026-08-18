Bajaba de su 4x4 y lo asesinaron de un balazo: el video del brutal crimen de un contratisa en Lomas de Zamora

Motochorros asesinaron a balazos a un vecino de Ingeniero Budge

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Un brutal crimen con tintes mafiosos tuvo lugar este sábado en la localidad de Ingeniero Budge, partido bonaerense de Lomas de Zamora. Allí, dos motochorros sorprendieron a Jorge Britos Alcaraz cuando llegaba a un kiosco de la zona y, sin mediar palabras, lo asesinaron de un balazo a quemarropa.

En su intento por defenderse del ataque, la víctima logró extraer un arma de fuego e hirió a uno de los atacantes, que más tarde fue detenido por personal de la Sub DDI departamental. Su cómplice, en tanto, continúa prófugo.

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Según confiaron fuentes del caso a Infobae, Britos Alcaraz, de 53 años y nacido en Paraguay, fue atacado minutos después de las 23:20 frente a un comercio y una iglesia evangélica ubicados sobre la calle Cosquín al 1300. Hasta allí había llegado en su Ford Ranger negra, de la cual se encontraba descendiendo al momento del ataque.

Los atacantes enfilaron directo hacia Jorge Britos Alcaraz y lo asesinaron de un balazo a quemarropa.

El video que encabeza esta nota muestra el momento exacto en que los atacantes, ambos a bordo de una moto y con sus rostros ocultos, doblaron desde Ejército de los Andes y enfilaron directo hacia la víctima.

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Una vez que quedaron cara a cara con Britos Alcaraz, el sicario que viajaba en el asiento del acompañante saltó de la moto y efectuó un disparo dirigido al pecho de la víctima.

A pesar de que estaba malherido, Britos Alcaraz alcanzó a tomar el arma de fuego que llevaba consigo e hirió a uno de los atacantes. No obstante, ambos lograron darse a la fuga.

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La víctima alcanzó a herir al tirador, pero igualmente logró darse a la fuga junto a su cómplice.

Ya en el lugar del hecho, personal de la Comisaría 10a de Ingeniero Budge de la Policía Bonaerense halló una pistola calibre 9mm marca Taurus -sin impedimento- con 10 municiones intactas en su cargador y una vaina servida del mismo calibre.

Luego, los agentes entrevistaron a la pareja de la víctima, de 27 años. Ella fue la primera persona que vio a Britos Alcaraz tendido sobre la calle, ya sin signos vitales, y en la grabación de una cámara de seguridad se observa cómo ingresó desesperada al negocio para pedir ayuda.

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Los investigadores identificaron a los sospechosos por el seguimiento de cámaras

En diálogo con los uniformados, la mujer relató que escuchó una detonación y salió a toda velocidad del local. Y al dirigirse hacia la camioneta de su novio, se encontró con lo peor.

Ante este escenario, el fiscal Nicolás Espejo, titular de la UFI N° 7 lomense, dispuso una serie de diligencias para dar con los autores y esclarecer el crimen de Britos Alcaraz, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas. Así, los investigadores pudieron determinar la mecánica del homicidio y descartar, en principio, la hipótesis de un crimen en ocasión de robo.

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Horas después, la esposa de Britos Alcaraz, de 51 años, se presentó en la seccional policial y contó que la víctima se había retirado de su domicilio a las 6 de la madrugada sin informar hacia dónde se dirigía. Además, informó que estaba al tanto de la relación paralela que mantenía su marido y del hijo que había tenido fruto de ese vínculo.

Sebastián Abel Rodríguez (22), el tirador.

En el marco de la investigación, personal del GTO (Grupo Táctico Operativo) de la comisaría local y agentes de la Sub DDI de Lomas de Zamora lograron individualizar a los sospechosos a partir del seguimiento de cámaras y apuntaron a dos domicilios como posibles lugares de ocultamiento.

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En ese sentido, el segundo video que incluye esta nota muestra que, unas dos horas después del crimen, los sospechosos llegaron a toda velocidad a un domicilio de la zona. Una vez allí, el delincuente herido descendió del rodado e ingresó tambaleando a la propiedad.

De esa manera, en uno de los procedimientos se concretó la detención del tirador, identificado como Sebastián Abel Rodríguez, de 22 años. Al momento de su captura, el joven presentaba una herida de arma de fuego en el lado izquierdo del cuello, con orificios de entrada y salida, y vestía prendas similares a las observadas en el hecho.

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Al momento de su detención, Rodríguez tenía una herida de arma de fuego en la zona izquierda del cuello.

Por su parte, Kevin Ezequiel Lezcano (23), el conductor de la moto, posee antecedentes por encubrimiento y hasta este martes a la mañana continuaba prófugo.

Fuentes del caso consultadas por este medio indicaron que, mientras continúa la investigación, aún no se pudo determinar el móvil del ataque contra Britos Alcaraz. Si bien el fiscal Espejo no descarta por completo la hipótesis de una tentativa de robo, otra posibilidad es que el contratista haya sido víctima de un ajuste de cuentas.

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