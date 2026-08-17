Crimen y Justicia
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“Para romperle una pierna, seguro”: el escalofriante chat sobre un policía entre un ex funcionario de La Plata y un capo de la mafia china

Se trata de Ke Deqiang y Jonathan Manuel Reyes, detenido la semana pasada tras una investigación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Reyes está acusado de alquilarle sus servicios al capo para manipular habilitaciones y clausuras

Video: la fuga de Ke Deqiang de la Comisaría 1° de La Plata, marzo de 2022
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Jonathan Emanuel Reyes se negó a declarar ante la Justicia este viernes último, tras ser detenido por la Policía Federal. Ex funcionario de la Municipalidad de La Plata, el antiguo jefe de la Subsecretaria de Convivencia y Control Ciudadano enfrenta una acusación inédita en la historia criminal reciente de la Argentina: venderle sus servicios a la mafia china, precisamente, al mayor capo de la capital provincial, el supuestamente muerto Ke Deqiang.

La semana pasada, tras una investigación que comenzó en 2023, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó su arresto, en una megacausa que terminó con otros diez detenidos y el allanamiento a un contador que trabajó en el pasado para un ministerio provincial.

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Reyes está acusado de ser parte de la asociación ilícita encabezada por Deqiang, mencionado como muerto a tiros años atrás por fuentes del mundo del delito, aunque el fiscal jamás vio su tumba, mucho menos su certificadio de defunción. La lista de delitos es notable: juego clandestino, amenazas, pago de coimas.

Un celular incautado años atrás reveló el vínculo entre Deqiang y Reyes, con conversaciones particularmente intensas que ocurrieron a fines de 2022. ¿El negocio entre ambos? Simple: la supuesta venta de habilitaciones y clausuras, así como la entrega de licencias, todo por una tarifa de casi 300 dólares por trámite sucio.

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Ke Deqiang, muerto según rumores del mundo del crimen

El ex funcionario trataba al capo con una familiaridad insólita. Le decía “gato”, “boludo”, “gllún” “Ah, pero querés romper todo”, le dice, socarronamente, el ex funcionario al supuesto capo mafia en un audio.“Vos me dijiste ya solucionado (sic). ¿Qué pasa? ¿Otra vez hoy viene la acta?“, le insistió el mafioso en una conversación de octubre de 2022. Deqiang, según la acusación, alquilaba los servicios de su presunto contacto en la Municipalidad platense. “Apurate, que si me pasás eso ahora, lo tengo a la tarde, pelotudo”, le reclamaba Reyes en otra conversación.

Sin embargo, hay una conversación que se destaca de entre todas. Ocurrió el 20 de enero de 2022 por la mañana. “Dale, levantate, que hay que ir a trabajar”, lo despertó Reyes a su contacto. “¡Boludo! ¡Tan temprano!“, le replicó Deqiang. No hablarían de habilitaciones, sino de un policía, en un tono alarmante.

“Este policía boludo. El dice a la tarde, él quiere ir preguntar bien, si da solucionar o no. Sino, no puede abrir, dice. Quiere seguir a clausurar. Este policía, re puto. Ahora, ahora yo llamar a la jefe para mandar para Chascomús a este puto”.

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Diez de los once detenidos en la causa de Condomí Alcorta

“Ahí me ocupo”, respondió Reyes. Sin embargo, Deqiang no se tranquilizaba. “¿Qué se mete él?“, siguió. Luego, expuso su plan:

“No, no, que para matar. Para lastimar, para la… para romperlo una pierna (sic), seguro".

El funcionario, un subsecretario en función, le respondió: “Si querés vamos mañana y bsucamos la casa. Yo más o menos me ubico dónde es”. Deqiang, sorprendido, le sugirió que pare un poco: “¿Vos estás loco? Después tengo problema".

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Arma incautada a la banda de Deqiang

Parecería una cuestión aislada, pero recordar el vínculo entre Deqiang y la Policía Bonaerense es inevitable. Deqiang, alias “Matías”, registrado como supermercadista en la AFIP de ese entonces, con actividad comercial en el país desde 2006, decía ser un referente de su comunidad, el presidente de la supuesta Cámara de Comercio de Supermercados Chinos de la ciudad de La Plata, Beriso y Ensenada.

En marzo de 2022, Deqiang fue detenido por orden de Condomí Alcorta, en una causa previa. La Bonaerense lo alojó en la Comisaría 1° de La Plata, pleno centro de la ciudad. Una noche, el capo se levantó de su celda y se fue. Trepó el portón de la seccional para no volver, en una fuga obscena.

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