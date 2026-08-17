Crimen y Justicia
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Tiroteo entre un policía y motochorros en La Matanza: un adolescente murió, hay cuatro aprehendidos y un prófugo

El enfrentamiento armado ocurrió en las inmediaciones de las calles Obligado y Santa Catalina, entre un efectivo de la Ciudad que estaba de civil y al menos cinco jóvenes menores de 19 años

Una cámara de seguridad registró el momento en el que el efectivo disparó para evitar el asalto

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Un intento de robo en Laferrere terminó con un adolescente fallecido y varios heridos luego de que un enfrentamiento armado se produjera en plena vía pública. El intercambio comenzó cuando un grupo de motochorros increpó a un policía que se encontraba de civil junto un amigo, para robarle la moto.

La escena se produjo en las inmediaciones de las calles Obligado y Santa Catalina del partio de La Matanza, e involucró a un efectivo de la fuerza policial de la Ciudad. Según pudo saber Infobae de fuentes vinculadas a la investigación, el oficial de 21 años viajaba en su motocicleta Corven Mirage junto a otro joven de 19. En ese momento, los asaltantes se les acercaron y, tras identificarse como policía para evitar el robo, comenzó el enfrentamiento. Los delincuentes emprendieron la fuga con la motocicleta del agente, aunque uno de ellos quedó tendido en el lugar con una herida de arma de fuego.

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Inmediatamente las autoridades acudieron al llamado y en el lugar constataron que el joven herido, identificado posteriormente por un familiar, como L.G.H. de 15 años, había muerto. Junto al cuerpo se halló una motocicleta Honda GLH sin patente visible. Las primeras pericias del caso quedaron a cargo de fuerzas federales, conforme lo dispuso el Dr. Fornaro de la UFI Homicidios.

Poco después del tiroteo, las autoridades tomaron conocimiento de que en el Hospital Balestrini había ingresado otro joven con herida de arma de fuego en el hombro derecho, identificado como B.A.H. (15). En paralelo, en el Hospital Kirchner fue atendido B.N.A. (17) con una lesión similar en el brazo derecho, quien posteriormente fue derivado al Hospital Simplemente Evita.

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Las cámaras de seguridad del área resultaron clave para la investigación. El análisis de las imágenes permitió determinar que B.A.H., quien inicialmente declaró haber sido víctima de un intento de robo, en realidad había participado del asalto. Lo descubrieron deido a la vestimenta, la misma utilizada durante el hecho.

Fuentes de la investigación aseguraron a este meio que cuatro personas permanecen aprehendidas por el caso. Además, se confirmó que la motocicleta del policía fue secuestrada como parte de las diligencias judiciales. Uno de los sospechosos logró darse a la fuga y es intensamente buscado.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Volpicina de la UFI Menores, quien caratuló la causa como homicidio criminis causa, dado que los motochorros habrían actuado con la intención de matar. El fiscal también dispuso la aprehensión de los menores involucrados y ordenó el cumplimiento de las pericias correspondientes por parte de fuerzas federales.

Entraron a robar a un departamento y los detuvieron

Tres hombres con caras pixeladas son custodiados por policías frente a una persiana metálica, con una mochila, una laptop y cables en el suelo
Tres hombres chilenos son custodiados por la Policía de la Ciudad en Balvanera tras ser detenidos por intentar robar en un departamento, con objetos recuperados en el suelo.

La Policía de la Ciudad detuvo a tres ciudadanos chilenos que ingresaron por el balcón a un departamento del barrio porteño de Balvanera para robar en la madrugada del domingo. El operativo se desencadenó tras la denuncia de una joven de 19 años, también de nacionalidad chilena, que alertó sobre la presencia de los intrusos en su vivienda de la calle José Evaristo Uriburu al 700. Los delincuentes, de 28, 30 y 33 años, se llevaron un bolso, una notebook con su cargador, una campera, un morral y una pinza metálica antes de escapar.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 3 C coordinaron el rastreo con el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), cuyas cámaras permitieron reconstruir la ruta de escape. Uno de los sospechosos fue hallado oculto debajo de un container de basura en Lavalle al 2300, donde también se recuperaron parte de los objetos descartados. Los otros dos fueron interceptados en la avenida Corrientes al 2400. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 dispuso su detención bajo la carátula de hurto agravado por escalamiento y el secuestro de los elementos recuperados.

El episodio no fue el único del fin de semana. El sábado, cuatro jóvenes de entre 17 y 19 años fueron detenidos tras ingresar también por un balcón al departamento de una pareja colombiana en la avenida Álvarez Thomas al 800, en el límite entre Colegiales y Chacarita. Los sospechosos sorprendieron a las víctimas mientras dormían y las amenazaron para apoderarse de sus pertenencias. La policía los halló ocultos en la terraza de un edificio vecino y recuperó una consola de videojuegos, varios relojes y otros objetos. Dos de los detenidos, de 17 años, ya registraban antecedentes por robo de automóvil y robo a mano armada respectivamente.

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