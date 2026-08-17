Alerta en un sector clave de la industria: produjo 4,4% menos en julio y usó solo el 39,2% de sus instalaciones

La producción registró una caída interanual de 4,4% en julio y acumuló una contracción de 5,5% durante los primeros siete meses de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actividad metalúrgica volvió a mostrar en julio un desempeño negativo y se mantuvo en niveles reducidos de producción. Según el informe mensual elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el sector registró una caída interanual de 4,4%, mientras que frente a junio presentó un incremento de apenas 0,1 por ciento.

Con este resultado, la actividad metalúrgica acumuló una contracción de 5,5% en los primeros siete meses de 2026. El registro de julio mantuvo al sector en un piso históricamente bajo, de acuerdo con el relevamiento de la entidad.

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Uno de los principales indicadores que reflejó el escenario fue la utilización de la capacidad instalada. Durante julio, las empresas metalúrgicas utilizaron apenas el 39,2% de su capacidad productiva, uno de los niveles más bajos en términos históricos.

El indicador registró además una caída de 6 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. De acuerdo con Adimra, este nivel reflejó un uso muy acotado del aparato productivo y resultó similar a los registros correspondientes a la salida de la pandemia de 2020.

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Un informe de ADIMRA indica que la producción metalúrgica registró una variación interanual de -4,4% en julio y una utilización de capacidad del 39,2%.

La evolución de la producción y el bajo nivel de utilización de las instalaciones se dieron en un contexto en el que las distintas ramas que integran la actividad mostraron, en su mayoría, variaciones negativas.

Caída en la mayoría de los sectores

El comportamiento sectorial presentó un panorama contractivo durante julio. Autopartes fue la única rama que registró un crecimiento frente al indicador previo, con una variación de 1,9%. Sin embargo, el rubro acumuló una caída de 3,1% durante los últimos seis meses.

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El resto de las actividades relevadas por Adimra presentó descensos interanuales. Bienes de Capital registró una baja de 9,5%, la mayor entre las ramas mencionadas en el informe. En tanto, Maquinaria Agrícola cayó 7,7%, mientras que Equipos y Aparatos Eléctricos presentó una disminución de 4,3%. En Equipamiento Médico, el retroceso alcanzó 3,9%.

Un gráfico de barras detalla las variaciones interanuales de la producción en diversos sectores metalúrgicos durante julio, con autopartes como único rubro en crecimiento.

También se registraron bajas en Carrocerías y Remolques, con una caída interanual de 3,4%; Otros Productos de Metal, con una disminución de 1,7%; y Fundición, con un descenso de 1,5%.

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Los resultados mostraron así que el retroceso de la actividad metalúrgica durante julio alcanzó a la mayor parte de las ramas relevadas. La excepción fue Autopartes, aunque el rubro también acumuló una variación negativa durante los últimos seis meses.

El análisis realizado según las distintas cadenas de valor también mostró resultados negativos. Todas las cadenas registraron una caída por segundo mes consecutivo.

La mayor contracción correspondió a Consumo Final, con un descenso interanual de 9,6%. En segundo lugar se ubicó Construcción, con una baja de 8,2%. La cadena Agrícola registró una disminución de 7,9%, mientras que Minería presentó una contracción de 6,4%.

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Por su parte, Petróleo y Gas mostró una caída de 4,4%, mientras que Energía Eléctrica registró un descenso de 3,2%. También se observaron bajas en las cadenas de Alimentos y bebidas, con una contracción de 2,6%, y Automotriz, con una disminución de 1,1%.

El nivel de empleo de las empresas metalúrgicas cayó 2,2% interanual y registró una baja de 0,2% respecto de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de Adimra, Elio Del Re, describió el escenario de la actividad metalúrgica y señaló que la producción continuó estancada, con índices de productividad históricamente bajos. Según expresó, esta situación configuró un escenario de incertidumbre que dificultó avizorar un sendero de recuperación. Del Re también destacó la persistencia de una retracción en el mercado y señaló que la baja demanda afectó a todos los sectores productivos.

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En ese sentido, sostuvo que esta situación dificultó la operatividad de muchas empresas y planteó como necesario el desarrollo de herramientas destinadas a promover la inversión para sostener el empleo dentro del entramado industrial.

Qué pasó en las principales provincias metalúrgicas

La caída de la actividad también se extendió a las principales provincias metalúrgicas relevadas, aunque con diferentes niveles de intensidad.

Córdoba registró el retroceso más pronunciado, con una caída interanual de 7,9%. Según el informe, el resultado provincial estuvo explicado principalmente por el desempeño de maquinaria agrícola y autopartes.

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En Buenos Aires, la actividad metalúrgica presentó una baja de 5,8%, con descensos concentrados en bienes de capital y equipo médico. Por su parte, Mendoza registró una caída de 4,6%, mientras que Entre Ríos mostró una disminución de 4,2%. En ambos casos, el retroceso estuvo determinado por el desempeño de los bienes de capital.

Entre las provincias relevadas, Santa Fe presentó la baja más acotada, con una contracción de 3,8%.

En esa provincia, el resultado tuvo una distribución más repartida entre las empresas relevadas. Las caídas en equipos y aparatos eléctricos y maquinaria agrícola determinaron el signo negativo del conjunto.

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En cuanto al nivel de empleo aportado por las empresas del sector, también mostró una variación negativa durante julio, con una caída interanual de 2,2%. En la comparación con junio, el descenso fue de 0,2%.

Expectativas

Las expectativas para los próximos meses tampoco mostraron modificaciones significativas. Según el relevamiento de Adimra, 7 de cada 10 empresas no esperan cambios en su producción durante el próximo trimestre.

El dato se registró en un contexto de producción estancada y sin señales de recuperación de la demanda interna, de acuerdo con el informe. La mayoría de las empresas relevadas mantuvo así una expectativa de estabilidad para sus niveles de producción.