Crimen y Justicia
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Una capilla en Mar del Plata denunció un episodio de vandalismo: “Romper por romper”

Las autoridades religiosas de la parroquia ubicada en calle 44 entre 459 y 461 en la zona sur de la ciudad balnearia manifestaron que se trata de un hecho recurrente

Edificio blanco con techo oscuro y cruz roja en la fachada. Grupo de niños y adultos sobre césped. Árboles, cielo azul, poste de madera y rueda de bicicleta visible
La Capilla Guadalupe y su salón de usos múltiples en Mar del Plata fueron otra vez objeto del vandalismo (Google Maps)
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La comunidad de la Capilla Guadalupe, situada en la zona sur de Mar del Plata, sufrió un episodio de vandalismo este fin de semana y con este ya son varios los ataques que se registraron.

El salón de usos múltiples fue violentado por un grupo de personas que provocaron importantes destrozos en sus instalaciones. La institución religiosa dinfundió las imágenes del desastre que dejaron.

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El hecho ocurrió en el espacio ubicado en la calle 44 entre 459 y 461, donde los responsables ingresaron sin autorización, según informó el portal 0223. A través de un mensaje, las autoridades del lugar lamentaron la repetición de este tipo de incidentes. “Estamos tristes. Nuevamente nos entraron en el salón de usos múltiples. Como se ven en las fotos, los destrozos son importantes”, comunicaron desde la Capilla Guadalupe.

No es la primera vez que atraviesan una situación similar. Según informó la institución, los ataques vandálicos se han vuelto recurrentes, sobre todo en un espacio que cumple una función social fundamental para los habitantes del barrio, albergando actividades que van desde reuniones comunitarias hasta talleres y eventos solidarios.

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“Romper por romper”, resumieron con indignación, indicó el mismo portal local. aludiendo a la falta de propósito en los daños ocasionados.

Piso cubierto de objetos esparcidos, incluyendo ropa, cajas, una silla rota, un bombo y bolsas en un interior
El salón de usos múltiples de la capilla Guadalupe en Mar del Plata presenta mobiliario roto y objetos esparcidos por el suelo tras sufrir destrozos (0223)

El ataque a la Capilla Guadalupe no es un caso aislado. En La Plata, delincuentes robaron la parroquia San Mateo de la localidad de Ringuelet tras forzar la reja de una ventana, y se llevaron USD 1.500, $4 millones en efectivo y una notebook pertenecientes a las donaciones de los fieles. El hecho ocurrió a comienzos de julio en la parroquia San Mateo de la localidad de Ringuelet, en La Plata.

Todo pasó mientras el sacerdote Diego José Bacigalupe, de 45 años, estaba ausente. Al regresar pasada la medianoche, encontró el templo revuelto y advirtió el faltante de dinero y una computadora.

Según trascendió en base a fuentes policiales, Bacigalupe había salido alrededor de las 20.30 del sabado 4 de julio, para participar de una conferencia del Círculo San Esteban en Villa Elisa. Al volver, cerca de las 0.30, notó que una reja del frente estaba forzada y llamó al 911. Cuando el personal policial arribó a la parroquia, confirmó que no había intrusos y recorrió las instalaciones junto a los efectivos.

Habían actuado en la planta baja, donde funciona la casa parroquial. llí encontraron muebles abiertos y los ambientes revueltos. La habitación del sacerdote, en la planta alta, también presentaba desorden. El parte policial consignó que faltaban dinero en efectivo perteneciente a las donaciones de los fieles y una notebook Acer Swift 5 de color azul, aunque el monto exacto quedó “a establecer”. Según el portal 0221, los ladrones se llevaron USD 1.500, $4 millones en efectivo y la computadora.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 9 de La Plata y fue caratulada como robo en ausencia. Los investigadores trabajan sobre las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir el recorrido de los delincuentes, determinar cuánto tiempo permanecieron dentro del templo y establecer si escaparon en algún vehículo. Hasta el momento no hay detenidos.

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