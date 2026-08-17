Crimen y Justicia
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Persecución y choque en Floresta: cuatro delincuentes terminaron detenidos tras robar en un edificio

Los asaltantes intentaron darse a la fuga al detectar la presencia policial, pero finalmente fueron arrestados a 10 cuadras del lugar tras chocar con un patrullero

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El barrio porteño de Floresta fue escenario este lunes a la madrugada de una feroz persecución policial, la cual se desencadenó cuando efectivos de la Policía de la Ciudad divisaron a cuatro delincuentes que salían de un edificio al que habían ingresado para robar en uno de los departamentos. Los asaltantes intentaron darse a la fuga al detectar la presencia policial, pero finalmente fueron arrestados y quedaron a disposición de la justicia.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho se registró minutos después de las 0, cuando los agentes de la Comisaría Vecinal 11 A fueron notificados de un robo en proceso en el interior de una torre ubicada sobre avenida Nazca al 1700.

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Al arribar al lugar, los uniformados observaron cómo cuatro hombres se subían rápidamente a un Peugeot 208 gris y emprendieron la fuga.

Ante ese escenario, la Policía porteña dispuso un operativo cerrojo para detener a los ladrones.

Mientras circulaba a toda velocidad, el vehículo en el que viajaban los sospechosos chocó de frente contra un móvil policial en el cruce de Bahía Blanca y Alejandro Magariños Cervantes, a unas 10 cuadras del lugar del robo y a 6 del estadio Islas Malvinas del Club Atlético All Boys.

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Los asaltantes, de 22, 23, 30 y 31 años, abandonaron el auto e intentaron escapar a pie, pero fueron detenidos a los pocos metros.

El video que encabeza esta nota, registrado por la motocam de Infobae, muestra que el patrullero de la Policía porteña quedó dañado en el costado derecho del paragolpes delantero. En tanto, el auto en el que viajaba la banda fue el más afectado por la colisión: terminó con sus neumáticos delanteros totalmente destruidos y quedó detenido al lado de otros autos que se encontraban estacionados.

Tras producirse la colisión, los cuatro ladrones fueron trasladados por personal del SAME hacia el hospital Álvarez, todos con lesiones leves, mientras que un efectivo policial fue derivado al hospital Vélez Sarsfield.

Además de concretar las detenciones de los delincuentes, el personal policial secuestró el auto utilizado por la organización, 2.200 dólares en efectivo, tres teléfonos celulares, dos manojos de llaves, un par de guantes de neoprene, un par de guantes de polar negro, cinco guantes de látex negros y un control con alarma.

Al registrar los prontuarios de los detenidos, los efectivos corroboraron que el delincuente de 22 años ya contaba con dos causas por robo, de 2022 y 2025; el de 30 años, antecedentes por lesiones leves en 2021 y tenencia de arma de fuego de uso civil; y el de 31 años, dos antecedentes de 2023 por robo por escalamiento y robo en poblado y en banda.

Por su parte, el detenido de 23 años no cuenta con historial delictivo.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo de Darío Bonanno, que ahora trabaja para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y si los detenidos tuvieron participación en hechos similares.

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