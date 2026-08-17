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Apagón en La Plata: el incendio fue controlado y la compañía aseguró que trabaja para restablecer progresivamente el servicio

EDELAP informó que dará prioridad a hospitales, centros de salud, establecimientos sanitarios y otras dependencias consideradas críticas para la atención de la población

El siniestro se registró a las 3 de la madrugada sobre la calle 9, entre 527 y 528.

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Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en una instalación de la Subestación Tolosa provocó un importante apagón que dejó sin suministro eléctrico a miles de usuarios de La Plata y localidades cercanas. La emergencia obligó a movilizar a bomberos, personal de Defensa Civil y técnicos especializados para controlar las llamas y comenzar con las tareas de recuperación del servicio.

A través de un comunicado oficial, EDELAP informó que el siniestro se produjo a las 2:30 de la madrugada en una instalación ubicada dentro de la Subestación Tolosa, emplazada sobre la calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. La empresa indicó que las causas que originaron el incendio aún se encuentran bajo investigación.

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Tras detectarse el foco ígneo, se puso en marcha un operativo de emergencia en el que participaron varias dotaciones de Bomberos, agentes de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y equipos técnicos de la distribuidora eléctrica.

Según informó la compañía, “el incendio ya se encuentra controlado gracias al trabajo coordinado de todos los organismos que intervinieron en la emergencia”.

Como medida preventiva, además, se dispuso la evacuación de vecinos que residen en inmuebles cercanos a la instalación afectada para evitar riesgos mientras se desarrollaban las tareas de extinción y evaluación de daños.

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Las imágenes registradas durante la madrugada mostraron una intensa actividad de los equipos de emergencia, que trabajaron durante varias horas para contener el fuego y evitar que alcanzara otras áreas de la subestación.

El apagón se produjo tras un incendio en una central eléctrica de Tolosa (Foto: @Garmen_Feysulaj)
El apagón se produjo tras un incendio en una central eléctrica de Tolosa (Foto: @Garmen_Feysulaj)

Como consecuencia del incidente, se produjo una interrupción significativa del servicio eléctrico en distintos puntos de la capital bonaerense y su zona de influencia.

De acuerdo con el reporte difundido por EDELAP, los cortes afectan sectores del casco urbano de La Plata y los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

La falta de energía generó complicaciones en la circulación debido a la salida de servicio de numerosos semáforos, además de afectar la actividad comercial y el funcionamiento habitual de hogares y oficinas. Durante varias horas, amplios sectores de la ciudad permanecieron prácticamente a oscuras.

Frente a la magnitud del corte, la empresa puso en marcha un esquema especial de contingencia destinado a restablecer progresivamente el suministro.

El apagón se produjo tras un incendio en una central eléctrica de Tolosa (Foto: @Garmen_Feysulaj)
El apagón se produjo tras un incendio en una central eléctrica de Tolosa (Foto: @Garmen_Feysulaj)

La distribuidora explicó que actualmente trabaja en la reconfiguración de la red eléctrica para abastecer nuevamente a las zonas afectadas, otorgando prioridad a los servicios esenciales. Entre ellos se encuentran hospitales, centros de salud, establecimientos sanitarios y otras dependencias consideradas críticas para la atención de la población.

Para sostener estas tareas, EDELAP desplegó un operativo técnico que incluye cuadrillas especializadas y grupos electrógenos destinados a asistir a los sectores más comprometidos mientras avanzan las reparaciones.

La compañía aseguró que dispuso la totalidad de sus recursos técnicos y operativos para enfrentar la emergencia. Además, indicó que sus trabajadores continuarán desempeñando tareas de manera ininterrumpida hasta lograr la normalización completa del suministro eléctrico.

El plan contempla una reposición gradual del servicio, ya que la recuperación depende de la evaluación de los daños sufridos por la infraestructura afectada y de la implementación de maniobras técnicas para redistribuir la energía disponible.

Fuentes de la empresa señalaron que las tareas son complejas debido a la importancia estratégica de la Subestación Tolosa dentro del sistema de distribución eléctrica que abastece a gran parte de la región.

La empresa reiteró sus disculpas a los usuarios afectados por los inconvenientes ocasionados y aseguró que continuará brindando información actualizada sobre el avance del operativo a través de sus canales oficiales.

Por el momento, las cuadrillas continúan trabajando en distintos puntos de la red con el objetivo de devolver el suministro a los miles de usuarios que permanecen afectados por uno de los cortes de energía más importantes registrados en La Plata durante los últimos años.

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