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Noche de agresiones en Gran Hermano: el fuerte cruce entre Sol Abraham y Tamara Paganini

La circulación de videos editados generó confusión sobre el incidente. Tras la aclaración de Santiago del Moro se difundió el material íntegro

La confrontación en GRan Hermano entre dos participantes, Sol y Tamara
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La noche del sábado en la casa de Gran Hermano 2026 dejó una de las escenas más comentadas de la temporada, con un confuso cruce entre Solange Abraham y Tamara Paganini en plena fiesta. El episodio, que rápidamente circuló en redes sociales a través de recortes de video, generó interpretaciones diversas y acusaciones cruzadas entre las protagonistas. El domingo, finalmente, se difundieron las imágenes completas y se aclaró lo sucedido.

Todo comenzó cuando Solange cantaba la frase “las plantas agresivas afuera”. En ese momento, Tamara, quien minutos antes había realizado un gesto provocador hacia ella, se acercó para enfrentarla. Ambas quedaron cara a cara, aumentando la tensión entre los participantes y ante la mirada de sus compañeros. Paganini tosió durante el enfrentamiento, lo que desató la discusión más intensa de la noche.

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En medio del altercado, Sol denunció en voz alta: “Tamara me escupió en la boca”. Este reclamo fue respaldado por su actitud posterior, ya que se retiró visiblemente molesta a lavarse los dientes y siguió manifestando su indignación ante otros integrantes de la casa. Abraham sostuvo su versión con firmeza y la repitió en varias ocasiones, tanto ante sus compañeros como en el confesionario, donde, acompañada por Tomy Riguera y entre lágrimas, expresó: “Es un montón y no da, me escupió en la boca y son malos porque dicen que yo miento”.

Por su parte, Tamara presentó una explicación completamente opuesta. “Solange me fue a buscar”, aseguró, atribuyendo a Abraham la responsabilidad del inicio del conflicto. Paganini justificó su reacción diciendo que tosió porque le cayó saliva encima: “Me cayó saliva encima mío. Es lógico, me dio asco”. Al reencontrarse en el antebaño, la tensión aumentó y las versiones siguieron siendo incompatibles. Solange le reprochó: “Yo solo te dije que eras una planta agresiva y me escupiste en la boca”; la respuesta de Paganini fue inmediata: “Tu saliva saltó a mi boca, no me escuchás porque no te conviene”.

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Grupo de personas en una fiesta con luces de colores y un logo de Gran Hermano. En la parte inferior, texto dorado con una barra de progreso
Participantes de Gran Hermano en una fiesta antes de un incidente entre Sol Abraham y Tamara Paganini.

Las primeras imágenes del enfrentamiento habían circulado editadas, lo que alimentó rumores sobre una supuesta agresión física. Ante la confusión generada en redes y la preocupación de los televidentes, el conductor del programa, Santiago del Moro, decidió emitir la secuencia completa y aclarar lo sucedido antes de mostrar el video íntegro. “No fue un golpe. Fue un intercambio de escupitajos. No suena lindo, pero fue eso lo que pasó”, explicó Del Moro, desmintiendo la existencia de violencia física en el episodio.

La emisión de las imágenes completas sirvió para disipar una de las principales dudas que había generado el video viral: no hubo una agresión física a golpes entre Abraham y Paganini. El episodio se limitó a un cruce verbal y un intercambio de escupitajos, aunque la tensión entre ambas fue evidente y el clima dentro de la casa se volvió aún más tenso tras el incidente.

De acuerdo con la secuencia mostrada, el cruce se produjo en la pista de baile durante la fiesta del sábado. Solange y Tamara quedaron frente a frente, el intercambio verbal subió de tono y, tras la tos de Paganini, ambas se acusaron mutuamente de haber escupido a la otra. La discusión fue abruptamente interrumpida por el final de la fiesta, pero las repercusiones continuaron en los minutos siguientes.

Luego del incidente, Sol buscó calmarse y se dirigió a lavarse los dientes, repitiendo su versión de los hechos ante sus compañeros. La situación generó un ambiente de incomodidad y malestar no solo entre las protagonistas, sino en todo el grupo, que presenció el cruce sin intervenir directamente. El reencuentro en el antebaño entre Abraham y Paganini sumó un nuevo capítulo al conflicto, con otro intercambio de reproches y defensas cruzadas.

Tres personas en un baño. Una mujer de vestido brillante plateado y otra de vestido negro strapless discuten. Un hombre con camiseta blanca observa
Sol Abraham y Tamara Paganini mantienen una discusión en el programa de televisión Gran Hermano, mientras un tercer participante observa la escena.

El episodio continuó teniendo impacto en la dinámica diaria de la casa, ya que tanto Abraham como Paganini mantuvieron sus posturas y buscaron respaldo en sus compañeros. La discusión, lejos de resolverse, se trasladó al confesionario, donde Solange, acompañada por Tomy Riguera, reiteró entre lágrimas su versión y la angustia que le produjo la situación.

El episodio rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre qué había ocurrido realmente y quién tenía razón. Los recortes editados del video inicial circularon con velocidad, alimentando teorías y especulaciones sobre una posible agresión física. La viralización del momento obligó a la producción y al conductor a mostrar la secuencia completa para aclarar el contexto y disipar interpretaciones erróneas.

La difusión de las imágenes completas permitió a la audiencia comprender que no hubo un golpe, sino un intercambio de escupitajos, y que las versiones de Abraham y Paganini siguen siendo incompatibles. El episodio dejó en evidencia cómo las percepciones pueden variar según el recorte de la información y la influencia de las redes en la construcción de relatos dentro del reality.

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