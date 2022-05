Un capo de la mafia china se fugó caminando de una comisaría bonaerense: sospechan de policías corruptos

Video: la fuga de Ke Deqiang captada por las cámaras.

A mediados de marzo, la Dirección Enlace Interpol de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense desplegó a sus efectivos en La Plata para capturar a los cabecillas de una mafia china que se dedicaba a extorsionar a comerciantes de la comunidad.

Su líder, de acuerdo a la investigación, era el propio presidente de la Cámara de Comercio de Supermercados Chinos de la ciudad de La Plata, Beriso y Ensenada, un hombre identificado como Ke Deqiang, alias “Matías” (44) , registrado como supermercadista en la AFIP, con actividad comercial en el país desde 2006, con la compra y venta de fondos de comercio, con varios viajes a China registrados en los últimos años según la investigación encabezada por el fiscal Juan Condomí Alcorta.

La Cámara, aseguran fuentes que conocen los movimientos del hampa a Infobae, es un eufemismo, un posible sinónimo de mafia: “Matías” y su banda atacaban a sus víctimas literalmente a palazos. Las organizaciones violentas que operan en La Plata, dicen las mismas fuentes, son sumamente herméticas, sin muchos lazos con las grandes bandas que operan en Capital y el Conurbano bonaerense. Hay más de 300 supermercados de la comunidad en territorio platense.

Ke Deqiang fue enviado a la Comisaría 1° de la capital provincial. Ahora, el capo está prófugo: se escapó de la comisaría, literalmente caminando. Trepó un portón y corrió.

Ke Deqiang, en foto tras su arresto.

Hubo repercusiones, en un evidente papelón, mezclado con sospechas de corrupción policial. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos, por medio de la Auditoria general de Asuntos Internos, desafectó al titular de la seccional, el comisario Julio Del Dago. Sin embargo, no estaba en el lugar cuando escapó Deqiang. Ahora espera nuevo destino. En este escenario se cree que Del Dago “fue operado” por sus subalternos.

En diversos círculos se compartió una foto donde se ve a personal de calle de la comisaría cenando con la esposa de Ke Deqiang y otros familiares del detenido en el reconocido club Atenas dos días antes de que el capo escape. El encuentro fue publicado en redes sociales por uno de los comensales, Juan Miranda, literalmente el jefe de calle. El mismo Miranda publicó en su Instagram: “Negociaciones en curso”, un sugestivo mensaje.

La fiscal Virginia Bravo investiga la fuga. Todavía no hay detenidos, con varias medidas pedidas al juez de garantías del caso.

Mientras tanto, un ex jefe de la Comisaria Primera de La Plata habló con este medio y explicó: “Es totalmente imposible escaparse de esa comisaria sin complicidad del exterior, hay un calabozo grande en donde están todos los detenidos juntos. También hay uno pequeño de tipo buzón que casi no se usa. No existe manera de irse sin que te abran la puerta, no es viable forzar nada”, explicó.

Fuentes judiciales afirman que ninguno de los calabozos tenía los accesos forzados. Mientras tanto, la fiscal ya secuestró los libros de guardia de los días 18, 19 y 20 de mayo. El escape se dio durante las ultimas horas del 18 y las primeras del 19. La guardia nocturna está en la mira, pero eso tal vez sea solo el comienzo.

