Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

El femicida de Villa Devoto mató a su mujer frente a su hija de ocho años: la cámara Gesell será clave en el caso

El dato fue revelado por videos de cámaras de seguridad encontrados dentro de la casa del crimen. La menor y su hermano de 22 años, que reportó el hecho al 911, se encuentran bajo apoyo psicológico

Femicidio en Villa Devoto
La cuadra donde ocurrió el crimen
Guardar

El juez Darío Bonanno se presentó este jueves por la tarde en la casa de Villa Devoto donde, horas antes, el carnicero Walter Humberto Morán supuestamente mató a puñaladas a su pareja, Romina María de los Ángeles Calvo. El crimen ocurrió en la habitación de la pareja mientras la víctima dormía, poco después de las 6 AM.

En su inspección del lugar, el magistrado y la Policía de la Ciudad hallaron varias cámaras de seguridad dentro de la casa, ubicada en la calle Pedro Morán. Esas cámaras revelaron un detalle inquietante: la hija de la pareja, de ocho años, se encontraba en la habitación al momento del crimen. Su padre, si es que es culpable, mató a su madre frente a ella. Poco después, su hermano mayor, de 22 años, reportaba el asesinato de Romina al 911.

PUBLICIDAD

Hoy, la niña y su hermano se encuentran bajo resguardo judicial, con apoyo psicológico. La declaración de la niña en cámara Gesell, estiman investigadores, será clave para entender el hecho. Por lo pronto, se desconoce si dormía al momento del ataque.

CARTA FEMICIDA DE DEVOTO
La carta escrita por Verón antes del crimen

Mientras tanto, se aguarda el resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de la víctima, con un procedimiento agendado para el primer turno del día en la Morgue Judicial de la calle Viamonte. El análisis de Policía Científica al encontrar el cuerpo determinó que tenía 40 cortes y puñaladas. Verón, mientras tanto, continúa internado en el Hospital Vélez Sarsfield en grave estado tras intentar quitarse la vida.

PUBLICIDAD

La cámara Gesell a la menor, desde ya, no será la única prueba esclarecedora, en un caso prácticamente cerrado. Se secuestraron celulares en la casa, que podrán ser analizados. También, se halló la carta escrita por Verón, donde señala a Verónica Laura Asad, o “Pitty La Numeróloga”, para quien Calvo supuestamente trabajaba.

Los apuros económicos y una posible separación, como Asad como un factor alienante, atraviesan el mensaje. Curiosamente, Veron -registrado como carnicero en ARCA, tal como su presunta víctima-, no tenía deudas a su nombre. Calvo, en cambio, sí: debía $44 millones a diversas financieras y bancos, según datos del BCRA:

Temas Relacionados

Villa DevotoFemicidioWalter Humberto VerónRomina María de los Ángeles Calvojuez Darío Bonannoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las remeras, una runa y “el ojo que todo lo ve”: los mensajes y símbolos de “Pity” Álvarez durante el juicio

Desde que comenzó el debate por el crimen de Cristian Díaz, el músico exhibió frases y dibujos que llamaron la atención. La explicación de su entorno sobre una particular imagen que se dibujó en una de sus manos

Las remeras, una runa y “el ojo que todo lo ve”: los mensajes y símbolos de “Pity” Álvarez durante el juicio

“Vayánse o las mato”: comenzó el juicio contra el hombre acusado de apuñalar a dos bailarinas en un estudio de danzas

El imputado es Sebastián Damián Villarreal, quien en noviembre de 2020 atacó con un cuchillo a Julieta Antón y una compañera de baile. El debate oral está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°11

“Vayánse o las mato”: comenzó el juicio contra el hombre acusado de apuñalar a dos bailarinas en un estudio de danzas

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: declara el amigo de Cristian Díaz que intentó frenar la pelea y vecinos del barrio

El debate oral se reanuda este viernes con nuevos testimonios clave para el caso. El músico está imputado por homicidio simple y portación ilegal de arma. Los detalles de la jornada

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: declara el amigo de Cristian Díaz que intentó frenar la pelea y vecinos del barrio

Escándalo en Chaco: investigan si le ofrecieron dinero a una testigo para que declarara a favor de la joven que mató a su novio

La mujer denunció ante la Justicia que le ofrecieron hasta un millón de pesos que dijera que Victoria Cantero “había sido víctima de violencia” por parte de Julián Álvarez Guardi (29), el hombre al que asesinó

Escándalo en Chaco: investigan si le ofrecieron dinero a una testigo para que declarara a favor de la joven que mató a su novio

“Le voy a romper la cabeza”: la amenaza que recibió “Pitty La Numeróloga” en otro caso de violencia de género

Siete años atrás, un hombre de Morón fue condenado por amedrentar a la empresaria, hoy investigada en el caso del femicidio de Villa Devoto. Cómo sigue la investigación y la millonarias deuda de la víctima

“Le voy a romper la cabeza”: la amenaza que recibió “Pitty La Numeróloga” en otro caso de violencia de género

DEPORTES

La argentina Agostina Hein tuvo una histórica actuación en el Pan Pacific Championships con récord y medalla

La argentina Agostina Hein tuvo una histórica actuación en el Pan Pacific Championships con récord y medalla

El luchador invicto que forjó su leyenda entre carencias y disciplina familiar

En un duelo de necesitados, Racing recibirá a Banfield en el inicio de la quinta fecha: hora, TV y formaciones

El impactante tatuaje que se hizo en el pecho Leonel Flores, la nueva joya de la cantera de Boca Juniors

Edinson Cavani estuvo en el cumpleaños de un ex compañero de Boca Juniors: la decisión profesional que tomó

TELESHOW

La angustia de una ex Gran Hermano por el cierre de su local: “Somos una empresa familiar que hoy quebró”

La angustia de una ex Gran Hermano por el cierre de su local: “Somos una empresa familiar que hoy quebró”

Las confesiones íntimas de Moria Casán y Sofía Gala sobre la maternidad: “Nunca me levanté para hacerte una sopa”

Axel celebró el cumpleaños de su novia y le dedicó todo su amor: “Esa sonrisa que desarma el mundo”

Marta Fort sorprendió a Mario Pergolini al revelar uno de sus trabajos: “Tenía un sueño y lo cumplí”

Las postales de la escapada de Nicole Neumann y sus hijos a San Martín de los Andes: “Nieve en familia”

INFOBAE AMÉRICA

Las enfermedades transmitidas por alimentos han aumentado en Estados Unidos: ¿cuáles se deben tener en cuenta?

Las enfermedades transmitidas por alimentos han aumentado en Estados Unidos: ¿cuáles se deben tener en cuenta?

El rover Perseverance de la NASA detectó en Marte un mineral que da origen a rubíes y zafiros

Historial crediticio en México: cómo empezar a construirlo y acceder a mejores créditos

El ataque a una base naval expuso la presión del crimen organizado sobre la seguridad marítima de Ecuador

Ecuador: 40 días después del último gran aluvión, la minería ilegal volvió al sitio donde murieron 13 personas