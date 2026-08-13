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Citaron a 14 personas por la causa contra Facundo Moyano por violencia de género: tres testigos clave declararán hoy

Luego de que el Ministerio Público Fiscal diera a conocer una serie de factores que habrían condicionado el testimonio de Candela Arizaga, se espera que los testimonios contribuyan a determinar las circunstancias en las que todo sucedió

Facundo Moyano - Candela
Facundo Moyano y Candela Arizaga
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A poco más de una semana del episodio que involucró al ex diputado nacional Facundo Moyano y su novia Candela Arizaga en Belgrano y que dio origen a una investigación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, se confirmó que un total de 14 testigos fueron citados a declarar ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires.

Según pudo saber Infobae, las declaraciones se tomarán en distintas jornadas durante agosto en la sede de la fiscalía especializada. De esta manera, está previsto que hoy las autoridades entrevisten a las primeras tres personas convocadas. Entre ellos, se encuentran dos empleados de seguridad del edificio donde ocurrieron los hechos y el vecino que realizó la llamada al 911.

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La siguiente ronda de declaraciones será el próximo martes 18 de agosto, en donde se espera que el personal de la Policía de la Ciudad que actuó durante el procedimiento brinde su versión de los hechos. En esta etapa serán claves los testimonios de las oficiales que acompañaron a Candela en su traslado hacia el Hospital Pirovano y que posteriormente tomaron su testimonio mientras permanecía internada.

Al día siguiente, el fiscal continuará con las entrevistas con la oficial de consigna que se encontraba en el centro médico al momento de que la joven recibió el alta médica; una de las médicas del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) que asistió a Arizaga en el lugar; y la médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, responsable del informe médico del imputado durante su detención.

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Los videos de Facundo Moyano persiguiendo a su pareja en Belgrano
La pareja fue demorada por la Policía de la Ciudad luego de que testigos dieran aviso al 911

Mientras tanto, el 20 de agosto será el turno de que declaren la médica del Hospital Pirovano que atendió a Candela durante su hospitalización; la empleada doméstica de Moyano; y una amiga de la víctima y testigo de contexto que la acompañó durante la internación y el alta médica.

Finalmente, la última ronda de testimonios está prevista para el 31 de agosto, con la madre de la víctima y su hermana. Ambas fueron consideradas testigos de contexto y presentes durante el proceso de alta médica. Por este motivo, la Fiscalía cree que sus aportes pueden ofrecer una visión integral sobre el entorno familiar y la situación anímica de la denunciante.

Las declaraciones de las familiares de Arizaga tendrían un rol crucial para el rumbo que podría adoptar la investigación, sobre todo desde que un informe del Ministerio Público Fiscal analizara las circunstancias que podrían influir en el testimonio de la damnificada.

El documento, elaborado por un equipo interdisciplinario formado por una trabajadora social y una psicóloga, evaluó a la joven de 23 años durante su internación tras ser trasladada desde el barrio porteño de Belgrano, donde fue vista corriendo desnuda mientras su pareja la seguía.

Un edificio con ventanales y pared de piedra. Una acera con una mujer caminando. Una calle con un coche blanco aparcado y un paso de cebra
El momento en el que la joven salió del edificio donde vive Moyano

Según el informe al que tuvo acceso este medio, al llegar las profesionales encontraron a Candela dormida y somnolienta, acompañada por una consigna policial y una amiga. Durante la entrevista, manifestó no recordar con claridad lo ocurrido esa madrugada y, al ser consultada sobre la denuncia, expresó: “No hubo violencia de género como se está diciendo”.

La joven relató que estuvo con Moyano y que ambos consumieron alcohol o drogas, aunque no pudo precisar lo sucedido después ni explicar las razones de su huida. Asimismo, indicó que su perro se había escapado y que buscó ayuda en un colectivo, sin detallar el motivo.

El equipo técnico determinó que, por el estado físico, mental y emocional de Candela al momento de la entrevista, no fue posible reunir información suficiente para valorar riesgos concretos de violencia de género. Sin embargo, el informe identificó varios factores de vulnerabilidad que podrían condicionar el relato que brindó a las autoridades.

Entre ellos enumeraron la asimetría de poder por edad, género y posición del denunciado; la gravedad de los hechos denunciados; el consumo problemático de sustancias detectado en ambos; la exposición mediática y pública; la dificultad para precisar los hechos y la negativa a impulsar la acción penal o aceptar medidas de protección. Además, los profesionales señalaron que la joven presentaba una vulnerabilidad integral relacionada con su género, edad, salud y exposición a los medios.

La declaración en redes sociales que hizo Candela Arizaga tras haber sido dada de alta
La declaración en redes sociales que hizo Candela Arizaga tras haber sido dada de alta

En su declaración de la semana pasada en la Fiscalía, Arizaga —representada por el abogado Roberto Herrera— negó haber sufrido violencia por parte de su pareja, aunque afirmó que no recuerda la mayor parte de lo sucedido y solicitó retirar las restricciones para poder retomar el vínculo con el imputado.

Al reconstruir los días previos, detalló que pasó el fin de semana con Moyano: compartieron una comida familiar, asistieron juntos a un partido en el estadio de River y luego regresaron al departamento del dirigente, donde vieron una película. Esa noche, relató haber consumido cocaína, aunque aclaró que lo hizo sola y no junto a Moyano. Al día siguiente, avisó a la empleada doméstica que no fuera a trabajar ya que ambos habían trasnochado.

Arizaga explicó: “Yo venía con cambios en el estado de ánimo y no fue una buena mezcla, tuve un brote psicótico”. Añadió que nunca antes había atravesado una situación similar y lo relacionó con problemas personales y la distancia de su familia.

Sobre el episodio puntual, insistió en que sus recuerdos son difusos: “Lo poco que me acuerdo es que yo estaba corriendo en la calle… sentía que me perseguía y no sabía ni quién era”. También relató que llegó a preguntar a los policías si Facundo la perseguía o si era producto de su imaginación.

Por último, mencionó que creyó que el colectivo estaba en movimiento, aunque permanecía detenido, y dedujo que el chofer fue quien alertó al 911. Negó recordar discusiones con Moyano, relaciones sexuales previas al episodio o que él hubiese intentado sujetarla para protegerla, aunque reconoció que al ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, cree que eso pudo haber ocurrido: “Cuando veo las imágenes no las recuerdo, lo que yo veía en ese momento era otra cosa, no lo que pasaba”.

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