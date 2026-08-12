Crimen y Justicia
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Un policía se defendió a los tiros de un intento de robo en La Plata y dos delincuentes resultaron heridos

Los agresores son padre e hijo y cuentan con antecedentes penales. Tras escapar del lugar, ambos se presentaron en un hospital de Los Hornos con heridas de bala y quedaron detenidos

Calle con segmento de asfalto y tierra, varios automóviles aparcados, árboles, edificios de fondo y la inscripción 'C. 156' en el suelo
La Calle 156 entre 59 y 60 de La Plata donde un padre y su hijo intentaron robarle la moto a un policía de civil y fueron baleados (Google Maps)
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Un efectivo de policial que se encontraba fuera de servicio se defendió a los tiros de un intento de robo en La Plata y dos delincuentes resultaron heridos.

El episodio ocurrió en la zona de 156 entre 59 y 60, cuando dos hombres armados interceptaron a un policía que circulaba en moto. Los hombres trataron de robarle utilizando armas de fuego. Frente a la inminencia del ataque, el Policía se identificó como tal y extrajo su pistola, abriendo fuego para repeler la agresión.

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De acuerdo con lo informado por el portal 0221, la reacción del agente logró frustrar el robo, aunque los atacantes huyeron rápidamente del lugar a bordo de su moto. Minutos después de lo sucedido, se reportó el ingreso de dos hombres heridos de bala en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos. Los médicos constataron que uno presentaba una herida de entrada y salida en el abdomen, mientras que el segundo solo tenía un orificio de entrada. Ambos quedaron bajo observación y custodia policial, con pronóstico reservado.

La identificación de los heridos permitió vincularlos directamente con el intento de robo que sufrió el policía. Se trata de un joven de 18 años, quien ya tenía antecedentes penales por “encubrimiento”, y su padre, con registros por “robo agravado en poblado y en banda”.

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Policía de la Provincia de Buenos Aires
Ambos delincuentes con antecedentes se encuentran internados en un centro asistencial con custodia policial (Télam)

Las autoridades judiciales intervinieron de inmediato. La causa fue asignada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial de La Plata, que dispuso la aprehensión de ambos sospechosos y su permanencia bajo custodia mientras reciben atención médica.

El hecho generó una rápida movilización policial en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad y recabar pruebas sobre lo sucedido. Efectivos de la comisaría local trabajaron en el lugar del enfrentamiento, mientras los peritos realizaban las tareas correspondientes para reconstruir la secuencia de los hechos y recolectar elementos balísticos.

La investigación judicial busca ahora determinar la cantidad exacta de disparos realizados, la secuencia precisa del enfrentamiento y si hubo participación de algún otro cómplice en el intento de asalto. Por el momento, no se registraron más detenciones vinculadas al caso.

Este intento de robo y el posterior enfrentamiento armado reavivaron la preocupación de los vecinos de La Plata por la inseguridad.

El caso también pone en evidencia la reincidencia delictiva, ya que tanto el joven de 18 años como su padre contaban con antecedentes penales previos. La intervención judicial, a cargo de la UFI N° 11, deberá definir la situación procesal de ambos una vez que reciban el alta médica.

La secuencia de los hechos dejó en claro que los asaltantes eligieron a una víctima que resultó estar en condiciones de defenderse y responder al ataque. La actuación del Policía fue comunicada a sus superiores y se encuentra bajo revisión, como ocurre en estos casos, para establecer si se ajustó a los protocolos de uso de arma reglamentaria.

Hace una semana, un policía baleó a un motochorro en La Matanza para defender a sus amigos evangélicos de un robo. El hecho ocurrió en Villa Madero, cuando dos delincuentes intentaron robarle a un grupo de personas que salían de un templo.

Junto al grupo se encontraba un policía retirado de la PFA, de 52 años, que portaba su arma. Mientras charlaba con sus amigos, el policía, con domicilio porteño, notó rápidamente el asalto y desenfundó. Así, comenzó a disparar. La secuencia fue captada por un video de cámara de seguridad, cuyo video ilustra esta nota. Los transeúntes en la zona, al oír los disparos, se echaron al piso.

Un motochorro terminó herido. Se trata de E. A. A., de 26 años, de acuerdo con un informe al que accedió Infobae, que recibió dos tiros, uno en una de sus piernas y otro por la espalda. La moto en la que viajaba con su cómplice quedó en el lugar. El otro ladrón huyó del lugar, abandonando a su compañero delictivo.

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