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Crece la cautela entre los inversores y el mercado local pierde atractivo, pese a los buenos balances de las empresas

El índice Merval perforó los 1.900 puntos, medido en dólares, 15% debajo de los máximos alcanzados en el año. Bancos, compañías de servicios y energéticas están reportando fuertes ganancias, pero por ahora no logran entusiasmar a quienes invierten

La cautela se extiende entre los inversores de acciones y bonos argentinos. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)
La cautela se extiende entre los inversores de acciones y bonos argentinos. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)
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El mercado local viene perdiendo atractivo para los inversores en las últimas jornadas. A la debilidad que muestran los bonos en dólares ahora también se sumaron las acciones. El índice líder S&P Merval cayó ayer casi 4% y se aleja de los máximos que había alcanzado en dólares en lo que va de 2027.

El ejemplo más claro de esta cautela que muestra el mercado con las acciones argentinas fue el comportamiento del papel de YPF. La petrolera divulgó un balance con ganancias récord correspondiente al segundo trimestre. No sorprendió tanto porque estaba claro que la suba del petróleo en ese período generaría un impacto positivo en la rentabilidad.

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Pero, además, el mismo día se conoció la venta de Metrogas a Edenor, que dejará una ganancia en los estados contables de YPF del orden de los 200 millones de dólares.

Como si esto fuera poco, el barril del petróleo Brent volvió a niveles de USD 90 ante una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pero nada de esto fue suficiente para sostener el precio. El ADR de YPF en Wall Street arrancó 3% arriba, pero luego fue perdiendo fuerza para terminar cayendo 3,5 por ciento. En cambio, el índice XLE -que agrupa a las principales petroleras que operan en Nueva York- subió 1,25 por ciento.

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YPF anunció el mayor resultado operativo de su historia y una utilidad neta de USD 1.200 millones. (REUTERS/Matías Baglietto)
YPF anunció el mayor resultado operativo de su historia y una utilidad neta de USD 1.200 millones. (REUTERS/Matías Baglietto)

Un informe de Adcap dejó a la acción de la compañía con recomendación de compra, con un precio objetivo de USD 63 para los próximos doce meses.

Las acciones del sector financiero también sufrieron los efectos de un clima de mayor incertidumbre, no solo afuera sino también a nivel local. Hubo caídas fuertes, superiores a 4%, en los ADR de Galicia y Macro.

La acción de Supervielle estuvo menos perjudicada y cayó solo 1,3% luego de divulgar un balance que también arrojó buenos resultados. Ganó $12.800 millones en el segundo trimestre, contra una pérdida de $18.200 millones en el trimestre anterior. Pero si no se contabilizara el costo incurrido para avanzar en una reducción de personal del 17%, la utilidad hubiera trepado a 36.000 millones de pesos.

Por otra parte, tuvo una disminución leve de la mora, que pasó de 5,6% a 5,5% del total de la cartera. En la entidad destacaron que el nivel de morosidad se encuentra 210 puntos básicos por debajo del promedio del sistema.

Con estas últimas caídas el índice S&P Merval medido en dólares ya está por debajo de los 1.900, bastante lejos de los máximos de 2.200 que llegó a tocar en el primer semestre, sobre todo por la fortaleza de las acciones de energía.

La expectativa ahora pasa por otros balances de bancos locales que se irán conociendo la semana próxima. En particular, para observar si se consolida la tendencia de un balance positivo, luego de un par de trimestres en rojo. Esto dejaría en claro que el peor efecto que el incremento de la morosidad tuvo en los balances ya pasó a un segundo plano.

También hubo excelentes balances de empresas como Pampa Energía y particularmente Telecom, que empieza a mostrar los frutos de la compra de Telefónica de Argentina.

Los bonos en dólares también continúan flojos y el riesgo país volvió a subir hasta niveles de 467 puntos básicos. De esta manera, el rebote ya acumula más de una semana y se aleja de la zona de los 400 puntos, que estuvo a punto de perforar luego de las mejoras de la calificación de riesgo por parte de las tres principales agencias.

Sin embargo, las encuestas que marcan un deterioro del humor social, una disminución del apoyo al Presidente y el deterioro del Índice de Confianza en el Gobierno estarían generando mayor cautela entre los inversores. Ahora los principales politólogos remarcan que una victoria en primera vuelta de Javier Milei no está para nada asegurada, lo que incrementa el nivel de incertidumbre.

Hoy será un día relevante para Wall Street porque se conocerá el índice de inflación minorista de julio en Estados Unidos, un dato clave para lo que podría decidir la Reserva Federal en relación al futuro de las tasas de interés. El impacto de este dato -que se divulgará a las 9.30 horas de Argentina- tendrá efecto inmediato también sobre el mercado local, por lo que habrá que seguirlo de cerca.

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