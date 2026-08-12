Detuvieron a una mujer de 70 años tras hallar cocaína durante un allanamiento

La Policía secuestró cocaína fraccionada, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa

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Una investigación por presunta venta de drogas en Resistencia, Chaco, derivó este martes en la detención de una mujer de 70 años durante un allanamiento en el barrio Santa Catalina, donde la Policía secuestró cocaína fraccionada, dinero en efectivo y otros elementos incorporados a la causa.

De acuerdo con Diario Chaco, el allanamiento se desarrolló en el barrio Santa Catalina de la capital chaqueña, en una vivienda ubicada sobre Remedios de Escalada al 1200. Estuvo a cargo de personal de la División Microtráfico Metropolitana, con apoyo de otras áreas policiales, en el marco de una supuesta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes. La principal investigada fue identificada como Ester de la Cruz Pereña, quien quedó aprehendida en el lugar tras el operativo realizado entre las 16:25 y las 19.

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Los efectivos hallaron 12,1 gramos de cocaína distribuidos en distintas presentaciones. Entre los elementos secuestrados incautaron: un envoltorio con forma de piedra, cuatro envoltorios tipo “bochita” y otro paquete de mayor volumen que contenía la sustancia ya disgregada. La droga fue sometida a un reactivo de orientación que arrojó resultado positivo para cocaína.

El procedimiento también permitió el secuestro de $32.000 en efectivo, además de recortes, una tijera y un teléfono celular marca Samsung. Esos elementos quedaron bajo resguardo para su análisis dentro de la investigación judicial, que busca determinar el alcance de la presunta actividad atribuida a la sospechosa y el posible destino de la sustancia hallada en el domicilio.

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La intervención judicial se concretó por orden del Juzgado de Garantías N°5, con actuación de la ayudante fiscal Agustina Colussi y bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N°1, a cargo del fiscal Sergio Cáceres Olivera. En el exterior de la vivienda trabajó además el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, que tuvo a su cargo la cobertura de seguridad durante toda la franja horaria del allanamiento. La presencia de esa unidad respondió a la necesidad de resguardar el perímetro mientras el personal especializado avanzaba con la inspección del inmueble.

El operativo estuvo a cargo de la División Microtráfico Metropolitana, con apoyo del Cuerpo de Operaciones Motorizadas

Uno de los aspectos que sumó relevancia al procedimiento fue el antecedente judicial de Pereña. La mujer ya había sido condenada por una causa vinculada a la comercialización de estupefacientes. El informe de antecedentes señaló que en 2024 recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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Según Diario Chaco, con posterioridad, ese mismo informe precisó que la sanción fue unificada con otra condena dictada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, lo que dio como resultado una pena única de cuatro años de prisión efectiva. Los registros añadieron que en junio de 2025 se le otorgó el beneficio de la libertad condicional hasta el agotamiento total de la pena.

La fecha prevista para ese vencimiento era el 2 de julio de 2026, y la Policía indicó que la condena quedó agotada en ese momento. Por ese motivo, al concretarse el nuevo procedimiento, la mujer no registraba pedido de captura ni otros impedimentos legales vigentes.

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El documento policial agregó una aclaración sobre las constancias asentadas en sus bases de datos. Allí se indicó que las identificaciones policiales existentes en los registros administrativos no deben ser consideradas como antecedentes judiciales, una distinción que suele aparecer en este tipo de reportes para separar actuaciones preventivas de condenas firmes o procesos con resolución judicial.

La causa ahora continuará bajo análisis de la fiscalía especializada, que deberá evaluar el material secuestrado, los antecedentes del caso y el resultado de las medidas incorporadas tras el allanamiento en Resistencia, donde la investigación volvió a poner el foco sobre el narcomenudeo en sectores urbanos de la ciudad.

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