Menos margen para ajustar: por qué se dificulta el recorte del gasto y cuál es la apuesta del Gobierno para sostener el superávit

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que hay que recaudación más porque es difícil generar superávit fiscal vía ajuste. (REUTERS/Tomas Cuesta)

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En julio la recaudación creció en términos reales, aunque el dato se explicó, en gran parte, por la prórroga del pago del impuesto a las Ganancias de personas humanas. Más allá de lo ocurrido en el último mes, la mayor parte del gasto público está indexado a la inflación y el restante exhibe un margen cada vez más reducido para aplicar nuevos ajustes. Es por eso que para sostener el superávit fiscal, el equipo económico apuesta a un repunte de la actividad económica.

El espacio para profundizar el recorte de partidas por el lado de lo que gasta el Estado nacional se redujo de forma considerable. Según la consultora Invecq, cerca de dos tercios del gasto primario corresponde a partidas indexadas por fórmula, como jubilaciones, pensiones y asignaciones, sobre las que el Ejecutivo no puede intervenir sin modificar la ley. El 30% restante abarca partidas discrecionales —subsidios, gastos de funcionamiento, transferencias y gasto de capital—, que ya experimentaron recortes durante tres años consecutivos.

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“Si bien mantenemos nuestra proyección de superávit primario en 2026, ancla del programa económico, alcanzar el 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) previsto para 2026 —el mismo nivel con el que cerró 2025— luce desafiante. Para lograrlo la recuperación de la actividad y la recaudación deberá ser mayor que en la primera mitad del año, o se deberá profundizar el ajuste sobre el gasto”, marcaron en un informe.

Una situación que ya había sido reconocida por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien meses atrás habló sobre la necesidad de aumentar los ingresos de la administración central y los límites de la motosierra libertaria.

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El repunte de la recaudación de julio se explicó por la prorroga del impuesto a las Ganancias para personas humanas.

“Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo en el programa Economía de quincho.

Factores estacionales

Tanto Invecq como Qualy coincidieron en que el repunte de la recaudación julio respondió a factores excepcionales. Según la primera firma, la recaudación tributaria nacional creció 35,1% interanual en términos nominales, lo que implicó un aumento real de 1% al estimar una inflación en julio de 2,1 por ciento.

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La suba marcó el segundo registro positivo desde el mismo mes del año anterior, aunque la consultora advirtió que no reflejó un cambio estructural, sino el corrimiento del calendario fiscal: el vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias de personas humanas se trasladó a julio, cuando en 2025 había operado en junio.

Qualy también remarcó el efecto calendario sobre los ingresos: el impuesto a las Ganancias resultó determinante para el salto de la recaudación. La consultora precisó que el tributo avanzó 22,7% real interanual y 56,2% real respecto de junio. La clave residió en el vencimiento dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para las personas humanas y en mayores anticipos de sociedades.

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Ligados a la actividad

Sin embargo, la mejora no se trasladó de forma uniforme al resto de los tributos, lo que genera preocupación. Si esta tendencia no se revierte en los próximos meses, el Gobierno tendrá escaso margen para profundizar el recorte de partidas necesario para sostener el superávit fiscal, eje central del programa económico.

Según Qualy, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) global bajó 1,1% real interanual. (Foto: Reuters)

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) global bajó 1,1% real interanual, según Qualy, aunque el componente interno, IVA-DGI, subió 5,3% real. Para Invecq, tras ocho meses de bajas, el IVA-DGI logró un crecimiento real de 5,7% en julio, aunque atribuyó ese movimiento a la utilización de saldos a favor y no a una expansión genuina del consumo. En sentido inverso, el IVA aduanero retrocedió 15,8% real interanual, reflejando el deterioro de la actividad vinculada al comercio exterior.

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Los tributos ligados a la actividad económica continuaron mostrando debilidad. Invecq detalló que retrocedieron 2,7% real interanual en julio y 2,5% en el acumulado anual, en línea con una economía que mantuvo un ritmo frío y habría cerrado el segundo trimestre con una contracción cercana al 0,5% trimestral.

Otros gravámenes reflejaron la misma tendencia: los créditos y débitos bancarios cayeron 11,2% real interanual y 2,7% acumulado, afectados por exenciones del Decreto 475/2026 y un día hábil menos. Las contribuciones patronales bajaron 2,6% real interanual y 3,5% anual, debido a las alícuotas reducidas del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER).

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En el comercio exterior, las consultoras observaron retrocesos en los ingresos tributarios por motivos diferenciados. Invecq indicó que los derechos de exportación disminuyeron 23% real interanual, afectados por menores alícuotas y una base comparativa elevada, no por debilidad agropecuaria. Los términos de intercambio llegaron a máximos históricos y las cantidades exportadas de bienes subieron 14,2% interanual en el primer semestre. Por el lado de las importaciones, los derechos bajaron 27% real interanual y 18% acumulado, reflejando la menor actividad y, en menor medida, una baja de aranceles.